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Ботошани
УТА Арад
Стало известно, сколько «Торпедо» предлагал за бразильца Крисиуму
13 сентября 2022, 15:24
0
Агент рассказал о срыве перехода бразильского вингера в «Торпедо»
13 сентября 2022, 13:46
0
«Сочи» подписал контракт с Марко Дуганджичем
14 октября 2020, 12:31
2
Товарищеские матчи. «Тосно» и румынский клуб забили четыре гола, «Динамо» вырвало у румын победу
18 января 2018, 18:51
2
Президент «Ботошани» заявил, что клуб не спешит продавать Моруцана, на которого претендует ЦСКА
24 июня 2017, 17:38
3
Стало известно, сколько «Торпедо» предлагал за бразильца Крисиуму
13 сентября 2022, 15:24
0
Агент рассказал о срыве перехода бразильского вингера в «Торпедо»
13 сентября 2022, 13:46
0
«Сочи» подписал контракт с Марко Дуганджичем
14 октября 2020, 12:31
2
Товарищеские матчи. «Тосно» и румынский клуб забили четыре гола, «Динамо» вырвало у румын победу
18 января 2018, 18:51
2
Президент «Ботошани» заявил, что клуб не спешит продавать Моруцана, на которого претендует ЦСКА
24 июня 2017, 17:38
3
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2 : 2
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Ботошани
0 : 0
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2 : 2
27.09.2024
Ботошани
Румыния. Лига I, 10 тур
Ботошани
3 : 3
20.09.2024
Глория Бузэу
Румыния. Лига I, 4 тур
Ботошани
0 : 0
18.09.2024
ФКСБ
Румыния. Лига I, 9 тур
Сепси
3 : 0
13.09.2024
Ботошани
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Ботошани
0 : 2
01.09.2024
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ЧФР Клуж
1 : 3
28.09.2024
УТА Арад
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УТА Арад
0 : 0
23.09.2024
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УТА Арад
1 : 1
16.09.2024
Херманнштадт
Румыния. Лига I, 8 тур
ФКСБ
2 : 0
01.09.2024
УТА Арад
Румыния. Лига I, 7 тур
УТА Арад
1 : 1
26.08.2024
Фарул

Ботошани - УТА Арад: обзор матча 17 августа 2024

Ботошани
17.08.2024, суббота, 19:00
Румыния. Лига I, 6 тур
1 : 0
Матч завершен
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УТА Арад
79' R. Sadiku
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Ботошани - УТА Арад
Матч завершен
Желтая карточка
Luka Kukić
90' +9
90' +6
Желтая карточка
Рави Цука
Желтая карточка
S. Bodisteanu
90' +6
Замена
Daniel Celea ️️️️➡️️ E. Florescu
87'
85'
Замена
Рави Цука ️️️️➡️️ Cornel Râpă
ГОЛ! 1:0! Rijad Sadiku
Пас отдал Juan Kaprof
79'
Желтая карточка
Adrian Chică-Roșă
77'
Замена
Michael Pavlović ️️️️➡️️ A. Tiganasu
75'
Замена
Rijad Sadiku ️️️️➡️️ Патрисио Матрикарди
75'
Замена
Adrian Chică-Roșă ️️️️➡️️ Lóránd Fülöp
60'
Замена
Juan Kaprof ️️️️➡️️ Enzo López
60'
54'
Желтая карточка
Cristian Mihai
52'
Замена
Валентин Костаке ️️️️➡️️ Жоау Педру
51'
Замена
Cristian Mihai ️️️️➡️️ George Cîmpanu
Желтая карточка
E. Florescu
45' +4
39'
Желтая карточка
Eric Johana Omondi
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ботошани
1
Luka Kukić
ВР
4
Andrei Miron
(К) ЦЗ
2
Alejandro Díez Salomón
ЦЗ
5
Патрисио Матрикарди
ЦЗ
7
S. Bodisteanu
ЦП
83
Aldaír Ferreira
ЦП
80
Lóránd Fülöp
ЦП
30
A. Tiganasu
ЦФ
8
E. Florescu
ЦФ
32
Alin Şeroni
ЦФ
9
Enzo López
ЦФ
Главный тренер
Михай Чобану
УТА Арад
1
Robert Popa
ВР
4
Alexandru Benga
(К) ЦЗ
29
Răzvan Trif
ЦЗ
31
Cornel Râpă
ЦП
8
Жоау Педру
ЦП
77
George Cîmpanu
ЦФ
10
A. Fabry
ЦФ
15
Ибрахима Конте
ЦФ
30
Benjamin van Durmen
ЦФ
24
Eric Johana Omondi
ЦФ
11
Imoh Ezekiel
ЦФ
Главный тренер
Мирча Реднич
Ботошани
6
Daniel Celea
ЦЗ
28
Чарльз Петро
ОП
33
D. Gabriel
ЦП
17
Ștefan Pănoiu
ЦП
22
Francisco Junior
ЦП
21
Chapi Romano
ЦП
44
Rijad Sadiku
ЦФ
64
J. Mouaddib
ЦФ
3
Michael Pavlović
ЦФ
29
Adrian Chică-Roșă
ЦФ
94
Eduard Pap
ЦФ
10
Juan Kaprof
ЦФ
УТА Арад
33
Mario Dan Eugen Popescu
ВР
3
Kouya Mabea
ЦЗ
26
Darius Iurasciuc
ЦЗ
25
Рави Цука
ПЗ
18
Valentin Borcea
ЦП
21
Cristian Mihai
ЦП
27
Raoul Cristea
ЦП
19
Валентин Костаке
ЛВ
98
Raul Stanciu
ЦФ
3-3-4
1
4
2
5
Матрикарди
7
83
80
30
9
32
8
2-2-5
1
4
29
31
8
Педру
10
11
24
30
15
Конте
8
6
6
8
5
Матрикарди
44
44
5
Матрикарди
30
3
3
30
80
29
29
80
9
10
10
9
31
25
Цука
25
Цука
31
77
21
21
77
8
Педру
19
Костаке
19
Костаке
8
Педру
Остались в запасе
Ботошани
УТА Арад
28
Чарльз Петро
ОП
33
D. Gabriel
ЦП
17
Ștefan Pănoiu
ЦП
22
Francisco Junior
ЦП
21
Chapi Romano
ЦП
64
J. Mouaddib
ЦФ
94
Eduard Pap
ЦФ
Главный тренер
Михай Чобану
33
Mario Dan Eugen Popescu
ВР
3
Kouya Mabea
ЦЗ
26
Darius Iurasciuc
ЦЗ
18
Valentin Borcea
ЦП
27
Raoul Cristea
ЦП
98
Raul Stanciu
ЦФ
Главный тренер
Мирча Реднич
Остались в запасе
28
Чарльз Петро
ОП
33
D. Gabriel
ЦП
17
Ștefan Pănoiu
ЦП
22
Francisco Junior
ЦП
21
Chapi Romano
ЦП
64
J. Mouaddib
ЦФ
94
Eduard Pap
ЦФ
Остались в запасе
33
Mario Dan Eugen Popescu
ВР
3
Kouya Mabea
ЦЗ
26
Darius Iurasciuc
ЦЗ
18
Valentin Borcea
ЦП
27
Raoul Cristea
ЦП
98
Raul Stanciu
ЦФ
Главный тренер
Михай Чобану
Главный тренер
Мирча Реднич
Статистика матча Ботошани - УТА Арад
4
3
Всего ударов по воротам
21
11
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
49
51
Желтые карточки
4
3
Угловые удары
7
2
Нарушения
13
5
Офсайды
0
1
Количество передач
380
399
Сейвы
3
2
Точность передач %
77
75
Удары мимо ворот
14
4
Блокированные удары
4
4
Удары из пределов штрафной
13
4
Удары из-за пределов штрафной
8
7
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Andrei Moroita, Romania
Стадион:
Stadionul Municipal, Botosani
Румыния. Лига I
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- : -
29.09.2024
Фарул
Румыния. Лига I, 11 тур
Сепси
- : -
29.09.2024
ФКСБ
Румыния. Лига I, 11 тур
Университатя
- : -
30.09.2024
Униря Слобозия
Румыния. Лига I, 12 тур
УТА Арад
- : -
04.10.2024
Петролул
Румыния. Лига I, 12 тур
Фарул
- : -
04.10.2024
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- : -
05.10.2024
Университатя Клуж
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- : -
05.10.2024
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