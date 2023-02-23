Результаты первых матчей 4-го раунда отбора Лиги конференций
«Балтика» отправила португальского хавбека в румынский клуб
Лига конференций. «Лацио», «Шериф» и АЕК пробились в 1/8 финала
Лига конференций. «Лацио» выиграл у «ЧФР Клужа» и другие результаты
Румынский «Оцелул» отказался платить «Енисею» компенсацию за отмену матча за час до начала
«Балтика» отправила португальского хавбека в румынский клуб
Румынский «Оцелул» отказался платить «Енисею» компенсацию за отмену матча за час до начала
Румынский клуб отказался играть матч с «Енисеем». Ему запретила Федерация футбола страны
«Барселона» заставила «Оцелул» изменить клубную эмблему
Результаты первых матчей 4-го раунда отбора Лиги конференций
Лига конференций. «Лацио», «Шериф» и АЕК пробились в 1/8 финала
Лига конференций. «Лацио» выиграл у «ЧФР Клужа» и другие результаты
Стали известны все пары 1/16 финала Лиги конференций
Лига конференций. «Вильярреал» и «Лех» забили семь голов на двоих, «Фиорентина» потеряла очки и другие результаты