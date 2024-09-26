Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Кубок Либертадорес Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Новости команд
Все
ФКСБ
Фарул
ФКСБ – РФШ: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 сентября 2024
26 сентября, 20:50
0
ФКСБ – РФШ: прогноз на матч 1-го тура Лиги Европы – 26 сентября 2024 года
25 сентября, 10:05
0
Результаты первых матчей 4-го раунда отбора Лиги Европы
23 августа, 08:25
0
«Локомотив» отказался покупать полузащитника сборной Румынии: известна причина
16 августа, 16:56
3
Состав пар раунда плей-офф квалификации Лиги Европы
16 августа, 07:45
0
ФКСБ – РФШ: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 сентября 2024
26 сентября, 20:50
0
ФКСБ – РФШ: прогноз на матч 1-го тура Лиги Европы – 26 сентября 2024 года
25 сентября, 10:05
0
Результаты первых матчей 4-го раунда отбора Лиги Европы
23 августа, 08:25
0
«Локомотив» отказался покупать полузащитника сборной Румынии: известна причина
16 августа, 16:56
3
Состав пар раунда плей-офф квалификации Лиги Европы
16 августа, 07:45
0
Больше новостей
Последние матчи
Все
ФКСБ
Фарул
Лига Европы, 1 тур
ФКСБ
4 : 1
26.09.2024
РФШ
Румыния. Лига I, 10 тур
Фарул
2 : 1
22.09.2024
Сепси
Румыния. Лига I, 10 тур
ФКСБ
1 : 1
21.09.2024
Петролул
Румыния. Лига I, 4 тур
Ботошани
0 : 0
18.09.2024
ФКСБ
Румыния. Лига I, 9 тур
ЧФР Клуж
2 : 2
15.09.2024
ФКСБ
Лига Европы, 1 тур
ФКСБ
4 : 1
26.09.2024
РФШ
Румыния. Лига I, 10 тур
ФКСБ
1 : 1
21.09.2024
Петролул
Румыния. Лига I, 4 тур
Ботошани
0 : 0
18.09.2024
ФКСБ
Румыния. Лига I, 9 тур
ЧФР Клуж
2 : 2
15.09.2024
ФКСБ
Румыния. Лига I, 8 тур
ФКСБ
2 : 0
01.09.2024
УТА Арад
Румыния. Лига I, 10 тур
Фарул
2 : 1
22.09.2024
Сепси
Румыния. Лига I, 9 тур
Петролул
1 : 1
14.09.2024
Фарул
Румыния. Лига I, 8 тур
Фарул
0 : 3
01.09.2024
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 7 тур
УТА Арад
1 : 1
26.08.2024
Фарул
Румыния. Лига I, 6 тур
Фарул
3 : 2
19.08.2024
Херманнштадт

ФКСБ - Фарул: обзор матча 09 августа 2024

ФКСБ
09.08.2024, пятница, 21:00
Румыния. Лига I, 5 тур
3 : 2
Матч завершен
Смотреть трансляцию
Фарул
42' М. Стефанеску
87' Д. Олару
90+4' Д. Олару (П)
5' I. Vina
43' Н. Григорян
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол ФКСБ - Фарул
Матч завершен
ГОЛ с пенальти! 3:2! Дариус Олару
90' +4
ГОЛ! 2:2! Дариус Олару
Пас отдал Адриан Сут
87'
86'
Желтая карточка
I. Vina
70'
Желтая карточка
Диогу Кейруш
Желтая карточка
Адриан Сут
68'
64'
Замена
Dan Sirbu ️️️️➡️️ Constantin Grameni
64'
Замена
Gabriel Danuleasa ️️️️➡️️ Mihai Bălașa
63'
Замена
Диогу Кейруш ️️️️➡️️ Драгош Неделку
62'
Желтая карточка
Constantin Grameni
Замена
Давид Микулеску ️️️️➡️️ Luis Phelipe
61'
57'
Замена
Carlo Casap ️️️️➡️️ Rivaldinho
51'
Замена
Victor Dican ️️️️➡️️ Габриэл Янку
Замена
Andrei Pandele ️️️️➡️️ Александру Муси
50'
Замена
Дариус Олару ️️️️➡️️ Baba Alhassan
46'
Замена
Александру Балутэ ️️️️➡️️ Даниэль Попа
46'
Замена
Адриан Сут ️️️️➡️️ Малком Эджума
46'
43'
ГОЛ! 1:2! Нарек Григорян
Пас отдал Mihai Popescu
ГОЛ! 1:1! Мариуш Стефанеску
42'
5'
ГОЛ! 0:1! I. Vina
Пас отдал Rivaldinho
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ФКСБ
32
Стефан Тарновану
ВР
21
Влад Кирикеш
(К) ЦЗ
5
Джойским Дава
ЦЗ
18
Малком Эджума
ОП
42
Baba Alhassan
ЦП
29
Александру Муси
АП
15
Мариуш Стефанеску
ЛВ
3
I. Pantiru
ЦФ
70
Luis Phelipe
ЦФ
30
N. Antwi
ЦФ
19
Даниэль Попа
ЦФ
Главный тренер
Николае Дикэ
Фарул
1
Alexandru Buzbuchi
ВР
4
Gustavo Marins
ЦЗ
17
Mihai Popescu
ЦЗ
20
Constantin Grameni
(К) ЦП
14
Драгош Неделку
ЦП
30
Нарек Григорян
ПВ
8
I. Vina
ЦФ
9
Rivaldinho
ЦФ
11
Кристиан Ганя
ЦФ
10
Габриэл Янку
ЦФ
44
Mihai Bălașa
ЦФ
Главный тренер
Георге Хаджи
ФКСБ
99
Андрей Влад
ВР
12
Давид Кики
ЛЗ
30
Siyabonga Ngezana
ЦЗ
4
Денис Харуц
ПЗ
16
Михай Ликсандру
ОП
8
Адриан Сут
ОП
2
Валентин Крецу
ЦП
25
Александру Балутэ
ЦП
27
Дариус Олару
ЦП
23
Andrei Pandele
ЦП
11
Давид Микулеску
ПВ
Фарул
22
Dan Sirbu
ЦЗ
15
Gabriel Danuleasa
ЦЗ
23
Darius Grosu
ЦЗ
5
Диогу Кейруш
ЦЗ
6
Victor Dican
ЦП
20
Эдуард Радаславеску
ЦП
80
Nicolas Popescu
ЦП
23
Carlo Casap
ЦП
90
Alexandru Stoian
ЦФ
77
Andrei Ciobanu
ЦФ
99
Iustin Doicaru
ЦФ
68
Răzvan Ducan
ЦФ
2-1-1-2-4
32
Тарновану
21
Кирикеш
5
Дава
18
Эджума
42
15
Стефанеску
29
Муси
3
19
Попа
30
70
2-2-1-5
1
4
17
20
14
Неделку
30
Григорян
8
44
10
Янку
11
Ганя
9
18
Эджума
8
Сут
8
Сут
18
Эджума
19
Попа
25
Балутэ
25
Балутэ
19
Попа
42
27
Олару
27
Олару
42
29
Муси
23
23
29
Муси
70
11
Микулеску
11
Микулеску
70
20
22
22
20
44
15
15
44
14
Неделку
5
Кейруш
5
Кейруш
14
Неделку
10
Янку
6
6
10
Янку
9
23
23
9
Остались в запасе
ФКСБ
Фарул
99
Андрей Влад
ВР
12
Давид Кики
ЛЗ
30
Siyabonga Ngezana
ЦЗ
4
Денис Харуц
ПЗ
16
Михай Ликсандру
ОП
2
Валентин Крецу
ЦП
Главный тренер
Николае Дикэ
23
Darius Grosu
ЦЗ
20
Эдуард Радаславеску
ЦП
80
Nicolas Popescu
ЦП
90
Alexandru Stoian
ЦФ
77
Andrei Ciobanu
ЦФ
99
Iustin Doicaru
ЦФ
68
Răzvan Ducan
ЦФ
Главный тренер
Георге Хаджи
Остались в запасе
99
Андрей Влад
ВР
12
Давид Кики
ЛЗ
30
Siyabonga Ngezana
ЦЗ
4
Денис Харуц
ПЗ
16
Михай Ликсандру
ОП
2
Валентин Крецу
ЦП
Остались в запасе
23
Darius Grosu
ЦЗ
20
Эдуард Радаславеску
ЦП
80
Nicolas Popescu
ЦП
90
Alexandru Stoian
ЦФ
77
Andrei Ciobanu
ЦФ
99
Iustin Doicaru
ЦФ
68
Răzvan Ducan
ЦФ
Главный тренер
Николае Дикэ
Главный тренер
Георге Хаджи
Статистика матча ФКСБ - Фарул
1
3
Всего ударов по воротам
22
9
Удары в створ
8
2
Владение мячом %
64
36
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
6
2
Нарушения
10
14
Офсайды
2
0
Количество передач
546
302
Сейвы
0
5
Точность передач %
85
70
Удары мимо ворот
10
5
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
13
4
Удары из-за пределов штрафной
9
5
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Иштван Ковач (Кареи)
Стадион:
National Arena, Bucharest
Румыния. Лига I
Все
Текущие
Будущие
Румыния. Лига I, 11 тур
Глория Бузэу
- : -
29.09.2024
Фарул
Румыния. Лига I, 11 тур
Сепси
- : -
29.09.2024
ФКСБ
Румыния. Лига I, 11 тур
Университатя
- : -
30.09.2024
Униря Слобозия
Румыния. Лига I, 12 тур
УТА Арад
- : -
04.10.2024
Петролул
Румыния. Лига I, 12 тур
Фарул
- : -
04.10.2024
Динамо
Румыния. Лига I, 11 тур
Глория Бузэу
- : -
29.09.2024
Фарул
Румыния. Лига I, 11 тур
Сепси
- : -
29.09.2024
ФКСБ
Румыния. Лига I, 11 тур
Университатя
- : -
30.09.2024
Униря Слобозия
Румыния. Лига I, 12 тур
УТА Арад
- : -
04.10.2024
Петролул
Румыния. Лига I, 12 тур
Фарул
- : -
04.10.2024
Динамо
Румыния. Лига I, 12 тур
Униря Слобозия
- : -
05.10.2024
Университатя Клуж
Румыния. Лига I, 12 тур
ЧФР Клуж
- : -
05.10.2024
Политехника Яссы
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+