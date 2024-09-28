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Глория Бузэу
Рапид
Румыния. Лига I, 11 тур
Рапид
0 : 0
28.09.2024
Оцелул
Румыния. Лига I, 10 тур
Униря Слобозия
1 : 2
23.09.2024
Рапид
Румыния. Лига I, 10 тур
Ботошани
3 : 3
20.09.2024
Глория Бузэу
Румыния. Лига I, 9 тур
Рапид
0 : 2
16.09.2024
Университатя Клуж
Румыния. Лига I, 9 тур
Глория Бузэу
0 : 0
14.09.2024
Оцелул
Румыния. Лига I, 10 тур
Ботошани
3 : 3
20.09.2024
Глория Бузэу
Румыния. Лига I, 9 тур
Глория Бузэу
0 : 0
14.09.2024
Оцелул
Румыния. Лига I, 8 тур
Униря Слобозия
2 : 1
02.09.2024
Глория Бузэу
Румыния. Лига I, 7 тур
Глория Бузэу
0 : 2
26.08.2024
Университатя Клуж
Румыния. Лига I, 6 тур
Университатя
5 : 1
16.08.2024
Глория Бузэу
Румыния. Лига I, 11 тур
Рапид
0 : 0
28.09.2024
Оцелул
Румыния. Лига I, 10 тур
Униря Слобозия
1 : 2
23.09.2024
Рапид
Румыния. Лига I, 9 тур
Рапид
0 : 2
16.09.2024
Университатя Клуж
Румыния. Лига I, 8 тур
Университатя
1 : 1
31.08.2024
Рапид
Румыния. Лига I, 7 тур
Политехника Яссы
1 : 2
23.08.2024
Рапид
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Расписание матчей
Румыния. Лига I
Глория Бузэу - Рапид
Глория Бузэу - Рапид: обзор матча 10 августа 2024
Глория Бузэу
10.08.2024, суббота, 22:00
Румыния. Лига I, 5 тур
1 : 1
Матч завершен
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Рапид
77'
К. Будеску (П)
10'
J. Papeau
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Глория Бузэу - Рапид
Матч завершен
Желтая карточка
Cristian Dumitru
81'
Замена
Ion Gheorghe
️️️️➡️️
Alexandru Ișfan
78'
Замена
Cristian Dumitru
️️️️➡️️
Diego
78'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Константин Будеску
77'
73'
Замена
Omar El Sawy
️️️️➡️️
Флорент Хасани
73'
Замена
Claudiu Micovschi
️️️️➡️️
J. Papeau
Замена
Константин Будеску
️️️️➡️️
Daniel Benzar
61'
Замена
Andreas Mihaiu
️️️️➡️️
Dragoș Tescan
61'
Замена
Давид Тавареш
️️️️➡️️
Rassambek Akhmatov
61'
58'
Замена
Рэзван Оайдэ
️️️️➡️️
Diogo Mendes
58'
Замена
Албион Ррахмани
️️️️➡️️
Borisav Burmaz
Желтая карточка
Дарио Канаджижа
27'
10'
ГОЛ! 0:1!
J. Papeau
Пас отдал
Клаудиу Петрила
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Глория Бузэу
39
Дориан Райлеан
ВР
18
Robert Salceanu
(К)
ЦЗ
21
Alin Dobrosavlevici
ЦЗ
5
Grigore Ioan Turda
ЦЗ
30
Alexandru Ișfan
ЦП
27
Дарио Канаджижа
ЦП
9
Ricardo Matos
ЦП
66
Rassambek Akhmatov
ЦП
8
Daniel Benzar
ЦФ
87
Diego
ЦФ
11
Dragoș Tescan
ЦФ
Главный тренер
Андрей Препелицэ
Рапид
1
Бенжамин Зигрист
ВР
24
Andrei Borza
ЦЗ
21
Cristian Ignat
ЦЗ
47
Кристофер Браун
(К)
ПЗ
96
J. Papeau
ЦП
4
Маттиас Кяйт
ЦП
66
Diogo Mendes
ЦП
10
Клаудиу Петрила
ЛВ
11
Borisav Burmaz
ЦФ
8
Флорент Хасани
ЦФ
5
A. Pascanu
ЦФ
Главный тренер
Кристиано Бергоди
Глория Бузэу
29
Dragos Horeboiu
ВР
22
Sergiu Pîrvulescu
ЦЗ
13
Драгош Григоре
ЦЗ
23
Vlad Prejmerean
ЦП
6
Tudor Calin
ЦП
98
Andreas Mihaiu
ЦП
20
Давид Тавареш
ЦП
10
Константин Будеску
АП
7
Cristian Dumitru
ЦФ
88
Ion Gheorghe
ЦФ
Рапид
16
Михай Айоани
ВР
22
Cristian Sapunaru
ЦЗ
6
Paul Iacob
ЦЗ
36
Filip Blažek
ЦЗ
23
Кристиан Маня
ЦЗ
7
Claudiu Micovschi
ЦЗ
7
Omar El Sawy
ЦП
19
Рэзван Оайдэ
ЦП
55
Rares Pop
ЦФ
10
Албион Ррахмани
ЦФ
18
Timotej Jambor
ЦФ
29
Gabriel Gheorghe
ЦФ
3-4-3
39
Райлеан
18
21
5
30
9
66
27
Канаджижа
11
87
8
3-3-1-3
1
Зигрист
47
Браун
21
24
96
4
Кяйт
66
10
Петрила
5
8
Хасани
11
11
98
98
11
66
20
Тавареш
20
Тавареш
66
8
10
Будеску
10
Будеску
8
87
7
7
87
30
88
88
30
96
7
7
96
8
Хасани
7
7
8
Хасани
66
19
Оайдэ
19
Оайдэ
66
11
10
Ррахмани
10
Ррахмани
11
Остались в запасе
Глория Бузэу
Рапид
29
Dragos Horeboiu
ВР
22
Sergiu Pîrvulescu
ЦЗ
13
Драгош Григоре
ЦЗ
23
Vlad Prejmerean
ЦП
6
Tudor Calin
ЦП
Главный тренер
Андрей Препелицэ
16
Михай Айоани
ВР
22
Cristian Sapunaru
ЦЗ
6
Paul Iacob
ЦЗ
36
Filip Blažek
ЦЗ
23
Кристиан Маня
ЦЗ
55
Rares Pop
ЦФ
18
Timotej Jambor
ЦФ
29
Gabriel Gheorghe
ЦФ
Главный тренер
Кристиано Бергоди
Остались в запасе
29
Dragos Horeboiu
ВР
22
Sergiu Pîrvulescu
ЦЗ
13
Драгош Григоре
ЦЗ
23
Vlad Prejmerean
ЦП
6
Tudor Calin
ЦП
Остались в запасе
16
Михай Айоани
ВР
22
Cristian Sapunaru
ЦЗ
6
Paul Iacob
ЦЗ
36
Filip Blažek
ЦЗ
23
Кристиан Маня
ЦЗ
55
Rares Pop
ЦФ
18
Timotej Jambor
ЦФ
29
Gabriel Gheorghe
ЦФ
Главный тренер
Андрей Препелицэ
Главный тренер
Кристиано Бергоди
Статистика матча Глория Бузэу - Рапид
2
Всего ударов по воротам
11
15
Удары в створ
3
5
Владение мячом %
50
50
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
2
3
Нарушения
10
12
Офсайды
1
2
Количество передач
423
437
Сейвы
3
2
Точность передач %
76
77
Удары мимо ворот
3
6
Блокированные удары
5
4
Удары из пределов штрафной
3
7
Удары из-за пределов штрафной
8
8
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Орациу Феснич
(Клуж-Напока)
Стадион:
Stadionul Municipal, Buzau
Румыния. Лига I
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Текущие
Будущие
Румыния. Лига I, 11 тур
Глория Бузэу
- : -
29.09.2024
Фарул
Румыния. Лига I, 11 тур
Сепси
- : -
29.09.2024
ФКСБ
Румыния. Лига I, 11 тур
Университатя
- : -
30.09.2024
Униря Слобозия
Румыния. Лига I, 12 тур
УТА Арад
- : -
04.10.2024
Петролул
Румыния. Лига I, 12 тур
Фарул
- : -
04.10.2024
Динамо
Румыния. Лига I, 11 тур
Глория Бузэу
- : -
29.09.2024
Фарул
Румыния. Лига I, 11 тур
Сепси
- : -
29.09.2024
ФКСБ
Румыния. Лига I, 11 тур
Университатя
- : -
30.09.2024
Униря Слобозия
Румыния. Лига I, 12 тур
УТА Арад
- : -
04.10.2024
Петролул
Румыния. Лига I, 12 тур
Фарул
- : -
04.10.2024
Динамо
Румыния. Лига I, 12 тур
Униря Слобозия
- : -
05.10.2024
Университатя Клуж
Румыния. Лига I, 12 тур
ЧФР Клуж
- : -
05.10.2024
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