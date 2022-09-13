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Херманнштадт
Ботошани
Стало известно, сколько «Торпедо» предлагал за бразильца Крисиуму
13 сентября 2022, 15:24
0
Агент рассказал о срыве перехода бразильского вингера в «Торпедо»
13 сентября 2022, 13:46
0
«Сочи» подписал контракт с Марко Дуганджичем
14 октября 2020, 12:31
2
Товарищеские матчи. «Тосно» и румынский клуб забили четыре гола, «Динамо» вырвало у румын победу
18 января 2018, 18:51
2
Президент «Ботошани» заявил, что клуб не спешит продавать Моруцана, на которого претендует ЦСКА
24 июня 2017, 17:38
3
Стало известно, сколько «Торпедо» предлагал за бразильца Крисиуму
13 сентября 2022, 15:24
0
Агент рассказал о срыве перехода бразильского вингера в «Торпедо»
13 сентября 2022, 13:46
0
«Сочи» подписал контракт с Марко Дуганджичем
14 октября 2020, 12:31
2
Товарищеские матчи. «Тосно» и румынский клуб забили четыре гола, «Динамо» вырвало у румын победу
18 января 2018, 18:51
2
Президент «Ботошани» заявил, что клуб не спешит продавать Моруцана, на которого претендует ЦСКА
24 июня 2017, 17:38
3
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Последние матчи
Все
Херманнштадт
Ботошани
Румыния. Лига I, 11 тур
Динамо
2 : 2
27.09.2024
Ботошани
Румыния. Лига I, 11 тур
Петролул
4 : 1
27.09.2024
Херманнштадт
Румыния. Лига I, 10 тур
Херманнштадт
0 : 0
21.09.2024
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 10 тур
Ботошани
3 : 3
20.09.2024
Глория Бузэу
Румыния. Лига I, 4 тур
Ботошани
0 : 0
18.09.2024
ФКСБ
Румыния. Лига I, 11 тур
Петролул
4 : 1
27.09.2024
Херманнштадт
Румыния. Лига I, 10 тур
Херманнштадт
0 : 0
21.09.2024
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 9 тур
УТА Арад
1 : 1
16.09.2024
Херманнштадт
Румыния. Лига I, 8 тур
Херманнштадт
6 : 2
31.08.2024
Политехника Яссы
Румыния. Лига I, 7 тур
Херманнштадт
2 : 0
25.08.2024
ФКСБ
Румыния. Лига I, 11 тур
Динамо
2 : 2
27.09.2024
Ботошани
Румыния. Лига I, 10 тур
Ботошани
3 : 3
20.09.2024
Глория Бузэу
Румыния. Лига I, 4 тур
Ботошани
0 : 0
18.09.2024
ФКСБ
Румыния. Лига I, 9 тур
Сепси
3 : 0
13.09.2024
Ботошани
Румыния. Лига I, 8 тур
Ботошани
0 : 2
01.09.2024
Петролул

Херманнштадт - Ботошани: обзор матча 10 августа 2024

Херманнштадт
10.08.2024, суббота, 17:00
Румыния. Лига I, 5 тур
2 : 1
Матч завершен
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Ботошани
80' И. Стоица
90+2' C. Neguț (П)
45+3' A. Şeroni
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Херманнштадт - Ботошани
Матч завершен
Желтая карточка
Cătălin Căbuz
90' +9
Замена
Alexandru Daniel Jipa ️️️️➡️️ Ианис Стоица
90' +6
ГОЛ с пенальти! 2:1! Cristian Neguț
90' +2
87'
Замена
Zoran Mitrov ️️️️➡️️ S. Bodisteanu
Замена
Ionuț Biceanu ️️️️➡️️ Алессандро Мургиа
86'
ГОЛ! 1:1! Ианис Стоица
80'
Желтая карточка
Алессандро Мургиа
79'
76'
Замена
Чарльз Петро ️️️️➡️️ D. Gabriel
Замена
Tiberiu Căpuşă ️️️️➡️️ Tiago Gonçalves
76'
Замена
Dragoș Iancu ️️️️➡️️ Silviu Balaure
76'
76'
Замена
J. Mouaddib ️️️️➡️️ E. Florescu
75'
Желтая карточка
Alin Şeroni
57'
Замена
Enzo López ️️️️➡️️ Adrian Chică-Roșă
46'
Желтая карточка
Adrian Chică-Roșă
Замена
Cristian Neguț ️️️️➡️️ Ronaldo Deaconu
46'
46'
Замена
Alejandro Díez Salomón ️️️️➡️️ Chapi Romano
45' +3
ГОЛ! 0:1! Alin Şeroni
Пас отдал S. Bodisteanu
26'
Желтая карточка
A. Tiganasu
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Херманнштадт
8
Алессандро Мургиа
ВР
25
Cătălin Căbuz
ВР
15
Tiago Gonçalves
ЦЗ
5
Florin Bejan
(К) ЦЗ
51
Alexandru Oroian
ЦЗ
77
Ronaldo Deaconu
ЦП
96
Silviu Balaure
ЦП
24
Antoni Ivanov
ЦП
27
Valerică Găman
ЦФ
9
A. Chitu
ЦФ
7
Ианис Стоица
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Мэлдэрэшану
Ботошани
4
Andrei Miron
(К) ЦЗ
33
D. Gabriel
ЦП
21
Chapi Romano
ЦП
83
Aldaír Ferreira
ЦП
7
S. Bodisteanu
ЦП
8
E. Florescu
ЦФ
32
Alin Şeroni
ЦФ
44
Rijad Sadiku
ЦФ
29
Adrian Chică-Roșă
ЦФ
94
Eduard Pap
ЦФ
30
A. Tiganasu
ЦФ
Главный тренер
Михай Чобану
Херманнштадт
31
Vlad Muțiu
ВР
22
Ionuţ Pop
ВР
4
Ionuț Stoica
ЦЗ
98
Kevin Ciubotaru
ЦЗ
29
Ionuț Biceanu
ЦП
17
Dragoș Iancu
ЦП
98
Alexandru Daniel Jipa
ЦП
20
Ianis Gindila
ЦП
33
Alexandru Luca
ЦП
66
Tiberiu Căpuşă
ЦФ
23
Ianis Mihart
ЦФ
10
Cristian Neguț
ЦФ
Ботошани
1
Luka Kukić
ВР
2
Alejandro Díez Salomón
ЦЗ
6
Daniel Celea
ЦЗ
28
Чарльз Петро
ОП
22
Francisco Junior
ЦП
80
Lóránd Fülöp
ЦП
3
Michael Pavlović
ЦФ
11
Zoran Mitrov
ЦФ
10
Juan Kaprof
ЦФ
9
Enzo López
ЦФ
64
J. Mouaddib
ЦФ
3-3-3
8
Мургиа
15
5
51
77
96
24
7
Стоица
9
27
1-4-5
4
21
83
7
33
32
30
94
29
44
8
Мургиа
29
29
8
Мургиа
96
17
17
96
7
Стоица
98
98
7
Стоица
15
66
66
15
77
10
10
77
21
2
2
21
33
28
Петро
28
Петро
33
7
11
11
7
29
9
9
29
8
64
64
8
Остались в запасе
Херманнштадт
Ботошани
31
Vlad Muțiu
ВР
22
Ionuţ Pop
ВР
4
Ionuț Stoica
ЦЗ
98
Kevin Ciubotaru
ЦЗ
20
Ianis Gindila
ЦП
33
Alexandru Luca
ЦП
23
Ianis Mihart
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Мэлдэрэшану
1
Luka Kukić
ВР
6
Daniel Celea
ЦЗ
22
Francisco Junior
ЦП
80
Lóránd Fülöp
ЦП
3
Michael Pavlović
ЦФ
10
Juan Kaprof
ЦФ
Главный тренер
Михай Чобану
Остались в запасе
31
Vlad Muțiu
ВР
22
Ionuţ Pop
ВР
4
Ionuț Stoica
ЦЗ
98
Kevin Ciubotaru
ЦЗ
20
Ianis Gindila
ЦП
33
Alexandru Luca
ЦП
23
Ianis Mihart
ЦФ
Остались в запасе
1
Luka Kukić
ВР
6
Daniel Celea
ЦЗ
22
Francisco Junior
ЦП
80
Lóránd Fülöp
ЦП
3
Michael Pavlović
ЦФ
10
Juan Kaprof
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Мэлдэрэшану
Главный тренер
Михай Чобану
Статистика матча Херманнштадт - Ботошани
2
3
Всего ударов по воротам
8
10
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
63
37
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
8
1
Нарушения
13
13
Офсайды
4
0
Количество передач
478
284
Сейвы
3
0
Точность передач %
83
75
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
5
2
Удары из-за пределов штрафной
3
8
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Sorin Dan Vadana, Romania
Стадион:
Municipal Sibiu, Sibiu
Румыния. Лига I
Все
Текущие
Будущие
Румыния. Лига I, 11 тур
Глория Бузэу
- : -
29.09.2024
Фарул
Румыния. Лига I, 11 тур
Сепси
- : -
29.09.2024
ФКСБ
Румыния. Лига I, 11 тур
Университатя
- : -
30.09.2024
Униря Слобозия
Румыния. Лига I, 12 тур
УТА Арад
- : -
04.10.2024
Петролул
Румыния. Лига I, 12 тур
Фарул
- : -
04.10.2024
Динамо
Румыния. Лига I, 11 тур
Глория Бузэу
- : -
29.09.2024
Фарул
Румыния. Лига I, 11 тур
Сепси
- : -
29.09.2024
ФКСБ
Румыния. Лига I, 11 тур
Университатя
- : -
30.09.2024
Униря Слобозия
Румыния. Лига I, 12 тур
УТА Арад
- : -
04.10.2024
Петролул
Румыния. Лига I, 12 тур
Фарул
- : -
04.10.2024
Динамо
Румыния. Лига I, 12 тур
Униря Слобозия
- : -
05.10.2024
Университатя Клуж
Румыния. Лига I, 12 тур
ЧФР Клуж
- : -
05.10.2024
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