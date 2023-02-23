Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Кубок Либертадорес Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Новости команд
Все
ЧФР Клуж
Униря Слобозия
Результаты первых матчей 4-го раунда отбора Лиги конференций
23 августа, 09:04
0
Лига конференций. «Лацио», «Шериф» и АЕК пробились в 1/8 финала
23 февраля 2023, 22:53
0
Лига конференций. «Лацио» выиграл у «ЧФР Клужа» и другие результаты
17 февраля 2023, 01:19
2
Стали известны все пары 1/16 финала Лиги конференций
7 ноября 2022, 16:31
1
Лига конференций. «Вильярреал» и «Лех» забили семь голов на двоих, «Фиорентина» потеряла очки и другие результаты
8 сентября 2022, 21:50
0
Результаты первых матчей 4-го раунда отбора Лиги конференций
23 августа, 09:04
0
Лига конференций. «Лацио», «Шериф» и АЕК пробились в 1/8 финала
23 февраля 2023, 22:53
0
Лига конференций. «Лацио» выиграл у «ЧФР Клужа» и другие результаты
17 февраля 2023, 01:19
2
Стали известны все пары 1/16 финала Лиги конференций
7 ноября 2022, 16:31
1
Лига конференций. «Вильярреал» и «Лех» забили семь голов на двоих, «Фиорентина» потеряла очки и другие результаты
8 сентября 2022, 21:50
0
Больше новостей
Последние матчи
Все
ЧФР Клуж
Униря Слобозия
Румыния. Лига I, 11 тур
ЧФР Клуж
1 : 3
28.09.2024
УТА Арад
Румыния. Лига I, 10 тур
Униря Слобозия
1 : 2
23.09.2024
Рапид
Румыния. Лига I, 10 тур
Херманнштадт
0 : 0
21.09.2024
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 9 тур
ЧФР Клуж
2 : 2
15.09.2024
ФКСБ
Румыния. Лига I, 9 тур
Динамо
1 : 0
13.09.2024
Униря Слобозия
Румыния. Лига I, 11 тур
ЧФР Клуж
1 : 3
28.09.2024
УТА Арад
Румыния. Лига I, 10 тур
Херманнштадт
0 : 0
21.09.2024
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 9 тур
ЧФР Клуж
2 : 2
15.09.2024
ФКСБ
Румыния. Лига I, 8 тур
Фарул
0 : 3
01.09.2024
ЧФР Клуж
Лига конференций, 4 раунд
Пафос
3 : 0
29.08.2024
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 10 тур
Униря Слобозия
1 : 2
23.09.2024
Рапид
Румыния. Лига I, 9 тур
Динамо
1 : 0
13.09.2024
Униря Слобозия
Румыния. Лига I, 8 тур
Униря Слобозия
2 : 1
02.09.2024
Глория Бузэу
Румыния. Лига I, 7 тур
Сепси
0 : 1
24.08.2024
Униря Слобозия
Румыния. Лига I, 6 тур
Униря Слобозия
1 : 2
16.08.2024
Петролул

ЧФР Клуж - Униря Слобозия: обзор матча 11 августа 2024

ЧФР Клуж
11.08.2024, воскресенье, 22:00
Румыния. Лига I, 5 тур
3 : 0
Матч завершен
Смотреть трансляцию
Униря Слобозия
38' Л. Мунтяну
52' А. Паун-Александру
63' Л. Мунтяну
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол ЧФР Клуж - Униря Слобозия
Матч завершен
Замена
Василе Могос ️️️️➡️️ Али Абид
84'
Замена
Чиприан Деяк ️️️️➡️️ Алин Фика
84'
81'
Замена
Constantin Toma ️️️️➡️️ Christ Afalna
74'
Замена
Ștefan Pacionel ️️️️➡️️ Florin Purece
Замена
Peter Godly Michael ️️️️➡️️ Луис Мунтяну
74'
70'
Желтая карточка
Дмитрий Поспелов
Замена
Меритон Кореница ️️️️➡️️ Мохаммед Камара
67'
Замена
Andrei Artean ️️️️➡️️ Адриан Паун-Александру
67'
Желтая карточка
Луис Мунтяну
66'
ГОЛ! 3:0! Луис Мунтяну
Пас отдал Адриан Паун-Александру
63'
63'
Замена
Filip Ilie ️️️️➡️️ Andrei Dorobantu
59'
Желтая карточка
Marius Antoche
Желтая карточка
Мохаммед Камара
55'
ГОЛ! 2:0! Адриан Паун-Александру
52'
46'
Замена
Jordan Gele ️️️️➡️️ Adnan Aganović
46'
Замена
S. Camara ️️️️➡️️ Ionut Coada
ГОЛ! 1:0! Луис Мунтяну
Пас отдал Бени Нкололо
38'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЧФР Клуж
90
Рэзван Сава
ВР
3
Али Абид
ЛЗ
5
Даниэль Граовац
ЦЗ
13
Simão Rocha
ЦЗ
4
Léo Bolgado
ЦЗ
18
Кадер Кейта
ОП
82
Алин Фика
ЦП
11
Адриан Паун-Александру
(К) ЛВ
7
Мохаммед Камара
ПВ
96
Бени Нкололо
ПВ
9
Луис Мунтяну
ЦФ
Главный тренер
Дан Петреску
Униря Слобозия
12
Denis Rusu
(К) ВР
29
Daniel Marius Serbanica
ЦЗ
60
Дмитрий Поспелов
ЦЗ
2
Andrei Dorobantu
ЦП
6
Marius Antoche
ЦП
8
Ionut Coada
ЦП
5
A. Lopez
ЦП
30
Florin Purece
ЦП
15
Paolo Medina
ЦФ
98
Christ Afalna
ЦФ
77
Adnan Aganović
ЦФ
Главный тренер
Адриан Михалцэ
ЧФР Клуж
89
Отто Хиндрих
ВР
42
Matija Boben
ЦЗ
45
Камора
ЦЗ
10
Чиприан Деяк
ЦП
26
Andrei Artean
ЦП
8
Robert Filip
ЦП
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
17
Меритон Кореница
АП
19
Василе Могос
ПП
9
Даниэл Бирлигеа
ЛВ
99
Peter Godly Michael
ЦФ
44
Anton Krešić
ЦФ
Униря Слобозия
1
Stefan Krell
ВР
7
Laurentiu Vlasceanu
ЦЗ
14
Gabriel Lazar
ЦЗ
4
Alexandru Dinu
ЦЗ
10
Constantin Toma
ЦЗ
22
Mihaita Lemnaru
ЦП
27
Ștefan Pacionel
ЦП
17
S. Camara
ЦФ
23
Cristian Bărbuț
ЦФ
9
Filip Ilie
ЦФ
11
Jordan Gele
ЦФ
4-1-1-3-1
90
Сава
3
Абид
13
4
5
Граовац
18
Кейта
82
Фика
11
Паун-Александру
7
Камара
96
Нкололо
9
Мунтяну
2-5-3
12
29
60
Поспелов
2
8
5
30
6
77
98
15
82
Фика
10
Деяк
10
Деяк
82
Фика
11
Паун-Александру
26
26
11
Паун-Александру
7
Камара
17
Кореница
17
Кореница
7
Камара
3
Абид
19
Могос
19
Могос
3
Абид
9
Мунтяну
99
99
9
Мунтяну
98
10
10
98
30
27
27
30
8
17
17
8
2
9
9
2
77
11
11
77
Остались в запасе
ЧФР Клуж
Униря Слобозия
89
Отто Хиндрих
ВР
42
Matija Boben
ЦЗ
45
Камора
ЦЗ
8
Robert Filip
ЦП
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
9
Даниэл Бирлигеа
ЛВ
44
Anton Krešić
ЦФ
Главный тренер
Дан Петреску
1
Stefan Krell
ВР
7
Laurentiu Vlasceanu
ЦЗ
14
Gabriel Lazar
ЦЗ
4
Alexandru Dinu
ЦЗ
22
Mihaita Lemnaru
ЦП
23
Cristian Bărbuț
ЦФ
Главный тренер
Адриан Михалцэ
Остались в запасе
89
Отто Хиндрих
ВР
42
Matija Boben
ЦЗ
45
Камора
ЦЗ
8
Robert Filip
ЦП
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
9
Даниэл Бирлигеа
ЛВ
44
Anton Krešić
ЦФ
Остались в запасе
1
Stefan Krell
ВР
7
Laurentiu Vlasceanu
ЦЗ
14
Gabriel Lazar
ЦЗ
4
Alexandru Dinu
ЦЗ
22
Mihaita Lemnaru
ЦП
23
Cristian Bărbuț
ЦФ
Главный тренер
Дан Петреску
Главный тренер
Адриан Михалцэ
Статистика матча ЧФР Клуж - Униря Слобозия
4
2
Всего ударов по воротам
16
5
Удары в створ
6
0
Владение мячом %
51
49
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
3
2
Нарушения
22
17
Офсайды
0
1
Количество передач
426
419
Сейвы
0
3
Точность передач %
79
77
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
8
2
Удары из-за пределов штрафной
8
3
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Florin Andrei, Romania
Стадион:
Константин Рэдулеску
Румыния. Лига I
Все
Текущие
Будущие
Румыния. Лига I, 11 тур
Глория Бузэу
- : -
29.09.2024
Фарул
Румыния. Лига I, 11 тур
Сепси
- : -
29.09.2024
ФКСБ
Румыния. Лига I, 11 тур
Университатя
- : -
30.09.2024
Униря Слобозия
Румыния. Лига I, 12 тур
УТА Арад
- : -
04.10.2024
Петролул
Румыния. Лига I, 12 тур
Фарул
- : -
04.10.2024
Динамо
Румыния. Лига I, 11 тур
Глория Бузэу
- : -
29.09.2024
Фарул
Румыния. Лига I, 11 тур
Сепси
- : -
29.09.2024
ФКСБ
Румыния. Лига I, 11 тур
Университатя
- : -
30.09.2024
Униря Слобозия
Румыния. Лига I, 12 тур
УТА Арад
- : -
04.10.2024
Петролул
Румыния. Лига I, 12 тур
Фарул
- : -
04.10.2024
Динамо
Румыния. Лига I, 12 тур
Униря Слобозия
- : -
05.10.2024
Университатя Клуж
Румыния. Лига I, 12 тур
ЧФР Клуж
- : -
05.10.2024
Политехника Яссы
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+