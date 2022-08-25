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Сепси
Университатя
Шапи сделал ассист и реализовал послематчевый пенальти в дебютном матче за «Хапоэль»
25 августа 2022, 22:50
1
Яя Туре не собирается уходить из «Ахмата». Сообщалось, что он предлагал свои услуги румынскому «Сепси»
7 октября 2021, 19:41
0
«Краснодар» продал форварда Ивана в «Университатю»
27 августа 2019, 18:43
2
В матче квалификации Лиги Европы в голову арбитра попала петарда
1 августа 2019, 22:47
0
Черчесов посетил матч «Оренбург» – «Университатя»
22 июня 2019, 21:54
3
Яя Туре не собирается уходить из «Ахмата». Сообщалось, что он предлагал свои услуги румынскому «Сепси»
7 октября 2021, 19:41
0
Шапи сделал ассист и реализовал послематчевый пенальти в дебютном матче за «Хапоэль»
25 августа 2022, 22:50
1
«Краснодар» продал форварда Ивана в «Университатю»
27 августа 2019, 18:43
2
В матче квалификации Лиги Европы в голову арбитра попала петарда
1 августа 2019, 22:47
0
Черчесов посетил матч «Оренбург» – «Университатя»
22 июня 2019, 21:54
3
Товарищеские матчи. «Ахмат» победил «Види», «Торпедо» разгромил старейший клуб мира
22 июня 2019, 19:49
1
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Последние матчи
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Сепси
Университатя
Румыния. Лига I, 10 тур
Университатя Клуж
1 : 1
22.09.2024
Университатя
Румыния. Лига I, 10 тур
Фарул
2 : 1
22.09.2024
Сепси
Румыния. Лига I, 9 тур
Политехника Яссы
2 : 0
15.09.2024
Университатя
Румыния. Лига I, 9 тур
Сепси
3 : 0
13.09.2024
Ботошани
Румыния. Лига I, 8 тур
Университатя
1 : 1
31.08.2024
Рапид
Румыния. Лига I, 10 тур
Фарул
2 : 1
22.09.2024
Сепси
Румыния. Лига I, 9 тур
Сепси
3 : 0
13.09.2024
Ботошани
Румыния. Лига I, 8 тур
Оцелул
2 : 0
30.08.2024
Сепси
Румыния. Лига I, 7 тур
Сепси
0 : 1
24.08.2024
Униря Слобозия
Румыния. Лига I, 6 тур
Университатя Клуж
3 : 0
19.08.2024
Сепси
Румыния. Лига I, 10 тур
Университатя Клуж
1 : 1
22.09.2024
Университатя
Румыния. Лига I, 9 тур
Политехника Яссы
2 : 0
15.09.2024
Университатя
Румыния. Лига I, 8 тур
Университатя
1 : 1
31.08.2024
Рапид
Румыния. Лига I, 7 тур
Динамо
2 : 1
24.08.2024
Университатя
Румыния. Лига I, 6 тур
Университатя
5 : 1
16.08.2024
Глория Бузэу

Сепси - Университатя: обзор матча 11 августа 2024

Сепси
11.08.2024, воскресенье, 19:00
Румыния. Лига I, 5 тур
1 : 2
Матч завершен
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Университатя
69' Г. Дебелюх
32' А. Митрица
83' А. Митрица
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Сепси - Университатя
Матч завершен
90' +6
Вторая желтая
Александру Крету
Замена
Stefan Hajdin ️️️️➡️️ Sota Mino
85'
83'
ГОЛ! 1:2! Александру Митрица
Пас отдал Александру Крету
78'
Желтая карточка
Никусор Банку
74'
Замена
Никусор Банку ️️️️➡️️ Луис Парадела
ГОЛ! 1:1! Габриэль Дебелюх
69'
68'
Желтая карточка
Александру Крету
67'
Желтая карточка
Laurenţiu Popescu
Замена
Давид Зигер ️️️️➡️️ Шерифф Каллаку
65'
Замена
Darius Oroian ️️️️➡️️ Bogdan Oteliță
65'
Замена
Marian Draghiceanu ️️️️➡️️ Mihajlo Nešković
65'
58'
Замена
Carlos Mora ️️️️➡️️ Elvir Koljić
49'
Замена
Александру Крету ️️️️➡️️ Takuto Oshima
46'
Замена
David Barbu ️️️️➡️️ Ștefan Baiaram
Замена
Marius Coman ️️️️➡️️ Майкл Брей
46'
Желтая карточка
Sota Mino
45' +4
38'
Желтая карточка
Базилио Ндонг
32'
ГОЛ! 0:1! Александру Митрица
Пас отдал Луис Парадела
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сепси
3
Флорин Стефан
ЦЗ
13
Денис Чоботарию
ЦЗ
77
Mihajlo Nešković
ЦП
5
Sota Mino
ЦП
21
Исник Алими
ЦП
25
Bogdan Oteliță
ЦП
59
Шерифф Каллаку
ЦП
8
Майкл Брей
ЛВ
82
Branislav Ninaj
ЦФ
33
Roland Niczuly
(К) ЦФ
22
Габриэль Дебелюх
ЦФ
Главный тренер
Лео Грозаву
Университатя
21
Laurenţiu Popescu
ВР
12
Базилио Ндонг
ЛЗ
25
Грего Сьерра
ЦЗ
3
Денил Мальдонадо
ЦЗ
5
Анзор Меквабишвили
ОП
10
Ștefan Baiaram
ЦП
8
Takuto Oshima
ЦП
28
Александру Митрица
(К) ЦП
2
Ștefan Vlădoiu
ЦФ
19
Elvir Koljić
ЦФ
7
Луис Парадела
ЦФ
Главный тренер
Лауренциу Регекампф
Сепси
1
Dinu Moldovan
ВР
31
Szilárd Gyenge
ВР
55
N. Bardea
ЦЗ
14
Stefan Hajdin
ЦЗ
17
Darius Oroian
ЦЗ
18
Давид Зигер
ЦП
20
Marian Draghiceanu
ЦП
9
Marius Coman
ЦФ
Университатя
33
Silviu Lung Jr.
ВР
11
Никусор Банку
ЛЗ
36
Florin Gașpar
ЦЗ
15
Juraj Badelj
ЦЗ
26
Джоко Зайков
ЦЗ
27
David Barbu
ЦП
6
Александру Крету
ЦП
23
Mihai Căpățînă
ЦП
31
Stefan Bana
ЦП
14
Lyes Houri
ЦФ
17
Carlos Mora
ЦФ
37
Marian Danciu
ЦФ
2-5-1-3
3
Стефан
13
Чоботарию
5
21
Алими
25
59
Каллаку
77
8
Брей
22
Дебелюх
33
82
3-1-3-3
21
25
Сьерра
3
Мальдонадо
12
Ндонг
5
Меквабишвили
10
8
28
Митрица
7
Парадела
19
2
5
14
14
5
25
17
17
25
59
Каллаку
18
Зигер
18
Зигер
59
Каллаку
77
20
20
77
8
Брей
9
9
8
Брей
7
Парадела
11
Банку
11
Банку
7
Парадела
10
27
27
10
8
6
Крету
6
Крету
8
19
17
17
19
Остались в запасе
Сепси
Университатя
1
Dinu Moldovan
ВР
31
Szilárd Gyenge
ВР
55
N. Bardea
ЦЗ
Главный тренер
Лео Грозаву
33
Silviu Lung Jr.
ВР
36
Florin Gașpar
ЦЗ
15
Juraj Badelj
ЦЗ
26
Джоко Зайков
ЦЗ
23
Mihai Căpățînă
ЦП
31
Stefan Bana
ЦП
14
Lyes Houri
ЦФ
37
Marian Danciu
ЦФ
Главный тренер
Лауренциу Регекампф
Остались в запасе
1
Dinu Moldovan
ВР
31
Szilárd Gyenge
ВР
55
N. Bardea
ЦЗ
Остались в запасе
33
Silviu Lung Jr.
ВР
36
Florin Gașpar
ЦЗ
15
Juraj Badelj
ЦЗ
26
Джоко Зайков
ЦЗ
23
Mihai Căpățînă
ЦП
31
Stefan Bana
ЦП
14
Lyes Houri
ЦФ
37
Marian Danciu
ЦФ
Главный тренер
Лео Грозаву
Главный тренер
Лауренциу Регекампф
Статистика матча Сепси - Университатя
1
1
4
Всего ударов по воротам
23
6
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
9
1
Нарушения
13
8
Офсайды
1
1
Количество передач
493
353
Сейвы
1
5
Точность передач %
82
75
Удары мимо ворот
9
3
Блокированные удары
8
0
Удары из пределов штрафной
16
5
Удары из-за пределов штрафной
7
1
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Раду Петреску (Бухарест)
Стадион:
Sepsi Arena, Sfantu Gheorghe
Румыния. Лига I
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Румыния. Лига I, 11 тур
Глория Бузэу
- : -
29.09.2024
Фарул
Румыния. Лига I, 11 тур
Сепси
- : -
29.09.2024
ФКСБ
Румыния. Лига I, 11 тур
Университатя
- : -
30.09.2024
Униря Слобозия
Румыния. Лига I, 12 тур
УТА Арад
- : -
04.10.2024
Петролул
Румыния. Лига I, 12 тур
Фарул
- : -
04.10.2024
Динамо
Румыния. Лига I, 11 тур
Глория Бузэу
- : -
29.09.2024
Фарул
Румыния. Лига I, 11 тур
Сепси
- : -
29.09.2024
ФКСБ
Румыния. Лига I, 11 тур
Университатя
- : -
30.09.2024
Униря Слобозия
Румыния. Лига I, 12 тур
УТА Арад
- : -
04.10.2024
Петролул
Румыния. Лига I, 12 тур
Фарул
- : -
04.10.2024
Динамо
Румыния. Лига I, 12 тур
Униря Слобозия
- : -
05.10.2024
Университатя Клуж
Румыния. Лига I, 12 тур
ЧФР Клуж
- : -
05.10.2024
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