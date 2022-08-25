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Университатя
Петролул
Шапи сделал ассист и реализовал послематчевый пенальти в дебютном матче за «Хапоэль»
25 августа 2022, 22:50
1
«Краснодар» продал форварда Ивана в «Университатю»
27 августа 2019, 18:43
2
В матче квалификации Лиги Европы в голову арбитра попала петарда
1 августа 2019, 22:47
0
Черчесов посетил матч «Оренбург» – «Университатя»
22 июня 2019, 21:54
3
Товарищеские матчи. «Ахмат» победил «Види», «Торпедо» разгромил старейший клуб мира
22 июня 2019, 19:49
1
Шапи сделал ассист и реализовал послематчевый пенальти в дебютном матче за «Хапоэль»
25 августа 2022, 22:50
1
«Краснодар» продал форварда Ивана в «Университатю»
27 августа 2019, 18:43
2
В матче квалификации Лиги Европы в голову арбитра попала петарда
1 августа 2019, 22:47
0
Черчесов посетил матч «Оренбург» – «Университатя»
22 июня 2019, 21:54
3
Товарищеские матчи. «Ахмат» победил «Види», «Торпедо» разгромил старейший клуб мира
22 июня 2019, 19:49
1
В матче Кубка Румынии на поле появился футболист с ручным протезом
27 октября 2017, 08:30
2
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2 : 0
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Петролул
1 : 1
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1 : 1
22.09.2024
Университатя
Румыния. Лига I, 9 тур
Политехника Яссы
2 : 0
15.09.2024
Университатя
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Университатя
1 : 1
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Динамо
2 : 1
24.08.2024
Университатя
Румыния. Лига I, 6 тур
Университатя
5 : 1
16.08.2024
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Румыния. Лига I, 11 тур
Петролул
4 : 1
27.09.2024
Херманнштадт
Румыния. Лига I, 10 тур
ФКСБ
1 : 1
21.09.2024
Петролул
Румыния. Лига I, 9 тур
Петролул
1 : 1
14.09.2024
Фарул
Румыния. Лига I, 8 тур
Ботошани
0 : 2
01.09.2024
Петролул
Румыния. Лига I, 7 тур
Петролул
0 : 0
23.08.2024
Оцелул

Университатя - Петролул: обзор матча 04 августа 2024

Университатя
04.08.2024, воскресенье, 19:00
Румыния. Лига I, 4 тур
0 : 0
Матч завершен
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Петролул
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Университатя - Петролул
Матч завершен
90' +4
Замена
David Ilie ️️️️➡️️ Александру Тудоре
83'
Желтая карточка
Ioan Tolea
Замена
Луис Парадела ️️️️➡️️ Lyes Houri
74'
73'
Желтая карточка
Tidiane Keita
Замена
Александру Крету ️️️️➡️️ Анзор Меквабишвили
65'
62'
Замена
Alexandru Mateiu ️️️️➡️️ Сержу Ханка
Замена
Stefan Bana ️️️️➡️️ Ștefan Baiaram
46'
Замена
Mihai Căpățînă ️️️️➡️️ Ștefan Vlădoiu
46'
Желтая карточка
Александру Митрица
45' +3
Желтая карточка
Ștefan Baiaram
44'
Замена
Elvir Koljić ️️️️➡️️ Андрей Иван
37'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Университатя
21
Laurenţiu Popescu
ВР
12
Базилио Ндонг
ЛЗ
26
Джоко Зайков
ЦЗ
3
Денил Мальдонадо
ЦЗ
5
Анзор Меквабишвили
ОП
10
Ștefan Baiaram
ЦП
8
Takuto Oshima
ЦП
28
Александру Митрица
(К) ЦП
2
Ștefan Vlădoiu
ЦФ
9
Андрей Иван
ЦФ
14
Lyes Houri
ЦФ
Главный тренер
Лауренциу Регекампф
Петролул
38
Лукаш Зима
ВР
2
Marian Huja
ЦЗ
22
Denis Radu
ЦЗ
4
Paul Papp
ЦЗ
24
Ricardinho
ЦЗ
23
Tidiane Keita
ЦП
44
Lucian Dumitriu
ЦП
20
Сержу Ханка
ЦП
6
T. Jyry
ЦФ
19
Александру Тудоре
ЦФ
7
G. Grozav
(К) ЦФ
Главный тренер
Флорин Пырву
Университатя
33
Silviu Lung Jr.
ВР
1
Давид Лазар
ВР
36
Florin Gașpar
ЦЗ
25
Грего Сьерра
ЦЗ
15
Juraj Badelj
ЦЗ
31
Stefan Bana
ЦП
6
Александру Крету
ЦП
23
Mihai Căpățînă
ЦП
17
Carlos Mora
ЦФ
7
Луис Парадела
ЦФ
19
Elvir Koljić
ЦФ
37
Marian Danciu
ЦФ
Петролул
1
Raul Balbarau
ВР
3
Alexandru Stanica
ЦЗ
30
Ioan Tolea
ЦП
10
Mario Bratu
ЦП
17
Mihnea Radulescu
ЦП
36
Alin Botogan
ЦП
71
David Ilie
ЦФ
12
Mihai Eşanu
ЦФ
99
Raul Bucur
ЦФ
8
Alexandru Mateiu
ЦФ
3-1-3-3
21
12
Ндонг
3
Мальдонадо
26
Зайков
5
Меквабишвили
10
8
28
Митрица
14
9
Иван
2
4-3-3
38
Зима
22
4
24
2
23
44
20
Ханка
7
19
Тудоре
6
10
31
31
10
5
Меквабишвили
6
Крету
6
Крету
5
Меквабишвили
2
23
23
2
14
7
Парадела
7
Парадела
14
9
Иван
19
19
9
Иван
19
Тудоре
71
71
19
Тудоре
20
Ханка
8
8
20
Ханка
Остались в запасе
Университатя
Петролул
33
Silviu Lung Jr.
ВР
1
Давид Лазар
ВР
36
Florin Gașpar
ЦЗ
25
Грего Сьерра
ЦЗ
15
Juraj Badelj
ЦЗ
17
Carlos Mora
ЦФ
37
Marian Danciu
ЦФ
Главный тренер
Лауренциу Регекампф
1
Raul Balbarau
ВР
3
Alexandru Stanica
ЦЗ
30
Ioan Tolea
ЦП
10
Mario Bratu
ЦП
17
Mihnea Radulescu
ЦП
36
Alin Botogan
ЦП
12
Mihai Eşanu
ЦФ
99
Raul Bucur
ЦФ
Главный тренер
Флорин Пырву
Остались в запасе
33
Silviu Lung Jr.
ВР
1
Давид Лазар
ВР
36
Florin Gașpar
ЦЗ
25
Грего Сьерра
ЦЗ
15
Juraj Badelj
ЦЗ
17
Carlos Mora
ЦФ
37
Marian Danciu
ЦФ
Остались в запасе
1
Raul Balbarau
ВР
3
Alexandru Stanica
ЦЗ
30
Ioan Tolea
ЦП
10
Mario Bratu
ЦП
17
Mihnea Radulescu
ЦП
36
Alin Botogan
ЦП
12
Mihai Eşanu
ЦФ
99
Raul Bucur
ЦФ
Главный тренер
Лауренциу Регекампф
Главный тренер
Флорин Пырву
Статистика матча Университатя - Петролул
2
2
Всего ударов по воротам
10
13
Удары в створ
0
6
Владение мячом %
58
42
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
7
5
Нарушения
11
17
Количество передач
523
383
Сейвы
5
0
Точность передач %
84
80
Удары мимо ворот
9
4
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
7
10
Удары из-за пределов штрафной
3
3
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Ionut Coza, Romania
Стадион:
Stadionul Ion Oblemenco, Craiova
Румыния. Лига I
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Будущие
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Глория Бузэу
- : -
29.09.2024
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Сепси
- : -
29.09.2024
ФКСБ
Румыния. Лига I, 11 тур
Университатя
- : -
30.09.2024
Униря Слобозия
Румыния. Лига I, 12 тур
УТА Арад
- : -
04.10.2024
Петролул
Румыния. Лига I, 12 тур
Фарул
- : -
04.10.2024
Динамо
Румыния. Лига I, 11 тур
Глория Бузэу
- : -
29.09.2024
Фарул
Румыния. Лига I, 11 тур
Сепси
- : -
29.09.2024
ФКСБ
Румыния. Лига I, 11 тур
Университатя
- : -
30.09.2024
Униря Слобозия
Румыния. Лига I, 12 тур
УТА Арад
- : -
04.10.2024
Петролул
Румыния. Лига I, 12 тур
Фарул
- : -
04.10.2024
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- : -
05.10.2024
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- : -
05.10.2024
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