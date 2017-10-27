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Петролул
Рапид
В матче Кубка Румынии на поле появился футболист с ручным протезом
27 октября 2017, 08:30
2
В матче Кубка Румынии на поле появился футболист с ручным протезом
27 октября 2017, 08:30
2
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Петролул
Рапид
Румыния. Лига I, 11 тур
Рапид
0 : 0
28.09.2024
Оцелул
Румыния. Лига I, 11 тур
Петролул
4 : 1
27.09.2024
Херманнштадт
Румыния. Лига I, 10 тур
Униря Слобозия
1 : 2
23.09.2024
Рапид
Румыния. Лига I, 10 тур
ФКСБ
1 : 1
21.09.2024
Петролул
Румыния. Лига I, 9 тур
Рапид
0 : 2
16.09.2024
Университатя Клуж
Румыния. Лига I, 11 тур
Петролул
4 : 1
27.09.2024
Херманнштадт
Румыния. Лига I, 10 тур
ФКСБ
1 : 1
21.09.2024
Петролул
Румыния. Лига I, 9 тур
Петролул
1 : 1
14.09.2024
Фарул
Румыния. Лига I, 8 тур
Ботошани
0 : 2
01.09.2024
Петролул
Румыния. Лига I, 7 тур
Петролул
0 : 0
23.08.2024
Оцелул
Румыния. Лига I, 11 тур
Рапид
0 : 0
28.09.2024
Оцелул
Румыния. Лига I, 10 тур
Униря Слобозия
1 : 2
23.09.2024
Рапид
Румыния. Лига I, 9 тур
Рапид
0 : 2
16.09.2024
Университатя Клуж
Румыния. Лига I, 8 тур
Университатя
1 : 1
31.08.2024
Рапид
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Политехника Яссы
1 : 2
23.08.2024
Рапид
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Расписание матчей
Румыния. Лига I
Петролул - Рапид
Петролул - Рапид: обзор матча 29 июля 2024
Петролул
29.07.2024, понедельник, 22:00
Румыния. Лига I, 3 тур
1 : 0
Матч завершен
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Рапид
31'
А. Бериша
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Петролул - Рапид
Матч завершен
Желтая карточка
Сержу Ханка
90'
+5
90'
Желтая карточка
Bogdan Ungureanu
90'
Замена
J. Papeau
️️️️➡️️
Клаудиу Петрила
87'
Красная карточка
Luka Gojković
Замена
Lucian Dumitriu
️️️️➡️️
Valentin Țicu
85'
79'
Замена
Gabriel Gheorghe
️️️️➡️️
Cristian Ignat
Замена
Александру Тудоре
️️️️➡️️
Альбин Бериша
73'
Замена
Alexandru Mateiu
️️️️➡️️
Сержу Ханка
73'
67'
Замена
Cristian Sapunaru
️️️️➡️️
Filip Blažek
67'
Замена
Флорент Хасани
️️️️➡️️
Timotej Jambor
46'
Замена
Andrei Borza
️️️️➡️️
Claudiu Micovschi
ГОЛ! 1:0!
Альбин Бериша
Пас отдал
Сержу Ханка
31'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Петролул
38
Лукаш Зима
ВР
5
Valentin Țicu
ЦЗ
2
Marian Huja
ЦЗ
22
Denis Radu
ЦЗ
4
Paul Papp
ЦЗ
24
Ricardinho
ЦЗ
20
Сержу Ханка
ЦП
23
Tidiane Keita
ЦП
7
G. Grozav
(К)
ЦФ
6
T. Jyry
ЦФ
9
Альбин Бериша
ЦФ
Главный тренер
Флорин Пырву
Рапид
16
Михай Айоани
ВР
7
Claudiu Micovschi
ЦЗ
21
Cristian Ignat
ЦЗ
6
Paul Iacob
ЦЗ
36
Filip Blažek
ЦЗ
47
Кристофер Браун
(К)
ПЗ
4
Маттиас Кяйт
ЦП
28
Luka Gojković
ЦП
10
Клаудиу Петрила
ЛВ
18
Timotej Jambor
ЦФ
11
Borisav Burmaz
ЦФ
Главный тренер
Кристиано Бергоди
Петролул
1
Raul Balbarau
ВР
3
Alexandru Stanica
ЦЗ
36
Alin Botogan
ЦП
44
Lucian Dumitriu
ЦП
10
Mario Bratu
ЦП
17
Mihnea Radulescu
ЦП
30
Ioan Tolea
ЦП
19
Александру Тудоре
ЦФ
8
Alexandru Mateiu
ЦФ
71
David Ilie
ЦФ
12
Mihai Eşanu
ЦФ
Рапид
99
Bogdan Ungureanu
ВР
22
Cristian Sapunaru
ЦЗ
3
Robert Bădescu
ЦЗ
23
Кристиан Маня
ЦЗ
24
Andrei Borza
ЦЗ
19
Рэзван Оайдэ
ЦП
7
Omar El Sawy
ЦП
96
J. Papeau
ЦП
29
Gabriel Gheorghe
ЦФ
8
Флорент Хасани
ЦФ
55
Rares Pop
ЦФ
3-2-2-3
38
Зима
22
4
24
2
5
20
Ханка
23
9
Бериша
6
7
3-2-2-1-2
16
Айоани
21
6
36
47
Браун
7
4
Кяйт
28
10
Петрила
11
18
5
44
44
5
9
Бериша
19
Тудоре
19
Тудоре
9
Бериша
20
Ханка
8
8
20
Ханка
36
22
22
36
7
24
24
7
10
Петрила
96
96
10
Петрила
21
29
29
21
18
8
Хасани
8
Хасани
18
Остались в запасе
Петролул
Рапид
1
Raul Balbarau
ВР
3
Alexandru Stanica
ЦЗ
36
Alin Botogan
ЦП
10
Mario Bratu
ЦП
17
Mihnea Radulescu
ЦП
30
Ioan Tolea
ЦП
71
David Ilie
ЦФ
12
Mihai Eşanu
ЦФ
Главный тренер
Флорин Пырву
99
Bogdan Ungureanu
ВР
3
Robert Bădescu
ЦЗ
23
Кристиан Маня
ЦЗ
19
Рэзван Оайдэ
ЦП
7
Omar El Sawy
ЦП
55
Rares Pop
ЦФ
Главный тренер
Кристиано Бергоди
Остались в запасе
1
Raul Balbarau
ВР
3
Alexandru Stanica
ЦЗ
36
Alin Botogan
ЦП
10
Mario Bratu
ЦП
17
Mihnea Radulescu
ЦП
30
Ioan Tolea
ЦП
71
David Ilie
ЦФ
12
Mihai Eşanu
ЦФ
Остались в запасе
99
Bogdan Ungureanu
ВР
3
Robert Bădescu
ЦЗ
23
Кристиан Маня
ЦЗ
19
Рэзван Оайдэ
ЦП
7
Omar El Sawy
ЦП
55
Rares Pop
ЦФ
Главный тренер
Флорин Пырву
Главный тренер
Кристиано Бергоди
Статистика матча Петролул - Рапид
1
1
1
Всего ударов по воротам
6
11
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
34
66
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
0
12
Нарушения
15
13
Офсайды
2
0
Количество передач
260
480
Сейвы
4
1
Точность передач %
59
79
Удары мимо ворот
2
4
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
3
10
Удары из-за пределов штрафной
3
1
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Florin Andrei, Romania
Стадион:
Stadionul Ilie Oană, Ploiesti
Румыния. Лига I
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Текущие
Будущие
Румыния. Лига I, 11 тур
Глория Бузэу
- : -
29.09.2024
Фарул
Румыния. Лига I, 11 тур
Сепси
- : -
29.09.2024
ФКСБ
Румыния. Лига I, 11 тур
Университатя
- : -
30.09.2024
Униря Слобозия
Румыния. Лига I, 12 тур
УТА Арад
- : -
04.10.2024
Петролул
Румыния. Лига I, 12 тур
Фарул
- : -
04.10.2024
Динамо
Румыния. Лига I, 11 тур
Глория Бузэу
- : -
29.09.2024
Фарул
Румыния. Лига I, 11 тур
Сепси
- : -
29.09.2024
ФКСБ
Румыния. Лига I, 11 тур
Университатя
- : -
30.09.2024
Униря Слобозия
Румыния. Лига I, 12 тур
УТА Арад
- : -
04.10.2024
Петролул
Румыния. Лига I, 12 тур
Фарул
- : -
04.10.2024
Динамо
Румыния. Лига I, 12 тур
Униря Слобозия
- : -
05.10.2024
Университатя Клуж
Румыния. Лига I, 12 тур
ЧФР Клуж
- : -
05.10.2024
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