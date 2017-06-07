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УТА Арад
Университатя Клуж
«Тосно» подписал трехлетний контракт с полузащитником сборной Кабо-Верде
7 июня 2017, 14:49
8
«Тосно» подписал трехлетний контракт с полузащитником сборной Кабо-Верде
7 июня 2017, 14:49
8
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УТА Арад
Университатя Клуж
Румыния. Лига I, 11 тур
ЧФР Клуж
1 : 3
28.09.2024
УТА Арад
Румыния. Лига I, 11 тур
Политехника Яссы
1 : 0
28.09.2024
Университатя Клуж
Румыния. Лига I, 10 тур
УТА Арад
0 : 0
23.09.2024
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Румыния. Лига I, 10 тур
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1 : 1
22.09.2024
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0 : 2
16.09.2024
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Румыния. Лига I, 11 тур
ЧФР Клуж
1 : 3
28.09.2024
УТА Арад
Румыния. Лига I, 10 тур
УТА Арад
0 : 0
23.09.2024
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1 : 0
28.09.2024
Университатя Клуж
Румыния. Лига I, 10 тур
Университатя Клуж
1 : 1
22.09.2024
Университатя
Румыния. Лига I, 9 тур
Рапид
0 : 2
16.09.2024
Университатя Клуж
Румыния. Лига I, 8 тур
Университатя Клуж
1 : 0
02.09.2024
Динамо
Румыния. Лига I, 7 тур
Глория Бузэу
0 : 2
26.08.2024
Университатя Клуж
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Расписание матчей
Румыния. Лига I
УТА Арад - Университатя Клуж
УТА Арад - Университатя Клуж: обзор матча 29 июля 2024
УТА Арад
29.07.2024, понедельник, 19:00
Румыния. Лига I, 3 тур
0 : 0
Матч завершен
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Университатя Клуж
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол УТА Арад - Университатя Клуж
Матч завершен
84'
Желтая карточка
Лукас Масоэро
Замена
L. Halaf
️️️️➡️️
Cristian Mihai
81'
75'
Желтая карточка
Александру Кипчиу
73'
Замена
Dorinel Oancea
️️️️➡️️
Дан Нистор
Замена
A. David
️️️️➡️️
A. Fabry
69'
Замена
Жоау Педру
️️️️➡️️
Imoh Ezekiel
69'
62'
Замена
Gabriel Simion
️️️️➡️️
Овидиу Попеску
62'
Замена
D. Codrea
️️️️➡️️
Вадим Раца
62'
Замена
Mamadou Thiam
️️️️➡️️
F. Tchassem
Замена
George Cîmpanu
️️️️➡️️
Валентин Костаке
46'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
УТА Арад
22
Деян Илиев
ВР
29
Răzvan Trif
ЦЗ
4
Alexandru Benga
(К)
ЦЗ
21
Cristian Mihai
ЦП
31
Cornel Râpă
ЦП
19
Валентин Костаке
ЛВ
11
Imoh Ezekiel
ЦФ
10
A. Fabry
ЦФ
24
Eric Johana Omondi
ЦФ
30
Benjamin van Durmen
ЦФ
15
Ибрахима Конте
ЦФ
Главный тренер
Мирча Реднич
Университатя Клуж
30
Эдвинас Гертмонас
ВР
6
Юлиан Кристя
ЦЗ
5
Лукас Масоэро
ЦЗ
24
Раду Бобоц
ПЗ
22
Вадим Раца
ПЗ
10
Дан Нистор
ЦП
23
Овидиу Попеску
ЦП
94
Ovidiu Bic
ЦФ
13
F. Tchassem
ЦФ
77
Vladislav Blănuță
ЦФ
27
Александру Кипчиу
(К)
ЦФ
Главный тренер
Антон Петря
УТА Арад
1
Robert Popa
ВР
2
Diogo Rodrigues
ЦЗ
26
Darius Iurasciuc
ЦЗ
99
Ahmet Ekmekci
ЦП
27
Raoul Cristea
ЦП
20
A. David
ЦП
17
Loai Halaf
ЦП
8
Жоау Педру
ЦП
17
L. Halaf
ЦП
98
Raul Stanciu
ЦФ
77
George Cîmpanu
ЦФ
Университатя Клуж
33
Andrei Gorcea
ВР
3
Богдан Митря
ЦЗ
26
Dorinel Oancea
ЦЗ
18
Vlad Stefan
ЦП
21
Mario Șfaiț
ЦП
7
Robert Silaghi
ЦП
20
Alexandru Bota
ЦП
19
Matei Moraru
ЦП
8
D. Codrea
ЦП
93
Mamadou Thiam
ЦФ
98
Gabriel Simion
ЦФ
2-2-1-5
22
Илиев
29
4
21
31
19
Костаке
10
15
Конте
30
24
11
4-2-4
30
Гертмонас
22
Раца
6
Кристя
5
Масоэро
24
Бобоц
10
Нистор
23
Попеску
27
Кипчиу
77
13
94
10
20
20
10
11
8
Педру
8
Педру
11
21
17
17
21
19
Костаке
77
77
19
Костаке
10
Нистор
26
26
10
Нистор
22
Раца
8
8
22
Раца
13
93
93
13
23
Попеску
98
98
23
Попеску
Остались в запасе
УТА Арад
Университатя Клуж
1
Robert Popa
ВР
2
Diogo Rodrigues
ЦЗ
26
Darius Iurasciuc
ЦЗ
99
Ahmet Ekmekci
ЦП
27
Raoul Cristea
ЦП
17
Loai Halaf
ЦП
98
Raul Stanciu
ЦФ
Главный тренер
Мирча Реднич
33
Andrei Gorcea
ВР
3
Богдан Митря
ЦЗ
18
Vlad Stefan
ЦП
21
Mario Șfaiț
ЦП
7
Robert Silaghi
ЦП
20
Alexandru Bota
ЦП
19
Matei Moraru
ЦП
Главный тренер
Антон Петря
Остались в запасе
1
Robert Popa
ВР
2
Diogo Rodrigues
ЦЗ
26
Darius Iurasciuc
ЦЗ
99
Ahmet Ekmekci
ЦП
27
Raoul Cristea
ЦП
17
Loai Halaf
ЦП
98
Raul Stanciu
ЦФ
Остались в запасе
33
Andrei Gorcea
ВР
3
Богдан Митря
ЦЗ
18
Vlad Stefan
ЦП
21
Mario Șfaiț
ЦП
7
Robert Silaghi
ЦП
20
Alexandru Bota
ЦП
19
Matei Moraru
ЦП
Главный тренер
Мирча Реднич
Главный тренер
Антон Петря
Статистика матча УТА Арад - Университатя Клуж
2
Всего ударов по воротам
11
10
Удары в створ
4
1
Владение мячом %
41
59
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
6
5
Нарушения
7
11
Офсайды
2
2
Количество передач
367
545
Сейвы
1
3
Точность передач %
73
82
Удары мимо ворот
4
6
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
5
2
Удары из-за пределов штрафной
6
8
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Иштван Ковач
(Кареи)
Стадион:
Stadionul Francisc von Neumann, Arad
Румыния. Лига I
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Румыния. Лига I, 11 тур
Глория Бузэу
- : -
29.09.2024
Фарул
Румыния. Лига I, 11 тур
Сепси
- : -
29.09.2024
ФКСБ
Румыния. Лига I, 11 тур
Университатя
- : -
30.09.2024
Униря Слобозия
Румыния. Лига I, 12 тур
УТА Арад
- : -
04.10.2024
Петролул
Румыния. Лига I, 12 тур
Фарул
- : -
04.10.2024
Динамо
Румыния. Лига I, 11 тур
Глория Бузэу
- : -
29.09.2024
Фарул
Румыния. Лига I, 11 тур
Сепси
- : -
29.09.2024
ФКСБ
Румыния. Лига I, 11 тур
Университатя
- : -
30.09.2024
Униря Слобозия
Румыния. Лига I, 12 тур
УТА Арад
- : -
04.10.2024
Петролул
Румыния. Лига I, 12 тур
Фарул
- : -
04.10.2024
Динамо
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Униря Слобозия
- : -
05.10.2024
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- : -
05.10.2024
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