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Фарул
Ботошани
Стало известно, сколько «Торпедо» предлагал за бразильца Крисиуму
13 сентября 2022, 15:24
0
Агент рассказал о срыве перехода бразильского вингера в «Торпедо»
13 сентября 2022, 13:46
0
«Сочи» подписал контракт с Марко Дуганджичем
14 октября 2020, 12:31
2
Товарищеские матчи. «Тосно» и румынский клуб забили четыре гола, «Динамо» вырвало у румын победу
18 января 2018, 18:51
2
Президент «Ботошани» заявил, что клуб не спешит продавать Моруцана, на которого претендует ЦСКА
24 июня 2017, 17:38
3
Стало известно, сколько «Торпедо» предлагал за бразильца Крисиуму
13 сентября 2022, 15:24
0
Агент рассказал о срыве перехода бразильского вингера в «Торпедо»
13 сентября 2022, 13:46
0
«Сочи» подписал контракт с Марко Дуганджичем
14 октября 2020, 12:31
2
Товарищеские матчи. «Тосно» и румынский клуб забили четыре гола, «Динамо» вырвало у румын победу
18 января 2018, 18:51
2
Президент «Ботошани» заявил, что клуб не спешит продавать Моруцана, на которого претендует ЦСКА
24 июня 2017, 17:38
3
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Фарул
Ботошани
Румыния. Лига I, 11 тур
Динамо
2 : 2
27.09.2024
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Румыния. Лига I, 10 тур
Фарул
2 : 1
22.09.2024
Сепси
Румыния. Лига I, 10 тур
Ботошани
3 : 3
20.09.2024
Глория Бузэу
Румыния. Лига I, 4 тур
Ботошани
0 : 0
18.09.2024
ФКСБ
Румыния. Лига I, 9 тур
Петролул
1 : 1
14.09.2024
Фарул
Румыния. Лига I, 10 тур
Фарул
2 : 1
22.09.2024
Сепси
Румыния. Лига I, 9 тур
Петролул
1 : 1
14.09.2024
Фарул
Румыния. Лига I, 8 тур
Фарул
0 : 3
01.09.2024
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 7 тур
УТА Арад
1 : 1
26.08.2024
Фарул
Румыния. Лига I, 6 тур
Фарул
3 : 2
19.08.2024
Херманнштадт
Румыния. Лига I, 11 тур
Динамо
2 : 2
27.09.2024
Ботошани
Румыния. Лига I, 10 тур
Ботошани
3 : 3
20.09.2024
Глория Бузэу
Румыния. Лига I, 4 тур
Ботошани
0 : 0
18.09.2024
ФКСБ
Румыния. Лига I, 9 тур
Сепси
3 : 0
13.09.2024
Ботошани
Румыния. Лига I, 8 тур
Ботошани
0 : 2
01.09.2024
Петролул

Фарул - Ботошани: обзор матча 28 июля 2024

Фарул
28.07.2024, воскресенье, 19:00
Румыния. Лига I, 3 тур
0 : 1
Матч завершен
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Ботошани
48' S. Bodisteanu
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Фарул - Ботошани
Матч завершен
90' +8
Желтая карточка
Eduard Pap
83'
Замена
Чарльз Петро ️️️️➡️️ Aldaír Ferreira
83'
Замена
Zoran Mitrov ️️️️➡️️ D. Gabriel
82'
Желтая карточка
Michael Pavlović
Замена
Alexandru Stoian ️️️️➡️️ Нарек Григорян
82'
76'
Замена
Lóránd Fülöp ️️️️➡️️ E. Florescu
Замена
Драгош Неделку ️️️️➡️️ Constantin Grameni
68'
Замена
Mihai Bălașa ️️️️➡️️ Dan Sirbu
62'
61'
Желтая карточка
Alin Şeroni
56'
Красная карточка
Adams Friday
48'
ГОЛ! 0:1! S. Bodisteanu
Пас отдал Adams Friday
Замена
Rivaldinho ️️️️➡️️ Andrei Ciobanu
46'
Желтая карточка
Mihai Popescu
41'
8'
Желтая карточка
S. Bodisteanu
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фарул
1
Alexandru Buzbuchi
ВР
4
Gustavo Marins
ЦЗ
17
Mihai Popescu
ЦЗ
5
Диогу Кейруш
ЦЗ
22
Dan Sirbu
ЦЗ
6
Victor Dican
ЦП
20
Constantin Grameni
(К) ЦП
30
Нарек Григорян
ПВ
77
Andrei Ciobanu
ЦФ
10
Габриэл Янку
ЦФ
11
Кристиан Ганя
ЦФ
Главный тренер
Георге Хаджи
Ботошани
33
D. Gabriel
ЦП
7
S. Bodisteanu
ЦФ
4
Andrei Miron
(К) ЦЗ
83
Aldaír Ferreira
ЦП
12
Adams Friday
ЦП
44
Rijad Sadiku
ЦФ
29
Adrian Chică-Roșă
ЦФ
94
Eduard Pap
ЦФ
3
Michael Pavlović
ЦФ
8
E. Florescu
ЦФ
32
Alin Şeroni
ЦФ
Главный тренер
Михай Чобану
Фарул
15
Gabriel Danuleasa
ЦЗ
23
Darius Grosu
ЦЗ
23
Carlo Casap
ЦП
14
Драгош Неделку
ЦП
20
Эдуард Радаславеску
ЦП
99
Iustin Doicaru
ЦФ
44
Mihai Bălașa
ЦФ
97
Alin Cocos
ЦФ
8
I. Vina
ЦФ
9
Rivaldinho
ЦФ
68
Răzvan Ducan
ЦФ
90
Alexandru Stoian
ЦФ
Ботошани
64
J. Mouaddib
ЦФ
1
Luka Kukić
ВР
13
Alin Ciobanu
ВР
37
Narcis Cosmin Ilas
ЦЗ
6
Daniel Celea
ЦЗ
28
Чарльз Петро
ОП
21
Chapi Romano
ЦП
15
Denis Stefan
ЦП
80
Lóránd Fülöp
ЦП
9
Enzo López
ЦФ
11
Zoran Mitrov
ЦФ
10
Juan Kaprof
ЦФ
4-2-1-3
1
4
5
Кейруш
22
17
6
20
30
Григорян
11
Ганя
10
Янку
77
1-3-5
4
33
83
12
29
32
8
3
94
20
14
Неделку
14
Неделку
20
22
44
44
22
77
9
9
77
30
Григорян
90
90
30
Григорян
83
28
Петро
28
Петро
83
8
80
80
8
33
11
11
33
Остались в запасе
Фарул
Ботошани
15
Gabriel Danuleasa
ЦЗ
23
Darius Grosu
ЦЗ
23
Carlo Casap
ЦП
20
Эдуард Радаславеску
ЦП
99
Iustin Doicaru
ЦФ
97
Alin Cocos
ЦФ
8
I. Vina
ЦФ
68
Răzvan Ducan
ЦФ
Главный тренер
Георге Хаджи
64
J. Mouaddib
ЦФ
1
Luka Kukić
ВР
13
Alin Ciobanu
ВР
37
Narcis Cosmin Ilas
ЦЗ
6
Daniel Celea
ЦЗ
21
Chapi Romano
ЦП
15
Denis Stefan
ЦП
9
Enzo López
ЦФ
10
Juan Kaprof
ЦФ
Главный тренер
Михай Чобану
Остались в запасе
15
Gabriel Danuleasa
ЦЗ
23
Darius Grosu
ЦЗ
23
Carlo Casap
ЦП
20
Эдуард Радаславеску
ЦП
99
Iustin Doicaru
ЦФ
97
Alin Cocos
ЦФ
8
I. Vina
ЦФ
68
Răzvan Ducan
ЦФ
Остались в запасе
64
J. Mouaddib
ЦФ
1
Luka Kukić
ВР
13
Alin Ciobanu
ВР
37
Narcis Cosmin Ilas
ЦЗ
6
Daniel Celea
ЦЗ
21
Chapi Romano
ЦП
15
Denis Stefan
ЦП
9
Enzo López
ЦФ
10
Juan Kaprof
ЦФ
Главный тренер
Георге Хаджи
Главный тренер
Михай Чобану
Статистика матча Фарул - Ботошани
1
1
4
Всего ударов по воротам
20
8
Удары в створ
1
4
Владение мячом %
67
33
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
7
5
Нарушения
11
17
Офсайды
1
0
Количество передач
525
255
Сейвы
3
1
Точность передач %
80
58
Удары мимо ворот
13
1
Блокированные удары
6
3
Удары из пределов штрафной
8
2
Удары из-за пределов штрафной
12
6
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Viorel Nicusor Flueran, Romania
Стадион:
Stadionul Central-Academia Gheorghe Hagi, Ovidiu
Румыния. Лига I
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- : -
29.09.2024
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- : -
29.09.2024
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Университатя
- : -
30.09.2024
Униря Слобозия
Румыния. Лига I, 12 тур
УТА Арад
- : -
04.10.2024
Петролул
Румыния. Лига I, 12 тур
Фарул
- : -
04.10.2024
Динамо
Румыния. Лига I, 11 тур
Глория Бузэу
- : -
29.09.2024
Фарул
Румыния. Лига I, 11 тур
Сепси
- : -
29.09.2024
ФКСБ
Румыния. Лига I, 11 тур
Университатя
- : -
30.09.2024
Униря Слобозия
Румыния. Лига I, 12 тур
УТА Арад
- : -
04.10.2024
Петролул
Румыния. Лига I, 12 тур
Фарул
- : -
04.10.2024
Динамо
Румыния. Лига I, 12 тур
Униря Слобозия
- : -
05.10.2024
Университатя Клуж
Румыния. Лига I, 12 тур
ЧФР Клуж
- : -
05.10.2024
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