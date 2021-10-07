Экс-футболиста «Барселоны» подозревают в мошенничестве – он мог отправить в бухарестское «Динамо» брата-близнеца
Яя Туре не собирается уходить из «Ахмата». Сообщалось, что он предлагал свои услуги румынскому «Сепси»
В игрока «Стяуа» бросили сиденье. Он отбросил его и продолжил игру
Товарищеский матч. «Краснодар» победил бухарестское «Динамо»
Тренер бухарестского «Динамо» перенес сердечный приступ во время матча
Яя Туре не собирается уходить из «Ахмата». Сообщалось, что он предлагал свои услуги румынскому «Сепси»
Экс-футболиста «Барселоны» подозревают в мошенничестве – он мог отправить в бухарестское «Динамо» брата-близнеца
В игрока «Стяуа» бросили сиденье. Он отбросил его и продолжил игру
Товарищеский матч. «Краснодар» победил бухарестское «Динамо»
Тренер бухарестского «Динамо» перенес сердечный приступ во время матча
Защитник бухарестского «Динамо» перешел в «Уфу». Презентация игрока прошла через инстаграм