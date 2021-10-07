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Сепси
Динамо
Экс-футболиста «Барселоны» подозревают в мошенничестве – он мог отправить в бухарестское «Динамо» брата-близнеца
13 мая, 16:29
5
Яя Туре не собирается уходить из «Ахмата». Сообщалось, что он предлагал свои услуги румынскому «Сепси»
7 октября 2021, 19:41
0
В игрока «Стяуа» бросили сиденье. Он отбросил его и продолжил игру
18 февраля 2020, 09:16
1
Товарищеский матч. «Краснодар» победил бухарестское «Динамо»
22 января 2020, 19:54
3
Тренер бухарестского «Динамо» перенес сердечный приступ во время матча
22 июля 2019, 02:23
2
Яя Туре не собирается уходить из «Ахмата». Сообщалось, что он предлагал свои услуги румынскому «Сепси»
7 октября 2021, 19:41
0
Экс-футболиста «Барселоны» подозревают в мошенничестве – он мог отправить в бухарестское «Динамо» брата-близнеца
13 мая, 16:29
5
В игрока «Стяуа» бросили сиденье. Он отбросил его и продолжил игру
18 февраля 2020, 09:16
1
Товарищеский матч. «Краснодар» победил бухарестское «Динамо»
22 января 2020, 19:54
3
Тренер бухарестского «Динамо» перенес сердечный приступ во время матча
22 июля 2019, 02:23
2
Защитник бухарестского «Динамо» перешел в «Уфу». Презентация игрока прошла через инстаграм
15 февраля 2018, 23:09
3
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Оцелул
1 : 1
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Динамо
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Динамо
1 : 0
13.09.2024
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Сепси
3 : 0
13.09.2024
Ботошани
Румыния. Лига I, 10 тур
Фарул
2 : 1
22.09.2024
Сепси
Румыния. Лига I, 9 тур
Сепси
3 : 0
13.09.2024
Ботошани
Румыния. Лига I, 8 тур
Оцелул
2 : 0
30.08.2024
Сепси
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Сепси
0 : 1
24.08.2024
Униря Слобозия
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Университатя Клуж
3 : 0
19.08.2024
Сепси
Румыния. Лига I, 11 тур
Динамо
2 : 2
27.09.2024
Ботошани
Румыния. Лига I, 10 тур
Оцелул
1 : 1
20.09.2024
Динамо
Румыния. Лига I, 9 тур
Динамо
1 : 0
13.09.2024
Униря Слобозия
Румыния. Лига I, 8 тур
Университатя Клуж
1 : 0
02.09.2024
Динамо
Румыния. Лига I, 7 тур
Динамо
2 : 1
24.08.2024
Университатя

Сепси - Динамо: обзор матча 27 июля 2024

Сепси
27.07.2024, суббота, 22:00
Румыния. Лига I, 3 тур
1 : 1
Матч завершен
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Динамо
29' Ф. Стефан
74' P. Neagu
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Сепси - Динамо
Матч завершен
84'
Замена
Antonio Alexandru Bordușanu ️️️️➡️️ Hakim Abdallah
Замена
Майкл Брей ️️️️➡️️ Шерифф Каллаку
81'
74'
ГОЛ! 1:1! P. Neagu
Пас отдал A. Bani
72'
Замена
P. Neagu ️️️️➡️️ Dennis Politic
Желтая карточка
Mihajlo Nešković
71'
62'
Замена
A. Bani ️️️️➡️️ Георгий Миланов
62'
Замена
Maxime Sivis ️️️️➡️️ Cristian Costin
Замена
Mihajlo Nešković ️️️️➡️️ Кевин Варга
61'
56'
Желтая карточка
Dennis Politic
42'
Желтая карточка
Кэтэлин Кыржан
Желтая карточка
Денис Чоботарию
38'
ГОЛ! 1:0! Флорин Стефан
Пас отдал Bogdan Oteliță
29'
3'
Желтая карточка
Hakim Abdallah
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сепси
13
Денис Чоботарию
ЦЗ
3
Флорин Стефан
ЦЗ
21
Исник Алими
ЦП
25
Bogdan Oteliță
ЦП
10
Cosmin Matei
ЦП
59
Шерифф Каллаку
ЦП
5
Sota Mino
ЦП
7
Кевин Варга
ЛВ
33
Roland Niczuly
(К) ЦФ
82
Branislav Ninaj
ЦФ
Главный тренер
Лео Грозаву
Динамо
1
Adnan Golubović
ВР
3
Раул Опруц
ЛЗ
4
Кеннеди Боатенг
ЦЗ
28
Josué Homawoo
ЦЗ
10
Кэтэлин Кыржан
ЦП
8
Эдди Гнаоре
ЦП
98
Cristian Costin
ЦП
7
Dennis Politic
(К) ЦП
17
Георгий Миланов
ЦП
9
Астрит Селмани
ЦФ
19
Hakim Abdallah
ЦФ
Главный тренер
Овидиу Буркэ
Сепси
55
N. Bardea
ЦЗ
1
Dinu Moldovan
ВР
14
Stefan Hajdin
ЦЗ
34
Акош Кечкеш
ЦЗ
27
Davide Popșa
ЦЗ
77
Mihajlo Nešković
ЦП
18
Давид Зигер
ЦП
8
Майкл Брей
ЛВ
Динамо
23
Răzvan Patriche
ЦЗ
31
Costin Amzăr
ЦЗ
20
Antonio Alexandru Bordușanu
ЦП
29
Alexandru Irimia
ЦП
27
Maxime Sivis
ЦФ
2-5-1-2
13
Чоботарию
3
Стефан
25
10
59
Каллаку
5
21
Алими
7
Варга
82
33
3-5-2
1
4
Боатенг
28
3
Опруц
10
Кыржан
98
7
17
Миланов
8
Гнаоре
19
9
Селмани
7
Варга
77
77
7
Варга
59
Каллаку
8
Брей
8
Брей
59
Каллаку
19
20
20
19
98
27
27
98
Остались в запасе
Сепси
Динамо
55
N. Bardea
ЦЗ
1
Dinu Moldovan
ВР
14
Stefan Hajdin
ЦЗ
34
Акош Кечкеш
ЦЗ
27
Davide Popșa
ЦЗ
18
Давид Зигер
ЦП
Главный тренер
Лео Грозаву
23
Răzvan Patriche
ЦЗ
31
Costin Amzăr
ЦЗ
29
Alexandru Irimia
ЦП
Главный тренер
Овидиу Буркэ
Остались в запасе
55
N. Bardea
ЦЗ
1
Dinu Moldovan
ВР
14
Stefan Hajdin
ЦЗ
34
Акош Кечкеш
ЦЗ
27
Davide Popșa
ЦЗ
18
Давид Зигер
ЦП
Остались в запасе
23
Răzvan Patriche
ЦЗ
31
Costin Amzăr
ЦЗ
29
Alexandru Irimia
ЦП
Главный тренер
Лео Грозаву
Главный тренер
Овидиу Буркэ
Статистика матча Сепси - Динамо
2
3
Всего ударов по воротам
9
7
Удары в створ
1
2
Владение мячом %
51
49
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
9
3
Нарушения
12
12
Офсайды
1
0
Количество передач
366
371
Сейвы
1
0
Точность передач %
71
70
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
5
7
Удары из-за пределов штрафной
4
0
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Информация о матче
Главный судья:
Орациу Феснич (Клуж-Напока)
Стадион:
Stadionul Municipal, Sfântu Gheorghe
Румыния. Лига I
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- : -
29.09.2024
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- : -
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- : -
30.09.2024
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- : -
04.10.2024
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Румыния. Лига I, 12 тур
Фарул
- : -
04.10.2024
Динамо
Румыния. Лига I, 11 тур
Глория Бузэу
- : -
29.09.2024
Фарул
Румыния. Лига I, 11 тур
Сепси
- : -
29.09.2024
ФКСБ
Румыния. Лига I, 11 тур
Университатя
- : -
30.09.2024
Униря Слобозия
Румыния. Лига I, 12 тур
УТА Арад
- : -
04.10.2024
Петролул
Румыния. Лига I, 12 тур
Фарул
- : -
04.10.2024
Динамо
Румыния. Лига I, 12 тур
Униря Слобозия
- : -
05.10.2024
Университатя Клуж
Румыния. Лига I, 12 тур
ЧФР Клуж
- : -
05.10.2024
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