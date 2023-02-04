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ФКСБ
Оцелул
ФКСБ – РФШ: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 сентября 2024
26 сентября, 20:50
0
ФКСБ – РФШ: прогноз на матч 1-го тура Лиги Европы – 26 сентября 2024 года
25 сентября, 10:05
0
Результаты первых матчей 4-го раунда отбора Лиги Европы
23 августа, 08:25
0
«Локомотив» отказался покупать полузащитника сборной Румынии: известна причина
16 августа, 16:56
3
Состав пар раунда плей-офф квалификации Лиги Европы
16 августа, 07:45
0
ФКСБ – РФШ: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 сентября 2024
26 сентября, 20:50
0
ФКСБ – РФШ: прогноз на матч 1-го тура Лиги Европы – 26 сентября 2024 года
25 сентября, 10:05
0
Результаты первых матчей 4-го раунда отбора Лиги Европы
23 августа, 08:25
0
«Локомотив» отказался покупать полузащитника сборной Румынии: известна причина
16 августа, 16:56
3
Состав пар раунда плей-офф квалификации Лиги Европы
16 августа, 07:45
0
«Балтика» отправила португальского хавбека в румынский клуб
17 января, 07:55
0
Румынский «Оцелул» отказался платить «Енисею» компенсацию за отмену матча за час до начала
4 февраля 2023, 09:28
3
Румынский клуб отказался играть матч с «Енисеем». Ему запретила Федерация футбола страны
1 февраля 2023, 11:26
1
«Барселона» заставила «Оцелул» изменить клубную эмблему
1 октября 2015, 19:43
2
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ФКСБ
Оцелул
Румыния. Лига I, 11 тур
Рапид
0 : 0
28.09.2024
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Лига Европы, 1 тур
ФКСБ
4 : 1
26.09.2024
РФШ
Румыния. Лига I, 10 тур
ФКСБ
1 : 1
21.09.2024
Петролул
Румыния. Лига I, 10 тур
Оцелул
1 : 1
20.09.2024
Динамо
Румыния. Лига I, 4 тур
Ботошани
0 : 0
18.09.2024
ФКСБ
Лига Европы, 1 тур
ФКСБ
4 : 1
26.09.2024
РФШ
Румыния. Лига I, 10 тур
ФКСБ
1 : 1
21.09.2024
Петролул
Румыния. Лига I, 4 тур
Ботошани
0 : 0
18.09.2024
ФКСБ
Румыния. Лига I, 9 тур
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2 : 2
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2 : 0
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Рапид
0 : 0
28.09.2024
Оцелул
Румыния. Лига I, 10 тур
Оцелул
1 : 1
20.09.2024
Динамо
Румыния. Лига I, 9 тур
Глория Бузэу
0 : 0
14.09.2024
Оцелул
Румыния. Лига I, 8 тур
Оцелул
2 : 0
30.08.2024
Сепси
Румыния. Лига I, 7 тур
Петролул
0 : 0
23.08.2024
Оцелул

ФКСБ - Оцелул: обзор матча 26 июля 2024

ФКСБ
26.07.2024, пятница, 22:00
Румыния. Лига I, 3 тур
0 : 2
Матч завершен
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Оцелул
44' J. Cisotti (pen.)
59' D. Zivulic
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол ФКСБ - Оцелул
Матч завершен
90' +1
Замена
Neluț Roşu ️️️️➡️️ Teles
79'
Замена
Stipe Jurić ️️️️➡️️ Жоау Ламейра
79'
Замена
A. Pop ️️️️➡️️ Frédéric Maciel
Желтая карточка
Baba Alhassan
65'
Замена
W. Baeten ️️️️➡️️ Малком Эджума
62'
Замена
Валентин Крецу ️️️️➡️️ N. Antwi
62'
59'
ГОЛ! 0:2! D. Zivulic
55'
Замена
Andrei Rus ️️️️➡️️ R. Tanasa
Желтая карточка
N. Antwi
50'
Замена
Мариуш Стефанеску ️️️️➡️️ Михай Ликсандру
46'
Замена
Даниэль Попа ️️️️➡️️ Давид Микулеску
46'
Замена
Александру Балутэ ️️️️➡️️ Luis Phelipe
46'
44'
ГОЛ! 0:1! J. Cisotti (pen.)
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ФКСБ
99
Андрей Влад
ВР
12
Давид Кики
ЛЗ
21
Влад Кирикеш
(К) ЦЗ
4
Денис Харуц
ПЗ
16
Михай Ликсандру
ОП
18
Малком Эджума
ОП
42
Baba Alhassan
ЦП
29
Александру Муси
АП
11
Давид Микулеску
ПВ
30
N. Antwi
ЦФ
70
Luis Phelipe
ЦФ
Главный тренер
Николае Дикэ
Оцелул
21
Teles
ЦП
31
D. Zivulic
ЦП
17
R. Tanasa
ЦП
30
J. Cisotti (pen.)
(К) ЦП
5
Nikola Stevanović
ЦЗ
6
Jonathan Cissé
ЦЗ
26
Mihai Adascalitei
ЦЗ
66
Жоау Ламейра
ОП
7
Frédéric Maciel
ЦФ
2
Milen Zhelev
ЦФ
Главный тренер
Доринел Мунтяну
ФКСБ
24
W. Baeten
ЦП
23
Andrei Pandele
ЦП
32
Стефан Тарновану
ВР
5
Джойским Дава
ЦЗ
30
Siyabonga Ngezana
ЦЗ
33
Ристо Радунович
ЦЗ
70
Дэвид Попа
ЦП
2
Валентин Крецу
ЦП
25
Александру Балутэ
ЦП
15
Мариуш Стефанеску
ЛВ
3
I. Pantiru
ЦФ
19
Даниэль Попа
ЦФ
Оцелул
11
A. Pop
ЦФ
12
Maksym Kovalov
ВР
15
Francois Yabre
ЦЗ
14
Andrei Rus
ЦЗ
8
Ionuț Neagu
ЦП
20
Neluț Roşu
ЦП
9
Stipe Jurić
ЦФ
97
Albert Hofman
ЦФ
33
Vasilije Đurić
ЦФ
3-2-1-2-2
99
Влад
12
Кики
21
Кирикеш
4
Харуц
16
Ликсандру
18
Эджума
42
29
Муси
11
Микулеску
70
30
3-1-4-2
5
6
26
66
Ламейра
31
17
30
21
2
7
18
Эджума
24
24
18
Эджума
30
2
Крецу
2
Крецу
30
70
25
Балутэ
25
Балутэ
70
16
Ликсандру
15
Стефанеску
15
Стефанеску
16
Ликсандру
11
Микулеску
19
Попа
19
Попа
11
Микулеску
7
11
11
7
17
14
14
17
21
20
20
21
66
Ламейра
9
9
66
Ламейра
Остались в запасе
ФКСБ
Оцелул
23
Andrei Pandele
ЦП
32
Стефан Тарновану
ВР
5
Джойским Дава
ЦЗ
30
Siyabonga Ngezana
ЦЗ
33
Ристо Радунович
ЦЗ
70
Дэвид Попа
ЦП
3
I. Pantiru
ЦФ
Главный тренер
Николае Дикэ
12
Maksym Kovalov
ВР
15
Francois Yabre
ЦЗ
8
Ionuț Neagu
ЦП
97
Albert Hofman
ЦФ
33
Vasilije Đurić
ЦФ
Главный тренер
Доринел Мунтяну
Остались в запасе
23
Andrei Pandele
ЦП
32
Стефан Тарновану
ВР
5
Джойским Дава
ЦЗ
30
Siyabonga Ngezana
ЦЗ
33
Ристо Радунович
ЦЗ
70
Дэвид Попа
ЦП
3
I. Pantiru
ЦФ
Остались в запасе
12
Maksym Kovalov
ВР
15
Francois Yabre
ЦЗ
8
Ionuț Neagu
ЦП
97
Albert Hofman
ЦФ
33
Vasilije Đurić
ЦФ
Главный тренер
Николае Дикэ
Главный тренер
Доринел Мунтяну
Статистика матча ФКСБ - Оцелул
2
Всего ударов по воротам
19
6
Удары в створ
7
4
Владение мячом %
73
27
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
9
2
Нарушения
12
11
Офсайды
2
0
Количество передач
587
213
Сейвы
2
7
Точность передач %
84
64
Удары мимо ворот
9
1
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
11
5
Удары из-за пределов штрафной
8
1
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Информация о матче
Главный судья:
Andrei Moroita, Romania
Стадион:
National Arena, Bucharest
Румыния. Лига I
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Текущие
Будущие
Румыния. Лига I, 11 тур
Глория Бузэу
- : -
29.09.2024
Фарул
Румыния. Лига I, 11 тур
Сепси
- : -
29.09.2024
ФКСБ
Румыния. Лига I, 11 тур
Университатя
- : -
30.09.2024
Униря Слобозия
Румыния. Лига I, 12 тур
УТА Арад
- : -
04.10.2024
Петролул
Румыния. Лига I, 12 тур
Фарул
- : -
04.10.2024
Динамо
Румыния. Лига I, 11 тур
Глория Бузэу
- : -
29.09.2024
Фарул
Румыния. Лига I, 11 тур
Сепси
- : -
29.09.2024
ФКСБ
Румыния. Лига I, 11 тур
Университатя
- : -
30.09.2024
Униря Слобозия
Румыния. Лига I, 12 тур
УТА Арад
- : -
04.10.2024
Петролул
Румыния. Лига I, 12 тур
Фарул
- : -
04.10.2024
Динамо
Румыния. Лига I, 12 тур
Униря Слобозия
- : -
05.10.2024
Университатя Клуж
Румыния. Лига I, 12 тур
ЧФР Клуж
- : -
05.10.2024
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