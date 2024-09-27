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Херманнштадт
Униря Слобозия
Румыния. Лига I, 11 тур
Петролул
4 : 1
27.09.2024
Херманнштадт
Румыния. Лига I, 10 тур
Униря Слобозия
1 : 2
23.09.2024
Рапид
Румыния. Лига I, 10 тур
Херманнштадт
0 : 0
21.09.2024
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 9 тур
УТА Арад
1 : 1
16.09.2024
Херманнштадт
Румыния. Лига I, 9 тур
Динамо
1 : 0
13.09.2024
Униря Слобозия
Румыния. Лига I, 11 тур
Петролул
4 : 1
27.09.2024
Херманнштадт
Румыния. Лига I, 10 тур
Херманнштадт
0 : 0
21.09.2024
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 9 тур
УТА Арад
1 : 1
16.09.2024
Херманнштадт
Румыния. Лига I, 8 тур
Херманнштадт
6 : 2
31.08.2024
Политехника Яссы
Румыния. Лига I, 7 тур
Херманнштадт
2 : 0
25.08.2024
ФКСБ
Румыния. Лига I, 10 тур
Униря Слобозия
1 : 2
23.09.2024
Рапид
Румыния. Лига I, 9 тур
Динамо
1 : 0
13.09.2024
Униря Слобозия
Румыния. Лига I, 8 тур
Униря Слобозия
2 : 1
02.09.2024
Глория Бузэу
Румыния. Лига I, 7 тур
Сепси
0 : 1
24.08.2024
Униря Слобозия
Румыния. Лига I, 6 тур
Униря Слобозия
1 : 2
16.08.2024
Петролул
Главная
Расписание матчей
Румыния. Лига I
Херманнштадт - Униря Слобозия
Херманнштадт - Униря Слобозия: обзор матча 26 июля 2024
Херманнштадт
26.07.2024, пятница, 19:00
Румыния. Лига I, 3 тур
1 : 1
Матч завершен
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Униря Слобозия
6'
А. Мургиа
40'
Д. Поспелов
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Херманнштадт - Униря Слобозия
Матч завершен
90'
+4
Желтая карточка
Cristian Bărbuț
Желтая карточка
Alexandru Oroian
90'
Замена
Alexandru Daniel Jipa
️️️️➡️️
Ианис Стоица
78'
72'
Желтая карточка
Paolo Medina
Желтая карточка
Cristian Neguț
67'
67'
Желтая карточка
Adnan Aganović
Замена
Cristian Neguț
️️️️➡️️
Ronaldo Deaconu
59'
Желтая карточка
Ionuț Biceanu
58'
58'
Замена
Cristian Bărbuț
️️️️➡️️
S. Camara
Замена
Ionuț Biceanu
️️️️➡️️
Antoni Ivanov
46'
Замена
A. Chitu
️️️️➡️️
Йован Маркович
46'
40'
ГОЛ! 1:1!
Дмитрий Поспелов
Желтая карточка
Antoni Ivanov
9'
ГОЛ! 1:0!
Алессандро Мургиа
6'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Херманнштадт
8
Алессандро Мургиа
ВР
25
Cătălin Căbuz
ВР
51
Alexandru Oroian
ЦЗ
5
Florin Bejan
(К)
ЦЗ
24
Antoni Ivanov
ЦП
77
Ronaldo Deaconu
ЦП
96
Silviu Balaure
ЦП
27
Valerică Găman
ЦФ
66
Tiberiu Căpuşă
ЦФ
7
Ианис Стоица
ЦФ
16
Йован Маркович
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Мэлдэрэшану
Униря Слобозия
12
Denis Rusu
(К)
ВР
60
Дмитрий Поспелов
ЦЗ
20
Ovidiu Perianu
ЦФ
77
Adnan Aganović
ЦФ
15
Paolo Medina
ЦФ
Главный тренер
Адриан Михалцэ
Херманнштадт
9
A. Chitu
ЦФ
22
Ionuţ Pop
ВР
31
Vlad Muțiu
ВР
4
Ionuț Stoica
ЦЗ
98
Kevin Ciubotaru
ЦЗ
29
Ionuț Biceanu
ЦП
98
Alexandru Daniel Jipa
ЦП
33
Alexandru Luca
ЦП
17
Dragoș Iancu
ЦП
10
Cristian Neguț
ЦФ
Униря Слобозия
9
Filip Ilie
ЦФ
23
Cristian Bărbuț
ЦФ
2-3-4
8
Мургиа
51
5
24
77
96
27
16
Маркович
7
Стоица
66
1-3
12
60
Поспелов
15
77
20
16
Маркович
9
9
16
Маркович
24
29
29
24
7
Стоица
98
98
7
Стоица
77
10
10
77
23
23
Остались в запасе
Херманнштадт
Униря Слобозия
22
Ionuţ Pop
ВР
31
Vlad Muțiu
ВР
4
Ionuț Stoica
ЦЗ
98
Kevin Ciubotaru
ЦЗ
33
Alexandru Luca
ЦП
17
Dragoș Iancu
ЦП
Главный тренер
Мариуш Мэлдэрэшану
9
Filip Ilie
ЦФ
Главный тренер
Адриан Михалцэ
Остались в запасе
22
Ionuţ Pop
ВР
31
Vlad Muțiu
ВР
4
Ionuț Stoica
ЦЗ
98
Kevin Ciubotaru
ЦЗ
33
Alexandru Luca
ЦП
17
Dragoș Iancu
ЦП
Остались в запасе
9
Filip Ilie
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Мэлдэрэшану
Главный тренер
Адриан Михалцэ
Статистика матча Херманнштадт - Униря Слобозия
4
3
Всего ударов по воротам
14
20
Удары в створ
1
6
Владение мячом %
53
47
Желтые карточки
4
3
Угловые удары
5
3
Нарушения
10
13
Офсайды
2
2
Количество передач
444
413
Сейвы
5
0
Точность передач %
82
78
Удары мимо ворот
11
11
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
6
10
Удары из-за пределов штрафной
8
10
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Rares George Vidican, Romania
Стадион:
Municipal Sibiu, Sibiu
Румыния. Лига I
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Текущие
Будущие
Румыния. Лига I, 11 тур
Глория Бузэу
- : -
29.09.2024
Фарул
Румыния. Лига I, 11 тур
Сепси
- : -
29.09.2024
ФКСБ
Румыния. Лига I, 11 тур
Университатя
- : -
30.09.2024
Униря Слобозия
Румыния. Лига I, 12 тур
УТА Арад
- : -
04.10.2024
Петролул
Румыния. Лига I, 12 тур
Фарул
- : -
04.10.2024
Динамо
Румыния. Лига I, 11 тур
Глория Бузэу
- : -
29.09.2024
Фарул
Румыния. Лига I, 11 тур
Сепси
- : -
29.09.2024
ФКСБ
Румыния. Лига I, 11 тур
Университатя
- : -
30.09.2024
Униря Слобозия
Румыния. Лига I, 12 тур
УТА Арад
- : -
04.10.2024
Петролул
Румыния. Лига I, 12 тур
Фарул
- : -
04.10.2024
Динамо
Румыния. Лига I, 12 тур
Униря Слобозия
- : -
05.10.2024
Университатя Клуж
Румыния. Лига I, 12 тур
ЧФР Клуж
- : -
05.10.2024
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