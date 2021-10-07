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Глория Бузэу
Сепси
Яя Туре не собирается уходить из «Ахмата». Сообщалось, что он предлагал свои услуги румынскому «Сепси»
7 октября 2021, 19:41
0
Яя Туре не собирается уходить из «Ахмата». Сообщалось, что он предлагал свои услуги румынскому «Сепси»
7 октября 2021, 19:41
0
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Глория Бузэу
Сепси
Румыния. Лига I, 10 тур
Фарул
2 : 1
22.09.2024
Сепси
Румыния. Лига I, 10 тур
Ботошани
3 : 3
20.09.2024
Глория Бузэу
Румыния. Лига I, 9 тур
Глория Бузэу
0 : 0
14.09.2024
Оцелул
Румыния. Лига I, 9 тур
Сепси
3 : 0
13.09.2024
Ботошани
Румыния. Лига I, 8 тур
Униря Слобозия
2 : 1
02.09.2024
Глория Бузэу
Румыния. Лига I, 10 тур
Ботошани
3 : 3
20.09.2024
Глория Бузэу
Румыния. Лига I, 9 тур
Глория Бузэу
0 : 0
14.09.2024
Оцелул
Румыния. Лига I, 8 тур
Униря Слобозия
2 : 1
02.09.2024
Глория Бузэу
Румыния. Лига I, 7 тур
Глория Бузэу
0 : 2
26.08.2024
Университатя Клуж
Румыния. Лига I, 6 тур
Университатя
5 : 1
16.08.2024
Глория Бузэу
Румыния. Лига I, 10 тур
Фарул
2 : 1
22.09.2024
Сепси
Румыния. Лига I, 9 тур
Сепси
3 : 0
13.09.2024
Ботошани
Румыния. Лига I, 8 тур
Оцелул
2 : 0
30.08.2024
Сепси
Румыния. Лига I, 7 тур
Сепси
0 : 1
24.08.2024
Униря Слобозия
Румыния. Лига I, 6 тур
Университатя Клуж
3 : 0
19.08.2024
Сепси
Главная
Расписание матчей
Румыния. Лига I
Глория Бузэу - Сепси
Глория Бузэу - Сепси: обзор матча 22 июля 2024
Глория Бузэу
22.07.2024, понедельник, 19:00
Румыния. Лига I, 2 тур
1 : 2
Матч завершен
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Сепси
86'
D. Tescan
12'
Д. Чоботарию
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Глория Бузэу - Сепси
Матч завершен
90'
+6
Замена
Davide Popșa
️️️️➡️️
Bogdan Oteliță
Желтая карточка
Ricardo Matos
90'
+5
87'
Замена
Stefan Hajdin
️️️️➡️️
Шерифф Каллаку
ГОЛ! 1:1!
Dragoș Tescan
86'
Желтая карточка
Шейк Траоре
82'
78'
Желтая карточка
Mihajlo Nešković
68'
Желтая карточка
Исник Алими
66'
Замена
Mihajlo Nešković
️️️️➡️️
Cosmin Matei
66'
Замена
N. Bardea
️️️️➡️️
Кевин Варга
Желтая карточка
Grigore Ioan Turda
54'
12'
ГОЛ! 0:1!
Денис Чоботарию
Пас отдал
Флорин Стефан
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Глория Бузэу
5
Grigore Ioan Turda
ЦЗ
9
Ricardo Matos
ЦП
10
Константин Будеску
АП
87
Diego
ЦФ
7
Cristian Dumitru
(К)
ЦФ
Главный тренер
Андрей Препелицэ
Сепси
3
Флорин Стефан
ЦЗ
13
Денис Чоботарию
ЦЗ
10
Cosmin Matei
ЦП
59
Шерифф Каллаку
ЦП
5
Sota Mino
ЦП
21
Исник Алими
ЦП
25
Bogdan Oteliță
ЦП
7
Кевин Варга
ЛВ
33
Roland Niczuly
(К)
ЦФ
82
Branislav Ninaj
ЦФ
Главный тренер
Лео Грозаву
Глория Бузэу
39
Дориан Райлеан
ВР
93
Шейк Траоре
ПЗ
27
Дарио Канаджижа
ЦП
11
Dragoș Tescan
ЦФ
Сепси
55
N. Bardea
ЦЗ
1
Dinu Moldovan
ВР
14
Stefan Hajdin
ЦЗ
27
Davide Popșa
ЦЗ
77
Mihajlo Nešković
ЦП
18
Давид Зигер
ЦП
8
Майкл Брей
ЛВ
1-1-1-2
5
9
10
Будеску
7
87
2-5-1-2
3
Стефан
13
Чоботарию
10
5
21
Алими
25
59
Каллаку
7
Варга
82
33
7
Варга
55
55
7
Варга
59
Каллаку
14
14
59
Каллаку
25
27
27
25
10
77
77
10
Остались в запасе
Глория Бузэу
Сепси
39
Дориан Райлеан
ВР
93
Шейк Траоре
ПЗ
27
Дарио Канаджижа
ЦП
11
Dragoș Tescan
ЦФ
Главный тренер
Андрей Препелицэ
1
Dinu Moldovan
ВР
18
Давид Зигер
ЦП
8
Майкл Брей
ЛВ
Главный тренер
Лео Грозаву
Остались в запасе
39
Дориан Райлеан
ВР
93
Шейк Траоре
ПЗ
27
Дарио Канаджижа
ЦП
11
Dragoș Tescan
ЦФ
Остались в запасе
1
Dinu Moldovan
ВР
18
Давид Зигер
ЦП
8
Майкл Брей
ЛВ
Главный тренер
Андрей Препелицэ
Главный тренер
Лео Грозаву
Статистика матча Глория Бузэу - Сепси
3
2
Всего ударов по воротам
10
13
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
45
55
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
7
9
Нарушения
11
12
Офсайды
2
1
Количество передач
310
378
Сейвы
3
4
Точность передач %
72
74
Удары мимо ворот
2
4
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
6
9
Удары из-за пределов штрафной
4
4
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Iulian Calin, Romania
Стадион:
Stadionul Municipal, Buzau
Румыния. Лига I
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Будущие
Румыния. Лига I, 11 тур
Глория Бузэу
- : -
29.09.2024
Фарул
Румыния. Лига I, 11 тур
Сепси
- : -
29.09.2024
ФКСБ
Румыния. Лига I, 11 тур
Университатя
- : -
30.09.2024
Униря Слобозия
Румыния. Лига I, 12 тур
УТА Арад
- : -
04.10.2024
Петролул
Румыния. Лига I, 12 тур
Фарул
- : -
04.10.2024
Динамо
Румыния. Лига I, 11 тур
Глория Бузэу
- : -
29.09.2024
Фарул
Румыния. Лига I, 11 тур
Сепси
- : -
29.09.2024
ФКСБ
Румыния. Лига I, 11 тур
Университатя
- : -
30.09.2024
Униря Слобозия
Румыния. Лига I, 12 тур
УТА Арад
- : -
04.10.2024
Петролул
Румыния. Лига I, 12 тур
Фарул
- : -
04.10.2024
Динамо
Румыния. Лига I, 12 тур
Униря Слобозия
- : -
05.10.2024
Университатя Клуж
Румыния. Лига I, 12 тур
ЧФР Клуж
- : -
05.10.2024
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