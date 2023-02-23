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Рапид
ЧФР Клуж
Результаты первых матчей 4-го раунда отбора Лиги конференций
23 августа, 09:04
0
Лига конференций. «Лацио», «Шериф» и АЕК пробились в 1/8 финала
23 февраля 2023, 22:53
0
Лига конференций. «Лацио» выиграл у «ЧФР Клужа» и другие результаты
17 февраля 2023, 01:19
2
Стали известны все пары 1/16 финала Лиги конференций
7 ноября 2022, 16:31
1
Лига конференций. «Вильярреал» и «Лех» забили семь голов на двоих, «Фиорентина» потеряла очки и другие результаты
8 сентября 2022, 21:50
0
Результаты первых матчей 4-го раунда отбора Лиги конференций
23 августа, 09:04
0
Лига конференций. «Лацио», «Шериф» и АЕК пробились в 1/8 финала
23 февраля 2023, 22:53
0
Лига конференций. «Лацио» выиграл у «ЧФР Клужа» и другие результаты
17 февраля 2023, 01:19
2
Стали известны все пары 1/16 финала Лиги конференций
7 ноября 2022, 16:31
1
Лига конференций. «Вильярреал» и «Лех» забили семь голов на двоих, «Фиорентина» потеряла очки и другие результаты
8 сентября 2022, 21:50
0
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Последние матчи
Все
Рапид
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 11 тур
Рапид
0 : 0
28.09.2024
Оцелул
Румыния. Лига I, 11 тур
ЧФР Клуж
1 : 3
28.09.2024
УТА Арад
Румыния. Лига I, 10 тур
Униря Слобозия
1 : 2
23.09.2024
Рапид
Румыния. Лига I, 10 тур
Херманнштадт
0 : 0
21.09.2024
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 9 тур
Рапид
0 : 2
16.09.2024
Университатя Клуж
Румыния. Лига I, 11 тур
Рапид
0 : 0
28.09.2024
Оцелул
Румыния. Лига I, 10 тур
Униря Слобозия
1 : 2
23.09.2024
Рапид
Румыния. Лига I, 9 тур
Рапид
0 : 2
16.09.2024
Университатя Клуж
Румыния. Лига I, 8 тур
Университатя
1 : 1
31.08.2024
Рапид
Румыния. Лига I, 7 тур
Политехника Яссы
1 : 2
23.08.2024
Рапид
Румыния. Лига I, 11 тур
ЧФР Клуж
1 : 3
28.09.2024
УТА Арад
Румыния. Лига I, 10 тур
Херманнштадт
0 : 0
21.09.2024
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 9 тур
ЧФР Клуж
2 : 2
15.09.2024
ФКСБ
Румыния. Лига I, 8 тур
Фарул
0 : 3
01.09.2024
ЧФР Клуж
Лига конференций, 4 раунд
Пафос
3 : 0
29.08.2024
ЧФР Клуж

Рапид - ЧФР Клуж: обзор матча 20 июля 2024

Рапид
20.07.2024, суббота, 22:00
Румыния. Лига I, 2 тур
2 : 2
Матч завершен
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ЧФР Клуж
53' А. Ррахмани (П)
90+7' Ф. Хасани
28' Д. Бирлигеа
75' P. Godly Michael
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Рапид - ЧФР Клуж
Матч завершен
ГОЛ! 2:2! Флорент Хасани
Пас отдал Timotej Jambor
90' +7
90' +5
Замена
Арменд Тачи ️️️️➡️️ Меритон Кореница
89'
Замена
Мохаммед Камара ️️️️➡️️ Чиприан Деяк
Замена
Andrei Borza ️️️️➡️️ Claudiu Micovschi
84'
Замена
Флорент Хасани ️️️️➡️️ Клаудиу Петрила
84'
75'
ГОЛ! 1:2! Peter Godly Michael
Пас отдал Панайотис Тахцидис
70'
Замена
Peter Godly Michael ️️️️➡️️ Даниэл Бирлигеа
Замена
Timotej Jambor ️️️️➡️️ Албион Ррахмани
70'
Замена
Luka Gojković ️️️️➡️️ Paul Iacob
65'
Замена
Кристиан Маня ️️️️➡️️ J. Papeau
65'
ГОЛ с пенальти! 1:1! Албион Ррахмани
53'
28'
ГОЛ! 0:1! Даниэл Бирлигеа
Пас отдал Чиприан Деяк
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рапид
96
J. Papeau
ЦП
16
Михай Айоани
ВР
7
Claudiu Micovschi
ЦЗ
36
Filip Blažek
ЦЗ
6
Paul Iacob
ЦЗ
47
Кристофер Браун
(К) ПЗ
4
Маттиас Кяйт
ЦП
10
Клаудиу Петрила
ЛВ
11
Borisav Burmaz
ЦФ
10
Албион Ррахмани
ЦФ
Главный тренер
Кристиано Бергоди
ЧФР Клуж
90
Рэзван Сава
ВР
42
Matija Boben
ЦЗ
45
Камора
(К) ЦЗ
18
Кадер Кейта
ОП
10
Чиприан Деяк
ЦП
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
26
Andrei Artean
ЦП
17
Меритон Кореница
АП
19
Василе Могос
ПП
9
Даниэл Бирлигеа
ЛВ
27
Matei Cristian Ilie
ЦФ
Главный тренер
Андреа Мандорлини
Рапид
99
Bogdan Ungureanu
ВР
22
Cristian Sapunaru
ЦЗ
23
Кристиан Маня
ЦЗ
24
Andrei Borza
ЦЗ
3
Robert Bădescu
ЦЗ
19
Рэзван Оайдэ
ЦП
7
Omar El Sawy
ЦП
28
Luka Gojković
ЦП
18
Timotej Jambor
ЦФ
55
Rares Pop
ЦФ
8
Флорент Хасани
ЦФ
29
Gabriel Gheorghe
ЦФ
ЧФР Клуж
11
Адриан Паун-Александру
ЛВ
1
Рарес Гал
ВР
89
Отто Хиндрих
ВР
3
Али Абид
ЛЗ
2
Арменд Тачи
ЦЗ
82
Алин Фика
ЦП
8
Robert Filip
ЦП
70
Tudor Lucaci
ЦП
7
Мохаммед Камара
ПВ
99
Peter Godly Michael
ЦФ
4-2-1-2
16
Айоани
7
36
6
47
Браун
96
4
Кяйт
10
Петрила
10
Ррахмани
11
2-1-4-2-1
90
Сава
42
45
Камора
18
Кейта
19
Могос
77
Тахцидис
26
10
Деяк
17
Кореница
9
Бирлигеа
27
96
23
Маня
23
Маня
96
7
24
24
7
6
28
28
6
10
Ррахмани
18
18
10
Ррахмани
10
Петрила
8
Хасани
8
Хасани
10
Петрила
17
Кореница
2
Тачи
2
Тачи
17
Кореница
10
Деяк
7
Камара
7
Камара
10
Деяк
9
Бирлигеа
99
99
9
Бирлигеа
Остались в запасе
Рапид
ЧФР Клуж
99
Bogdan Ungureanu
ВР
22
Cristian Sapunaru
ЦЗ
3
Robert Bădescu
ЦЗ
19
Рэзван Оайдэ
ЦП
7
Omar El Sawy
ЦП
55
Rares Pop
ЦФ
29
Gabriel Gheorghe
ЦФ
Главный тренер
Кристиано Бергоди
11
Адриан Паун-Александру
ЛВ
1
Рарес Гал
ВР
89
Отто Хиндрих
ВР
3
Али Абид
ЛЗ
82
Алин Фика
ЦП
8
Robert Filip
ЦП
70
Tudor Lucaci
ЦП
Главный тренер
Андреа Мандорлини
Остались в запасе
99
Bogdan Ungureanu
ВР
22
Cristian Sapunaru
ЦЗ
3
Robert Bădescu
ЦЗ
19
Рэзван Оайдэ
ЦП
7
Omar El Sawy
ЦП
55
Rares Pop
ЦФ
29
Gabriel Gheorghe
ЦФ
Остались в запасе
11
Адриан Паун-Александру
ЛВ
1
Рарес Гал
ВР
89
Отто Хиндрих
ВР
3
Али Абид
ЛЗ
82
Алин Фика
ЦП
8
Robert Filip
ЦП
70
Tudor Lucaci
ЦП
Главный тренер
Кристиано Бергоди
Главный тренер
Андреа Мандорлини
Статистика матча Рапид - ЧФР Клуж
Всего ударов по воротам
15
15
Удары в створ
7
2
Владение мячом %
49
51
Угловые удары
5
4
Нарушения
13
15
Офсайды
2
3
Количество передач
370
411
Сейвы
0
5
Точность передач %
77
81
Удары мимо ворот
5
7
Блокированные удары
3
6
Удары из пределов штрафной
11
7
Удары из-за пределов штрафной
4
8
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Иштван Ковач (Кареи)
Стадион:
Stadionul Rapid-Giulesti, Bucharest
Румыния. Лига I
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Будущие
Румыния. Лига I, 11 тур
Глория Бузэу
- : -
29.09.2024
Фарул
Румыния. Лига I, 11 тур
Сепси
- : -
29.09.2024
ФКСБ
Румыния. Лига I, 11 тур
Университатя
- : -
30.09.2024
Униря Слобозия
Румыния. Лига I, 12 тур
УТА Арад
- : -
04.10.2024
Петролул
Румыния. Лига I, 12 тур
Фарул
- : -
04.10.2024
Динамо
Румыния. Лига I, 11 тур
Глория Бузэу
- : -
29.09.2024
Фарул
Румыния. Лига I, 11 тур
Сепси
- : -
29.09.2024
ФКСБ
Румыния. Лига I, 11 тур
Университатя
- : -
30.09.2024
Униря Слобозия
Румыния. Лига I, 12 тур
УТА Арад
- : -
04.10.2024
Петролул
Румыния. Лига I, 12 тур
Фарул
- : -
04.10.2024
Динамо
Румыния. Лига I, 12 тур
Униря Слобозия
- : -
05.10.2024
Университатя Клуж
Румыния. Лига I, 12 тур
ЧФР Клуж
- : -
05.10.2024
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