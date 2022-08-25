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Университатя
УТА Арад
Шапи сделал ассист и реализовал послематчевый пенальти в дебютном матче за «Хапоэль»
25 августа 2022, 22:50
1
«Краснодар» продал форварда Ивана в «Университатю»
27 августа 2019, 18:43
2
В матче квалификации Лиги Европы в голову арбитра попала петарда
1 августа 2019, 22:47
0
Черчесов посетил матч «Оренбург» – «Университатя»
22 июня 2019, 21:54
3
Товарищеские матчи. «Ахмат» победил «Види», «Торпедо» разгромил старейший клуб мира
22 июня 2019, 19:49
1
Шапи сделал ассист и реализовал послематчевый пенальти в дебютном матче за «Хапоэль»
25 августа 2022, 22:50
1
«Краснодар» продал форварда Ивана в «Университатю»
27 августа 2019, 18:43
2
В матче квалификации Лиги Европы в голову арбитра попала петарда
1 августа 2019, 22:47
0
Черчесов посетил матч «Оренбург» – «Университатя»
22 июня 2019, 21:54
3
Товарищеские матчи. «Ахмат» победил «Види», «Торпедо» разгромил старейший клуб мира
22 июня 2019, 19:49
1
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ЧФР Клуж
1 : 3
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1 : 1
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2 : 0
01.09.2024
УТА Арад
Румыния. Лига I, 7 тур
УТА Арад
1 : 1
26.08.2024
Фарул

Университатя - УТА Арад: обзор матча 20 июля 2024

Университатя
20.07.2024, суббота, 19:00
Румыния. Лига I, 2 тур
4 : 2
Матч завершен
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УТА Арад
35' Д. Зайков
58' Л. Парадела
73' Ș. Baiaram
90+3' А. Митрица
45' I. Ezekiel
90+2' A. Benga
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Университатя - УТА Арад
Матч завершен
ГОЛ! 4:2! Александру Митрица
Пас отдал Ștefan Vlădoiu
90' +3
90' +2
ГОЛ! 3:2! Alexandru Benga
Пас отдал A. Fabry
80'
Замена
A. Fabry ️️️️➡️️ Жоау Педру
80'
Замена
Răzvan Trif ️️️️➡️️ Cornel Râpă
ГОЛ! 3:1! Ștefan Baiaram
Пас отдал Lyes Houri
73'
Замена
Carlos Mora ️️️️➡️️ Elvir Koljić
72'
Замена
Ștefan Baiaram ️️️️➡️️ Stefan Bana
72'
70'
Замена
Andrei Dumiter ️️️️➡️️ Imoh Ezekiel
Замена
Ștefan Vlădoiu ️️️️➡️️ Mihai Căpățînă
67'
Замена
Анзор Меквабишвили ️️️️➡️️ Александру Крету
67'
ГОЛ! 2:1! Луис Парадела
Пас отдал Stefan Bana
58'
Замена
Никусор Банку ️️️️➡️️ Juraj Badelj
55'
45'
ГОЛ! 1:1! Imoh Ezekiel
Пас отдал Benjamin van Durmen
ГОЛ! 1:0! Джоко Зайков
Пас отдал Александру Митрица
35'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Университатя
21
Laurenţiu Popescu
ВР
3
Денил Мальдонадо
ЦЗ
15
Juraj Badelj
ЦЗ
26
Джоко Зайков
ЦЗ
23
Mihai Căpățînă
ЦП
6
Александру Крету
ЦП
28
Александру Митрица
(К) ЦП
31
Stefan Bana
ЦП
14
Lyes Houri
ЦФ
19
Elvir Koljić
ЦФ
7
Луис Парадела
ЦФ
Главный тренер
Лауренциу Регекампф
УТА Арад
1
Robert Popa
ВР
2
Diogo Rodrigues
ЦЗ
4
Alexandru Benga
(К) ЦЗ
21
Cristian Mihai
ЦП
8
Жоау Педру
ЦП
31
Cornel Râpă
ЦП
19
Валентин Костаке
ЛВ
15
Ибрахима Конте
ЦФ
24
Eric Johana Omondi
ЦФ
30
Benjamin van Durmen
ЦФ
11
Imoh Ezekiel
ЦФ
Главный тренер
Мирча Реднич
Университатя
1
Давид Лазар
ВР
33
Silviu Lung Jr.
ВР
11
Никусор Банку
ЛЗ
25
Грего Сьерра
ЦЗ
5
Анзор Меквабишвили
ОП
10
Ștefan Baiaram
ЦП
17
Carlos Mora
ЦФ
9
Андрей Иван
ЦФ
2
Ștefan Vlădoiu
ЦФ
37
Marian Danciu
ЦФ
УТА Арад
22
Деян Илиев
ВР
26
Darius Iurasciuc
ЦЗ
29
Răzvan Trif
ЦЗ
99
Ahmet Ekmekci
ЦП
10
A. Fabry
ЦФ
7
Andrei Dumiter
ЦФ
3-4-3
21
3
Мальдонадо
15
26
Зайков
23
28
Митрица
31
6
Крету
7
Парадела
19
14
2-3-1-4
1
2
4
21
8
Педру
31
19
Костаке
11
30
24
15
Конте
15
11
Банку
11
Банку
15
6
Крету
5
Меквабишвили
5
Меквабишвили
6
Крету
31
10
10
31
19
17
17
19
23
2
2
23
31
29
29
31
8
Педру
10
10
8
Педру
11
7
7
11
Остались в запасе
Университатя
УТА Арад
1
Давид Лазар
ВР
33
Silviu Lung Jr.
ВР
25
Грего Сьерра
ЦЗ
9
Андрей Иван
ЦФ
37
Marian Danciu
ЦФ
Главный тренер
Лауренциу Регекампф
22
Деян Илиев
ВР
26
Darius Iurasciuc
ЦЗ
99
Ahmet Ekmekci
ЦП
Главный тренер
Мирча Реднич
Остались в запасе
1
Давид Лазар
ВР
33
Silviu Lung Jr.
ВР
25
Грего Сьерра
ЦЗ
9
Андрей Иван
ЦФ
37
Marian Danciu
ЦФ
Остались в запасе
22
Деян Илиев
ВР
26
Darius Iurasciuc
ЦЗ
99
Ahmet Ekmekci
ЦП
Главный тренер
Лауренциу Регекампф
Главный тренер
Мирча Реднич
Статистика матча Университатя - УТА Арад
Всего ударов по воротам
20
6
Удары в створ
8
5
Владение мячом %
63
37
Угловые удары
8
3
Нарушения
10
7
Офсайды
0
1
Количество передач
522
304
Сейвы
3
4
Точность передач %
86
75
Удары мимо ворот
8
1
Блокированные удары
4
0
Удары из пределов штрафной
13
3
Удары из-за пределов штрафной
7
3
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Andrei Florin Chivulete, Romania
Стадион:
Stadionul Ion Oblemenco, Craiova
Румыния. Лига I
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- : -
30.09.2024
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- : -
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- : -
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Динамо
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Глория Бузэу
- : -
29.09.2024
Фарул
Румыния. Лига I, 11 тур
Сепси
- : -
29.09.2024
ФКСБ
Румыния. Лига I, 11 тур
Университатя
- : -
30.09.2024
Униря Слобозия
Румыния. Лига I, 12 тур
УТА Арад
- : -
04.10.2024
Петролул
Румыния. Лига I, 12 тур
Фарул
- : -
04.10.2024
Динамо
Румыния. Лига I, 12 тур
Униря Слобозия
- : -
05.10.2024
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- : -
05.10.2024
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