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Униря Слобозия
ФКСБ
ФКСБ – РФШ: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 сентября 2024
26 сентября, 20:50
0
ФКСБ – РФШ: прогноз на матч 1-го тура Лиги Европы – 26 сентября 2024 года
25 сентября, 10:05
0
Результаты первых матчей 4-го раунда отбора Лиги Европы
23 августа, 08:25
0
«Локомотив» отказался покупать полузащитника сборной Румынии: известна причина
16 августа, 16:56
3
Состав пар раунда плей-офф квалификации Лиги Европы
16 августа, 07:45
0
ФКСБ – РФШ: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 сентября 2024
26 сентября, 20:50
0
ФКСБ – РФШ: прогноз на матч 1-го тура Лиги Европы – 26 сентября 2024 года
25 сентября, 10:05
0
Результаты первых матчей 4-го раунда отбора Лиги Европы
23 августа, 08:25
0
«Локомотив» отказался покупать полузащитника сборной Румынии: известна причина
16 августа, 16:56
3
Состав пар раунда плей-офф квалификации Лиги Европы
16 августа, 07:45
0
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Униря Слобозия
ФКСБ
Лига Европы, 1 тур
ФКСБ
4 : 1
26.09.2024
РФШ
Румыния. Лига I, 10 тур
Униря Слобозия
1 : 2
23.09.2024
Рапид
Румыния. Лига I, 10 тур
ФКСБ
1 : 1
21.09.2024
Петролул
Румыния. Лига I, 4 тур
Ботошани
0 : 0
18.09.2024
ФКСБ
Румыния. Лига I, 9 тур
ЧФР Клуж
2 : 2
15.09.2024
ФКСБ
Румыния. Лига I, 10 тур
Униря Слобозия
1 : 2
23.09.2024
Рапид
Румыния. Лига I, 9 тур
Динамо
1 : 0
13.09.2024
Униря Слобозия
Румыния. Лига I, 8 тур
Униря Слобозия
2 : 1
02.09.2024
Глория Бузэу
Румыния. Лига I, 7 тур
Сепси
0 : 1
24.08.2024
Униря Слобозия
Румыния. Лига I, 6 тур
Униря Слобозия
1 : 2
16.08.2024
Петролул
Лига Европы, 1 тур
ФКСБ
4 : 1
26.09.2024
РФШ
Румыния. Лига I, 10 тур
ФКСБ
1 : 1
21.09.2024
Петролул
Румыния. Лига I, 4 тур
Ботошани
0 : 0
18.09.2024
ФКСБ
Румыния. Лига I, 9 тур
ЧФР Клуж
2 : 2
15.09.2024
ФКСБ
Румыния. Лига I, 8 тур
ФКСБ
2 : 0
01.09.2024
УТА Арад

Униря Слобозия - ФКСБ: обзор матча 19 июля 2024

Униря Слобозия
19.07.2024, пятница, 22:00
Румыния. Лига I, 2 тур
2 : 2
Матч завершен
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ФКСБ
36' F. Ilie
33' М. Ликсандру
55' Д. Олару (П)
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Униря Слобозия - ФКСБ
Матч завершен
Желтая карточка
A. Lopez
90'
82'
Замена
Baba Alhassan ️️️️➡️️ Дариус Олару
75'
Замена
Валентин Крецу ️️️️➡️️ N. Antwi
Желтая карточка
Denis Rusu
64'
Замена
Adnan Aganović ️️️️➡️️ S. Camara
58'
56'
Замена
Александру Балутэ ️️️️➡️️ Мариуш Стефанеску
55'
ГОЛ с пенальти! 1:2! Дариус Олару
55'
Замена
Давид Микулеску ️️️️➡️️ Даниэль Попа
55'
Замена
Малком Эджума ️️️️➡️️ Михай Ликсандру
48'
Желтая карточка
Джойским Дава
ГОЛ! 1:1! Filip Ilie
36'
33'
ГОЛ! 0:1! Михай Ликсандру
Пас отдал Мариуш Стефанеску
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Униря Слобозия
12
Denis Rusu
(К) ВР
60
Дмитрий Поспелов
ЦЗ
6
Marius Antoche
ЦП
9
Filip Ilie
ЦФ
15
Paolo Medina
ЦФ
Главный тренер
Адриан Михалцэ
ФКСБ
32
Стефан Тарновану
ВР
33
Ристо Радунович
ЦЗ
5
Джойским Дава
ЦЗ
30
Siyabonga Ngezana
ЦЗ
8
Адриан Сут
ОП
16
Михай Ликсандру
ОП
27
Дариус Олару
(К) ЦП
29
Александру Муси
АП
15
Мариуш Стефанеску
ЛВ
30
N. Antwi
ЦФ
19
Даниэль Попа
ЦФ
Главный тренер
Николае Дикэ
Униря Слобозия
77
Adnan Aganović
ЦФ
23
Cristian Bărbuț
ЦФ
ФКСБ
23
Andrei Pandele
ЦП
24
W. Baeten
ЦП
99
Андрей Влад
ВР
12
Давид Кики
ЛЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
18
Малком Эджума
ОП
70
Дэвид Попа
ЦП
2
Валентин Крецу
ЦП
25
Александру Балутэ
ЦП
42
Baba Alhassan
ЦП
11
Давид Микулеску
ПВ
70
Luis Phelipe
ЦФ
1-1-2
12
60
Поспелов
6
15
9
3-2-1-2-2
32
Тарновану
33
Радунович
5
Дава
30
8
Сут
16
Ликсандру
27
Олару
29
Муси
15
Стефанеску
19
Попа
30
77
77
16
Ликсандру
18
Эджума
18
Эджума
16
Ликсандру
30
2
Крецу
2
Крецу
30
15
Стефанеску
25
Балутэ
25
Балутэ
15
Стефанеску
27
Олару
42
42
27
Олару
19
Попа
11
Микулеску
11
Микулеску
19
Попа
Остались в запасе
Униря Слобозия
ФКСБ
23
Cristian Bărbuț
ЦФ
Главный тренер
Адриан Михалцэ
23
Andrei Pandele
ЦП
24
W. Baeten
ЦП
99
Андрей Влад
ВР
12
Давид Кики
ЛЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
70
Дэвид Попа
ЦП
70
Luis Phelipe
ЦФ
Главный тренер
Николае Дикэ
Остались в запасе
23
Cristian Bărbuț
ЦФ
Остались в запасе
23
Andrei Pandele
ЦП
24
W. Baeten
ЦП
99
Андрей Влад
ВР
12
Давид Кики
ЛЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
70
Дэвид Попа
ЦП
70
Luis Phelipe
ЦФ
Главный тренер
Адриан Михалцэ
Главный тренер
Николае Дикэ
Статистика матча Униря Слобозия - ФКСБ
2
1
Всего ударов по воротам
9
12
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
31
69
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
4
9
Нарушения
16
11
Офсайды
1
1
Количество передач
229
511
Сейвы
2
1
Точность передач %
67
84
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
1
4
Удары из пределов штрафной
5
6
Удары из-за пределов штрафной
4
6
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Vlad Baban, Romania
Стадион:
Stadionul 1 Mai, Slobozia
Румыния. Лига I
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Румыния. Лига I, 11 тур
Глория Бузэу
- : -
29.09.2024
Фарул
Румыния. Лига I, 11 тур
Сепси
- : -
29.09.2024
ФКСБ
Румыния. Лига I, 11 тур
Университатя
- : -
30.09.2024
Униря Слобозия
Румыния. Лига I, 12 тур
УТА Арад
- : -
04.10.2024
Петролул
Румыния. Лига I, 12 тур
Фарул
- : -
04.10.2024
Динамо
Румыния. Лига I, 11 тур
Глория Бузэу
- : -
29.09.2024
Фарул
Румыния. Лига I, 11 тур
Сепси
- : -
29.09.2024
ФКСБ
Румыния. Лига I, 11 тур
Университатя
- : -
30.09.2024
Униря Слобозия
Румыния. Лига I, 12 тур
УТА Арад
- : -
04.10.2024
Петролул
Румыния. Лига I, 12 тур
Фарул
- : -
04.10.2024
Динамо
Румыния. Лига I, 12 тур
Униря Слобозия
- : -
05.10.2024
Университатя Клуж
Румыния. Лига I, 12 тур
ЧФР Клуж
- : -
05.10.2024
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