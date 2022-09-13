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Политехника Яссы
Ботошани
Стало известно, сколько «Торпедо» предлагал за бразильца Крисиуму
13 сентября 2022, 15:24
0
Агент рассказал о срыве перехода бразильского вингера в «Торпедо»
13 сентября 2022, 13:46
0
«Сочи» подписал контракт с Марко Дуганджичем
14 октября 2020, 12:31
2
Товарищеские матчи. «Тосно» и румынский клуб забили четыре гола, «Динамо» вырвало у румын победу
18 января 2018, 18:51
2
Товарищеский матч. Карпин начал карьеру в «Ростове» с ничьей
18 января 2018, 18:01
4
Товарищеский матч. Карпин начал карьеру в «Ростове» с ничьей
18 января 2018, 18:01
4
Милевский вышел на замену в чемпионате Румынии и через три минуты был удален
30 марта 2016, 21:47
5
Стало известно, сколько «Торпедо» предлагал за бразильца Крисиуму
13 сентября 2022, 15:24
0
Агент рассказал о срыве перехода бразильского вингера в «Торпедо»
13 сентября 2022, 13:46
0
«Сочи» подписал контракт с Марко Дуганджичем
14 октября 2020, 12:31
2
Товарищеские матчи. «Тосно» и румынский клуб забили четыре гола, «Динамо» вырвало у румын победу
18 января 2018, 18:51
2
Президент «Ботошани» заявил, что клуб не спешит продавать Моруцана, на которого претендует ЦСКА
24 июня 2017, 17:38
3
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Политехника Яссы
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Политехника Яссы
1 : 0
28.09.2024
Университатя Клуж
Румыния. Лига I, 11 тур
Динамо
2 : 2
27.09.2024
Ботошани
Румыния. Лига I, 10 тур
УТА Арад
0 : 0
23.09.2024
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Румыния. Лига I, 10 тур
Ботошани
3 : 3
20.09.2024
Глория Бузэу
Румыния. Лига I, 4 тур
Ботошани
0 : 0
18.09.2024
ФКСБ
Румыния. Лига I, 11 тур
Политехника Яссы
1 : 0
28.09.2024
Университатя Клуж
Румыния. Лига I, 10 тур
УТА Арад
0 : 0
23.09.2024
Политехника Яссы
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2 : 0
15.09.2024
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6 : 2
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Политехника Яссы
1 : 2
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Румыния. Лига I, 11 тур
Динамо
2 : 2
27.09.2024
Ботошани
Румыния. Лига I, 10 тур
Ботошани
3 : 3
20.09.2024
Глория Бузэу
Румыния. Лига I, 4 тур
Ботошани
0 : 0
18.09.2024
ФКСБ
Румыния. Лига I, 9 тур
Сепси
3 : 0
13.09.2024
Ботошани
Румыния. Лига I, 8 тур
Ботошани
0 : 2
01.09.2024
Петролул

Политехника Яссы - Ботошани: обзор матча 19 июля 2024

Политехника Яссы
19.07.2024, пятница, 19:00
Румыния. Лига I, 2 тур
1 : 0
Матч завершен
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Ботошани
6' М. Бордеяну
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Политехника Яссы - Ботошани
Матч завершен
Желтая карточка
S. Harrison
90' +2
Замена
Давид Атанаскоски ️️️️➡️️ Alin Roman
90' +1
Замена
Cláudio Silva ️️️️➡️️ Tailson
90' +1
87'
Желтая карточка
A. Tiganasu
81'
Желтая карточка
Aldaír Ferreira
Замена
Кэтэлин Иту ️️️️➡️️ Михай Бордеяну
75'
70'
Замена
Lóránd Fülöp ️️️️➡️️ J. Mouaddib
Замена
Luca Mihai ️️️️➡️️ Ștefan Stefanovici
70'
Замена
Валентин Джордже ️️️️➡️️ S. Harrison
70'
53'
Замена
Zoran Mitrov ️️️️➡️️ Ромарио Бензар
46'
Замена
Ромарио Бензар ️️️️➡️️ D. Gabriel
ГОЛ! 1:0! Михай Бордеяну
Пас отдал Тодор Тодороски
6'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Политехника Яссы
9
S. Harrison
ЦФ
88
Хесус Фернандес
ВР
20
Ștefan Stefanovici
ЦЗ
27
Rareș Sebastian Ispas
ЦЗ
18
Florin Ilie
ЦЗ
3
Nicolás Samayoa
ЦЗ
30
Тодор Тодороски
ПЗ
10
Alin Roman
(К) ЦП
24
Julian Marchioni
ЦП
37
Михай Бордеяну
ЦП
99
Tailson
ЦФ
Главный тренер
Лео Грозаву
Ботошани
64
J. Mouaddib
ЦФ
33
D. Gabriel
ЦП
7
S. Bodisteanu
ЦФ
4
Andrei Miron
(К) ЦЗ
83
Aldaír Ferreira
ЦП
12
Adams Friday
ЦП
44
Rijad Sadiku
ЦФ
94
Eduard Pap
ЦФ
30
A. Tiganasu
ЦФ
Главный тренер
Михай Чобану
Политехника Яссы
1
Ionuţ Ailenei
ВР
12
Toma Niga
ВР
33
Давид Атанаскоски
ЛЗ
42
Гильерме Соареш
ЦЗ
4
Cláudio Silva
ЦЗ
19
Кэтэлин Иту
ЦП
14
Robert Mišković
ЦП
11
Валентин Джордже
ЦП
8
Luca Mihai
ЦП
21
Матей Тэнасе
ЛВ
Ботошани
1
Luka Kukić
ВР
6
Daniel Celea
ЦЗ
28
Чарльз Петро
ОП
20
Ромарио Бензар
ЦП
80
Lóránd Fülöp
ЦП
9
Enzo López
ЦФ
11
Zoran Mitrov
ЦФ
3
Michael Pavlović
ЦФ
3-2-3-2
88
Хесус Фернандес
27
18
3
20
30
Тодороски
10
24
37
Бордеяну
99
9
1-3-5
4
33
83
12
64
30
94
44
7
10
33
Атанаскоски
33
Атанаскоски
10
99
4
4
99
37
Бордеяну
19
Иту
19
Иту
37
Бордеяну
9
11
Джордже
11
Джордже
9
20
8
8
20
33
20
Бензар
20
Бензар
33
64
80
80
64
Бензар
11
11
Бензар
Остались в запасе
Политехника Яссы
Ботошани
1
Ionuţ Ailenei
ВР
12
Toma Niga
ВР
42
Гильерме Соареш
ЦЗ
14
Robert Mišković
ЦП
21
Матей Тэнасе
ЛВ
Главный тренер
Лео Грозаву
1
Luka Kukić
ВР
6
Daniel Celea
ЦЗ
28
Чарльз Петро
ОП
9
Enzo López
ЦФ
3
Michael Pavlović
ЦФ
Главный тренер
Михай Чобану
Остались в запасе
1
Ionuţ Ailenei
ВР
12
Toma Niga
ВР
42
Гильерме Соареш
ЦЗ
14
Robert Mišković
ЦП
21
Матей Тэнасе
ЛВ
Остались в запасе
1
Luka Kukić
ВР
6
Daniel Celea
ЦЗ
28
Чарльз Петро
ОП
9
Enzo López
ЦФ
3
Michael Pavlović
ЦФ
Главный тренер
Лео Грозаву
Главный тренер
Михай Чобану
Статистика матча Политехника Яссы - Ботошани
1
2
Всего ударов по воротам
10
4
Удары в створ
5
1
Владение мячом %
50
50
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
5
2
Нарушения
13
10
Офсайды
3
1
Количество передач
376
369
Сейвы
1
4
Точность передач %
72
67
Удары мимо ворот
3
2
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
6
4
Удары из-за пределов штрафной
4
0
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Florin Andrei, Romania
Стадион:
Stadionul Emil Alexandrescu, Iasi
Румыния. Лига I
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Румыния. Лига I, 11 тур
Глория Бузэу
- : -
29.09.2024
Фарул
Румыния. Лига I, 11 тур
Сепси
- : -
29.09.2024
ФКСБ
Румыния. Лига I, 11 тур
Университатя
- : -
30.09.2024
Униря Слобозия
Румыния. Лига I, 12 тур
УТА Арад
- : -
04.10.2024
Петролул
Румыния. Лига I, 12 тур
Фарул
- : -
04.10.2024
Динамо
Румыния. Лига I, 11 тур
Глория Бузэу
- : -
29.09.2024
Фарул
Румыния. Лига I, 11 тур
Сепси
- : -
29.09.2024
ФКСБ
Румыния. Лига I, 11 тур
Университатя
- : -
30.09.2024
Униря Слобозия
Румыния. Лига I, 12 тур
УТА Арад
- : -
04.10.2024
Петролул
Румыния. Лига I, 12 тур
Фарул
- : -
04.10.2024
Динамо
Румыния. Лига I, 12 тур
Униря Слобозия
- : -
05.10.2024
Университатя Клуж
Румыния. Лига I, 12 тур
ЧФР Клуж
- : -
05.10.2024
Политехника Яссы
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