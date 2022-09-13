Политехника Яссы

Стало известно, сколько «Торпедо» предлагал за бразильца Крисиуму
Агент рассказал о срыве перехода бразильского вингера в «Торпедо»
«Сочи» подписал контракт с Марко Дуганджичем
Товарищеские матчи. «Тосно» и румынский клуб забили четыре гола, «Динамо» вырвало у румын победу
Товарищеский матч. Карпин начал карьеру в «Ростове» с ничьей
Товарищеский матч. Карпин начал карьеру в «Ростове» с ничьей
Милевский вышел на замену в чемпионате Румынии и через три минуты был удален
Стало известно, сколько «Торпедо» предлагал за бразильца Крисиуму
Агент рассказал о срыве перехода бразильского вингера в «Торпедо»
«Сочи» подписал контракт с Марко Дуганджичем
Товарищеские матчи. «Тосно» и румынский клуб забили четыре гола, «Динамо» вырвало у румын победу
Президент «Ботошани» заявил, что клуб не спешит продавать Моруцана, на которого претендует ЦСКА