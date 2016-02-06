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Арда
Локомотив Пл
«Ростов» выкупил защитника у «Арды»
26 июня, 10:15
1
«Ростов» выкупил права на ивуарийского защитника
24 апреля, 08:12
2
«Ростов» выкупил защитника за 350 тысяч
6 марта, 23:26
6
В «Ростове» определились с будущим арендованного Сако
5 марта, 22:35
1
Товарищеские матчи. «Зенит» не смог победить «Ноа», у «Рубина» третье поражение подряд
6 февраля, 19:07
16
«Ростов» выкупил защитника у «Арды»
26 июня, 10:15
1
«Ростов» выкупил права на ивуарийского защитника
24 апреля, 08:12
2
«Ростов» выкупил защитника за 350 тысяч
6 марта, 23:26
6
В «Ростове» определились с будущим арендованного Сако
5 марта, 22:35
1
Товарищеские матчи. «Зенит» не смог победить «Ноа», у «Рубина» третье поражение подряд
6 февраля, 19:07
16
«Нижний Новгород» подписал аргентинского защитника Масоэро
10 июля 2021, 11:44
0
«Локомотив» Пв за матч с «Тоттенхэмом» сделал всего две передачи в чужую штрафную с игры
18 сентября 2020, 07:44
0
Моуринью выиграл 100-й матч в еврокубках
17 сентября 2020, 21:26
0
Лига Европы. «Тоттенхэм» одержал волевую победу над пловдивским «Локомотивом», забив два гола в конце матча
17 сентября 2020, 20:51
1
«Ростов» в Турции встретится с «Аустрией», «Жилиной», пловдивским «Локомотивом» и «Тромсе»
21 января 2017, 15:28
5
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Последние матчи
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Арда
Локомотив Пл
Болгария. Первая лига, 10 тур
Локомотив Пл
0 : 2
28.09.2024
Крумовград
Болгария. Первая лига, 9 тур
Арда
1 : 0
23.09.2024
Ботев
Болгария. Первая лига, 9 тур
Локомотив Пл
0 : 2
19.09.2024
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 12 тур
Черно Море
1 : 1
15.09.2024
Арда
Болгария. Первая лига, 12 тур
Локомотив Пл
3 : 3
13.09.2024
Хебар
Болгария. Первая лига, 9 тур
Арда
1 : 0
23.09.2024
Ботев
Болгария. Первая лига, 12 тур
Черно Море
1 : 1
15.09.2024
Арда
Болгария. Первая лига, 7 тур
Славия С
1 : 1
30.08.2024
Арда
Болгария. Первая лига, 6 тур
Арда
2 : 1
24.08.2024
ЦСКА
Болгария. Первая лига, 5 тур
Спартак Варна
1 : 0
16.08.2024
Арда
Болгария. Первая лига, 10 тур
Локомотив Пл
0 : 2
28.09.2024
Крумовград
Болгария. Первая лига, 9 тур
Локомотив Пл
0 : 2
19.09.2024
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 12 тур
Локомотив Пл
3 : 3
13.09.2024
Хебар
Болгария. Первая лига, 7 тур
Локомотив Пл
1 : 1
01.09.2024
Локомотив
Болгария. Первая лига, 6 тур
Септември
2 : 3
26.08.2024
Локомотив Пл

Арда - Локомотив Пл: онлайн-трансляция 23 ноября 2024

Арда
23.11.2024, суббота, 00:00
Болгария. Первая лига, 16 тур
- : -
Не начался
Локомотив Пл
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Арда - Локомотив Пл
Всего ударов по воротам
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Удары в створ
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Владение мячом %
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Красные карточки
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Желтые карточки
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Угловые удары
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Нарушения
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Офсайды
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Количество передач
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Сейвы
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Точность передач %
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Удары мимо ворот
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Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
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Болгария. Первая лига
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Текущие
Будущие
Болгария. Первая лига, 10 тур
ЦСКА 1948
- : -
29.09.2024
Ботев
Болгария. Первая лига, 10 тур
Левски
- : -
29.09.2024
Арда
Болгария. Первая лига, 10 тур
Ботев Враца
- : -
29.09.2024
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 10 тур
Септември
- : -
30.09.2024
Спартак Варна
Болгария. Первая лига, 11 тур
Крумовград
- : -
04.10.2024
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 10 тур
ЦСКА 1948
- : -
29.09.2024
Ботев
Болгария. Первая лига, 10 тур
Левски
- : -
29.09.2024
Арда
Болгария. Первая лига, 10 тур
Ботев Враца
- : -
29.09.2024
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 10 тур
Септември
- : -
30.09.2024
Спартак Варна
Болгария. Первая лига, 11 тур
Крумовград
- : -
04.10.2024
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 11 тур
Арда
- : -
04.10.2024
Берое
Болгария. Первая лига, 11 тур
Славия С
- : -
04.10.2024
Черно Море
Болгария. Первая лига, 11 тур
ЦСКА
- : -
05.10.2024
Септември
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