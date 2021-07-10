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Локомотив Пл
Хебар
«Нижний Новгород» подписал аргентинского защитника Масоэро
10 июля 2021, 11:44
0
«Локомотив» Пв за матч с «Тоттенхэмом» сделал всего две передачи в чужую штрафную с игры
18 сентября 2020, 07:44
0
Моуринью выиграл 100-й матч в еврокубках
17 сентября 2020, 21:26
0
Лига Европы. «Тоттенхэм» одержал волевую победу над пловдивским «Локомотивом», забив два гола в конце матча
17 сентября 2020, 20:51
1
«Ростов» в Турции встретится с «Аустрией», «Жилиной», пловдивским «Локомотивом» и «Тромсе»
21 января 2017, 15:28
5
«Нижний Новгород» подписал аргентинского защитника Масоэро
10 июля 2021, 11:44
0
«Локомотив» Пв за матч с «Тоттенхэмом» сделал всего две передачи в чужую штрафную с игры
18 сентября 2020, 07:44
0
Моуринью выиграл 100-й матч в еврокубках
17 сентября 2020, 21:26
0
Лига Европы. «Тоттенхэм» одержал волевую победу над пловдивским «Локомотивом», забив два гола в конце матча
17 сентября 2020, 20:51
1
«Ростов» в Турции встретится с «Аустрией», «Жилиной», пловдивским «Локомотивом» и «Тромсе»
21 января 2017, 15:28
5
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0 : 0
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Хебар
1 : 2
20.09.2024
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Болгария. Первая лига, 9 тур
Локомотив Пл
0 : 2
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Локомотив Пл
3 : 3
13.09.2024
Хебар
Болгария. Первая лига, 10 тур
Локомотив Пл
0 : 2
28.09.2024
Крумовград
Болгария. Первая лига, 9 тур
Локомотив Пл
0 : 2
19.09.2024
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 12 тур
Локомотив Пл
3 : 3
13.09.2024
Хебар
Болгария. Первая лига, 7 тур
Локомотив Пл
1 : 1
01.09.2024
Локомотив
Болгария. Первая лига, 6 тур
Септември
2 : 3
26.08.2024
Локомотив Пл
Болгария. Первая лига, 10 тур
Локомотив
0 : 0
27.09.2024
Хебар
Болгария. Первая лига, 9 тур
Хебар
1 : 2
20.09.2024
Септември
Болгария. Первая лига, 12 тур
Локомотив Пл
3 : 3
13.09.2024
Хебар
Болгария. Первая лига, 7 тур
Хебар
3 : 1
01.09.2024
Берое
Болгария. Первая лига, 6 тур
Левски
1 : 0
23.08.2024
Хебар

Локомотив Пл - Хебар: обзор матча 13 сентября 2024

Локомотив Пл
13.09.2024, пятница, 17:00
Болгария. Первая лига, 12 тур
3 : 3
Матч завершен
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Хебар
15' J. Lamy
33' Д. Илиев
54' J. Lamy
3' D. Vuković
90+1' К. Крастев
90+7' N. Makni
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Локомотив Пл - Хебар
Матч завершен
90' +7
ГОЛ! 3:3! Nabil Makni
Пас отдал Georgi Tartov
90' +1
ГОЛ! 3:2! Калоян Крастев
Пас отдал Nabil Makni
Замена
Nicholas Lyuboslav Penev ️️️️➡️️ Владимир Медведь
79'
Замена
Kristiyan Peshov ️️️️➡️️ Julien Lamy
79'
Замена
M. Petkov ️️️️➡️️ Димитар Илиев
79'
58'
Замена
Yanko Angelov ️️️️➡️️ Dušan Vuković
ГОЛ! 3:1! Julien Lamy
Пас отдал Димитар Илиев
54'
46'
Замена
Kaloyan Pehlivanov ️️️️➡️️ Милен Гамаков
41'
Желтая карточка
Dušan Vuković
ГОЛ! 2:1! Димитар Илиев
Пас отдал A. Lyaskov
33'
ГОЛ! 1:1! Julien Lamy
Пас отдал A. Lyaskov
15'
3'
ГОЛ! 0:1! Dušan Vuković
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив Пл
81
Kristian Tomov
ВР
91
Jorge Segura
ЦЗ
71
Оливье Камдем
ПЗ
22
Ivaylo Ivanov
ЦП
6
Hristo Ivanov
ЦП
33
Georgi Karakashev
ЦП
21
Владимир Медведь
ЦП
4
Martin Paskalev
ЦФ
99
Julien Lamy
ЦФ
14
Димитар Илиев
ЦФ
44
A. Lyaskov
ЦФ
Главный тренер
Александар Томаш
Хебар
1
Petar Debarliev
ВР
55
Martin Mihaylov
ЦЗ
18
Radoslav Galinov Terziev
ЦЗ
19
Georgi Plamenov Staykov
ЦП
21
Bozidar Pencev
ЦП
88
Милен Гамаков
ЦП
98
Georgi Tartov
ЦФ
70
Nabil Makni
ЦФ
44
Nikolaj Nikolaev
ЦФ
77
Oktay Hamdiev
ЦФ
11
Dušan Vuković
ЦФ
Главный тренер
Любослав Пенев
Локомотив Пл
1
Daniel Ambartsumyan
ВР
12
Efe Ali
ЦЗ
16
Kristiyan Peshov
ЦЗ
5
Todor Pavlov
ЦЗ
17
Nicholas Lyuboslav Penev
ЦП
75
Johan Nzi
ЦП
19
Martin Haydarov
ЦП
10
M. Petkov
ЦФ
7
Danylo Polonskyi
ЦФ
Хебар
97
Марсио Роша
ВР
23
Kaloyan Pehlivanov
ЦЗ
24
Enzo El Fattahi
ЦЗ
84
Stilian Tisowski
ЦП
14
Yanko Angelov
ЦП
7
O. Zbun
ЦП
9
Калоян Крастев
ЦФ
8
Kristiyan Andonov
ЦФ
2-4-4
81
91
71
Камдем
22
33
21
Медведь
6
4
44
14
Илиев
99
2-3-5
1
55
18
19
21
88
Гамаков
98
11
77
44
70
99
16
16
99
21
Медведь
17
17
21
Медведь
14
Илиев
10
10
14
Илиев
88
Гамаков
23
23
88
Гамаков
11
14
14
11
Остались в запасе
Локомотив Пл
Хебар
1
Daniel Ambartsumyan
ВР
12
Efe Ali
ЦЗ
5
Todor Pavlov
ЦЗ
75
Johan Nzi
ЦП
19
Martin Haydarov
ЦП
7
Danylo Polonskyi
ЦФ
Главный тренер
Александар Томаш
97
Марсио Роша
ВР
24
Enzo El Fattahi
ЦЗ
84
Stilian Tisowski
ЦП
7
O. Zbun
ЦП
9
Калоян Крастев
ЦФ
8
Kristiyan Andonov
ЦФ
Главный тренер
Любослав Пенев
Остались в запасе
1
Daniel Ambartsumyan
ВР
12
Efe Ali
ЦЗ
5
Todor Pavlov
ЦЗ
75
Johan Nzi
ЦП
19
Martin Haydarov
ЦП
7
Danylo Polonskyi
ЦФ
Остались в запасе
97
Марсио Роша
ВР
24
Enzo El Fattahi
ЦЗ
84
Stilian Tisowski
ЦП
7
O. Zbun
ЦП
9
Калоян Крастев
ЦФ
8
Kristiyan Andonov
ЦФ
Главный тренер
Александар Томаш
Главный тренер
Любослав Пенев
Статистика матча Локомотив Пл - Хебар
1
Желтые карточки
0
1
Информация о матче
Главный судья:
Marijan Grebencharski, Bulgaria
Стадион:
Lokomotiv Stadium, Plovdiv
Болгария. Первая лига
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Болгария. Первая лига, 10 тур
ЦСКА 1948
- : -
29.09.2024
Ботев
Болгария. Первая лига, 10 тур
Левски
- : -
29.09.2024
Арда
Болгария. Первая лига, 10 тур
Ботев Враца
- : -
29.09.2024
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 10 тур
Септември
- : -
30.09.2024
Спартак Варна
Болгария. Первая лига, 11 тур
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- : -
04.10.2024
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- : -
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