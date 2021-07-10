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Локомотив Пл
Крумовград
«Факел» пополнился французским защитником
15 января, 14:16
0
«Нижний Новгород» подписал аргентинского защитника Масоэро
10 июля 2021, 11:44
0
«Локомотив» Пв за матч с «Тоттенхэмом» сделал всего две передачи в чужую штрафную с игры
18 сентября 2020, 07:44
0
Моуринью выиграл 100-й матч в еврокубках
17 сентября 2020, 21:26
0
Лига Европы. «Тоттенхэм» одержал волевую победу над пловдивским «Локомотивом», забив два гола в конце матча
17 сентября 2020, 20:51
1
«Нижний Новгород» подписал аргентинского защитника Масоэро
10 июля 2021, 11:44
0
«Локомотив» Пв за матч с «Тоттенхэмом» сделал всего две передачи в чужую штрафную с игры
18 сентября 2020, 07:44
0
Моуринью выиграл 100-й матч в еврокубках
17 сентября 2020, 21:26
0
Лига Европы. «Тоттенхэм» одержал волевую победу над пловдивским «Локомотивом», забив два гола в конце матча
17 сентября 2020, 20:51
1
«Ростов» в Турции встретится с «Аустрией», «Жилиной», пловдивским «Локомотивом» и «Тромсе»
21 января 2017, 15:28
5
«Факел» пополнился французским защитником
15 января, 14:16
0
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Локомотив Пл
Крумовград
Болгария. Первая лига, 10 тур
Локомотив Пл
0 : 2
28.09.2024
Крумовград
Болгария. Первая лига, 9 тур
Крумовград
3 : 0
23.09.2024
Ботев Враца
Болгария. Первая лига, 9 тур
Локомотив Пл
0 : 2
19.09.2024
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 12 тур
Крумовград
0 : 3
15.09.2024
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 12 тур
Локомотив Пл
3 : 3
13.09.2024
Хебар
Болгария. Первая лига, 10 тур
Локомотив Пл
0 : 2
28.09.2024
Крумовград
Болгария. Первая лига, 9 тур
Локомотив Пл
0 : 2
19.09.2024
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 12 тур
Локомотив Пл
3 : 3
13.09.2024
Хебар
Болгария. Первая лига, 7 тур
Локомотив Пл
1 : 1
01.09.2024
Локомотив
Болгария. Первая лига, 6 тур
Септември
2 : 3
26.08.2024
Локомотив Пл
Болгария. Первая лига, 10 тур
Локомотив Пл
0 : 2
28.09.2024
Крумовград
Болгария. Первая лига, 9 тур
Крумовград
3 : 0
23.09.2024
Ботев Враца
Болгария. Первая лига, 12 тур
Крумовград
0 : 3
15.09.2024
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 7 тур
Крумовград
2 : 0
31.08.2024
Септември
Болгария. Первая лига, 6 тур
Черно Море
3 : 0
26.08.2024
Крумовград

Локомотив Пл - Крумовград: обзор матча 28 сентября 2024

Локомотив Пл
28.09.2024, суббота, 17:00
Болгария. Первая лига, 10 тур
0 : 2
Матч завершен
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Крумовград
23' S. Ussein
32' M. Souza
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Локомотив Пл - Крумовград
Матч завершен
Желтая карточка
M. Petkov
88'
88'
Желтая карточка
Dzuniet Ali
86'
Замена
Yanis Guermouche ️️️️➡️️ Rafael Furtado
86'
Замена
Aleksandar Georgiev ️️️️➡️️ Diego Raposo
Желтая карточка
Димитар Илиев
83'
Желтая карточка
Martin Haydarov
77'
Замена
Martin Paskalev ️️️️➡️️ Todor Pavlov
76'
69'
Желтая карточка
Rafael Furtado
67'
Желтая карточка
N. Milev
65'
Замена
N. Milev ️️️️➡️️ Matheus Souza
Замена
M. Petkov ️️️️➡️️ Nicholas Lyuboslav Penev
59'
Замена
Владимир Медведь ️️️️➡️️ Julien Lamy
59'
Желтая карточка
Jorge Segura
55'
Желтая карточка
Kristiyan Peshov
51'
50'
Замена
Erol Dost ️️️️➡️️ Bozhidar Katsarov
32'
ГОЛ! 0:2! Matheus Souza
23'
ГОЛ! 0:1! Serkan Ussein
Пас отдал Matheus Souza
Желтая карточка
Georgi Karakashev
9'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив Пл
16
Kristiyan Peshov
ЦЗ
91
Jorge Segura
ЦЗ
5
Todor Pavlov
ЦЗ
6
Hristo Ivanov
ЦП
17
Nicholas Lyuboslav Penev
ЦП
33
Georgi Karakashev
ЦП
75
Johan Nzi
ЦП
44
A. Lyaskov
ЦФ
14
Димитар Илиев
ЦФ
88
Martin Lukov
ЦФ
99
Julien Lamy
ЦФ
Главный тренер
Александар Томаш
Крумовград
1
Yanko Georgiev
ВР
44
Bozhidar Katsarov
ЦЗ
4
Lucas Santana
ЦЗ
2
Dzuniet Ali
ЦЗ
24
Lazar Marin
ЦП
13
Diego Raposo
ЦП
10
Serkan Ussein
ЦП
7
Момчил Цветанов
ЛВ
5
M. Simic
ЦФ
9
Rafael Furtado
ЦФ
70
Matheus Souza
ЦФ
Главный тренер
Неманья Милянович
Локомотив Пл
81
Kristian Tomov
ВР
12
Efe Ali
ЦЗ
3
Kaloyan Kostov
ЦЗ
21
Владимир Медведь
ЦП
19
Martin Haydarov
ЦП
22
Ivaylo Ivanov
ЦП
7
Danylo Polonskyi
ЦФ
4
Martin Paskalev
ЦФ
10
M. Petkov
ЦФ
Крумовград
21
Blagoy Makendzhiev
ВР
25
Stanislav Rabotov
ЦЗ
22
Erol Dost
ЦП
11
Aleksandar Georgiev
ЦФ
19
N. Milev
ЦФ
14
Stefan Popov
ЦФ
99
Yanis Guermouche
ЦФ
91
Vyacheslav Velev
ЦФ
77
Oktay Yusein
ЦФ
3-4-4
16
91
5
6
33
75
17
44
99
88
14
Илиев
3-3-1-3
1
44
4
2
24
13
10
7
Цветанов
70
9
5
99
21
Медведь
21
Медведь
99
5
4
4
5
17
10
10
17
44
22
22
44
13
11
11
13
70
19
19
70
9
99
99
9
Остались в запасе
Локомотив Пл
Крумовград
81
Kristian Tomov
ВР
12
Efe Ali
ЦЗ
3
Kaloyan Kostov
ЦЗ
19
Martin Haydarov
ЦП
22
Ivaylo Ivanov
ЦП
7
Danylo Polonskyi
ЦФ
Главный тренер
Александар Томаш
21
Blagoy Makendzhiev
ВР
25
Stanislav Rabotov
ЦЗ
14
Stefan Popov
ЦФ
91
Vyacheslav Velev
ЦФ
77
Oktay Yusein
ЦФ
Главный тренер
Неманья Милянович
Остались в запасе
81
Kristian Tomov
ВР
12
Efe Ali
ЦЗ
3
Kaloyan Kostov
ЦЗ
19
Martin Haydarov
ЦП
22
Ivaylo Ivanov
ЦП
7
Danylo Polonskyi
ЦФ
Остались в запасе
21
Blagoy Makendzhiev
ВР
25
Stanislav Rabotov
ЦЗ
14
Stefan Popov
ЦФ
91
Vyacheslav Velev
ЦФ
77
Oktay Yusein
ЦФ
Главный тренер
Александар Томаш
Главный тренер
Неманья Милянович
Статистика матча Локомотив Пл - Крумовград
6
3
Желтые карточки
6
3
Информация о матче
Главный судья:
Petr Kuzev, Bulgaria
Стадион:
Lokomotiv Stadium, Plovdiv
Болгария. Первая лига
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Крумовград
- : -
04.10.2024
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 10 тур
ЦСКА 1948
- : -
29.09.2024
Ботев
Болгария. Первая лига, 10 тур
Левски
- : -
29.09.2024
Арда
Болгария. Первая лига, 10 тур
Ботев Враца
- : -
29.09.2024
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 10 тур
Септември
- : -
30.09.2024
Спартак Варна
Болгария. Первая лига, 11 тур
Крумовград
- : -
04.10.2024
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 11 тур
Арда
- : -
04.10.2024
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Болгария. Первая лига, 11 тур
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- : -
04.10.2024
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ЦСКА
- : -
05.10.2024
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