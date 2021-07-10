Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Кубок Либертадорес Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Новости команд
Все
Локомотив Пл
ЦСКА 1948
«Нижний Новгород» подписал аргентинского защитника Масоэро
10 июля 2021, 11:44
0
«Локомотив» Пв за матч с «Тоттенхэмом» сделал всего две передачи в чужую штрафную с игры
18 сентября 2020, 07:44
0
Моуринью выиграл 100-й матч в еврокубках
17 сентября 2020, 21:26
0
Лига Европы. «Тоттенхэм» одержал волевую победу над пловдивским «Локомотивом», забив два гола в конце матча
17 сентября 2020, 20:51
1
«Ростов» в Турции встретится с «Аустрией», «Жилиной», пловдивским «Локомотивом» и «Тромсе»
21 января 2017, 15:28
5
«Нижний Новгород» подписал аргентинского защитника Масоэро
10 июля 2021, 11:44
0
«Локомотив» Пв за матч с «Тоттенхэмом» сделал всего две передачи в чужую штрафную с игры
18 сентября 2020, 07:44
0
Моуринью выиграл 100-й матч в еврокубках
17 сентября 2020, 21:26
0
Лига Европы. «Тоттенхэм» одержал волевую победу над пловдивским «Локомотивом», забив два гола в конце матча
17 сентября 2020, 20:51
1
«Ростов» в Турции встретится с «Аустрией», «Жилиной», пловдивским «Локомотивом» и «Тромсе»
21 января 2017, 15:28
5
Больше новостей
Последние матчи
Все
Локомотив Пл
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 10 тур
Локомотив Пл
0 : 2
28.09.2024
Крумовград
Болгария. Первая лига, 3 тур
Септември
1 : 1
25.09.2024
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 9 тур
Локомотив Пл
0 : 2
19.09.2024
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 12 тур
ЦСКА 1948
2 : 4
15.09.2024
Левски
Болгария. Первая лига, 12 тур
Локомотив Пл
3 : 3
13.09.2024
Хебар
Болгария. Первая лига, 10 тур
Локомотив Пл
0 : 2
28.09.2024
Крумовград
Болгария. Первая лига, 9 тур
Локомотив Пл
0 : 2
19.09.2024
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 12 тур
Локомотив Пл
3 : 3
13.09.2024
Хебар
Болгария. Первая лига, 7 тур
Локомотив Пл
1 : 1
01.09.2024
Локомотив
Болгария. Первая лига, 6 тур
Септември
2 : 3
26.08.2024
Локомотив Пл
Болгария. Первая лига, 3 тур
Септември
1 : 1
25.09.2024
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 9 тур
Локомотив Пл
0 : 2
19.09.2024
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 12 тур
ЦСКА 1948
2 : 4
15.09.2024
Левски
Болгария. Первая лига, 7 тур
Ботев Враца
0 : 3
30.08.2024
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 6 тур
ЦСКА 1948
2 : 0
25.08.2024
Славия С

Локомотив Пл - ЦСКА 1948: обзор матча 19 сентября 2024

Локомотив Пл
19.09.2024, четверг, 17:00
Болгария. Первая лига, 9 тур
0 : 2
Матч завершен
Смотреть трансляцию
ЦСКА 1948
71' M. Ilievski
78' Б. Карагерен
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Локомотив Пл - ЦСКА 1948
Матч завершен
Замена
Kristiyan Peshov ️️️️➡️️ Димитар Илиев
82'
79'
Замена
Emil Tsenov ️️️️➡️️ Бирсент Карагерен
78'
ГОЛ! 0:2! Бирсент Карагерен
Замена
M. Petkov ️️️️➡️️ Julien Lamy
77'
Замена
Nicholas Lyuboslav Penev ️️️️➡️️ Владимир Медведь
76'
71'
ГОЛ! 0:1! Mario Ilievski
Пас отдал Steve Furtado
34'
Желтая карточка
Ryan Bidounga
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив Пл
81
Kristian Tomov
ВР
5
Todor Pavlov
ЦЗ
91
Jorge Segura
ЦЗ
71
Оливье Камдем
ПЗ
75
Johan Nzi
ЦП
6
Hristo Ivanov
ЦП
21
Владимир Медведь
ЦП
99
Julien Lamy
ЦФ
14
Димитар Илиев
ЦФ
7
Danylo Polonskyi
ЦФ
44
A. Lyaskov
ЦФ
Главный тренер
Александар Томаш
ЦСКА 1948
33
Aleks Bozhev
ВР
19
Steve Furtado
ЦЗ
91
Ryan Bidounga
ЦЗ
14
Teodor Ivanov
ЦЗ
2
Jonathan Souza
ЦЗ
28
Неделько Пишчевич
ОП
7
Thalis Cantanhede
ЦП
22
Reyan Daskalov
ЦП
25
Yevhen Serdyuk
ЦФ
10
Радослав Кирилов
ЦФ
9
Бирсент Карагерен
ЦФ
Локомотив Пл
16
Kristiyan Peshov
ЦЗ
12
Efe Ali
ЦЗ
17
Nicholas Lyuboslav Penev
ЦП
22
Ivaylo Ivanov
ЦП
33
Georgi Karakashev
ЦП
19
Martin Haydarov
ЦП
4
Martin Paskalev
ЦФ
88
Martin Lukov
ЦФ
10
M. Petkov
ЦФ
ЦСКА 1948
1
Petar Marinov
ВР
6
Radoslav Iliev
ЦЗ
31
Том Рапнуиль
ОП
21
Emil Tsenov
ЦП
58
Marto Boychev
ЦП
40
Mario Ilievski
ЦП
61
Octavio
ЦП
11
Cassiano Bouzon
ЦФ
77
Simeon Aleksandrov
ЦФ
3-3-4
81
5
91
71
Камдем
75
6
21
Медведь
99
44
7
14
Илиев
4-1-2-3
33
91
14
2
19
28
Пишчевич
7
22
9
Карагерен
10
Кирилов
25
14
Илиев
16
16
14
Илиев
21
Медведь
17
17
21
Медведь
99
10
10
99
9
Карагерен
21
21
9
Карагерен
Остались в запасе
Локомотив Пл
ЦСКА 1948
12
Efe Ali
ЦЗ
22
Ivaylo Ivanov
ЦП
33
Georgi Karakashev
ЦП
19
Martin Haydarov
ЦП
4
Martin Paskalev
ЦФ
88
Martin Lukov
ЦФ
Главный тренер
Александар Томаш
1
Petar Marinov
ВР
6
Radoslav Iliev
ЦЗ
31
Том Рапнуиль
ОП
58
Marto Boychev
ЦП
40
Mario Ilievski
ЦП
61
Octavio
ЦП
11
Cassiano Bouzon
ЦФ
77
Simeon Aleksandrov
ЦФ
Остались в запасе
12
Efe Ali
ЦЗ
22
Ivaylo Ivanov
ЦП
33
Georgi Karakashev
ЦП
19
Martin Haydarov
ЦП
4
Martin Paskalev
ЦФ
88
Martin Lukov
ЦФ
Остались в запасе
1
Petar Marinov
ВР
6
Radoslav Iliev
ЦЗ
31
Том Рапнуиль
ОП
58
Marto Boychev
ЦП
40
Mario Ilievski
ЦП
61
Octavio
ЦП
11
Cassiano Bouzon
ЦФ
77
Simeon Aleksandrov
ЦФ
Главный тренер
Александар Томаш
Статистика матча Локомотив Пл - ЦСКА 1948
1
Желтые карточки
0
1
Информация о матче
Главный судья:
Georgi Dimitrov, Bulgaria
Стадион:
Lokomotiv Stadium, Plovdiv
Болгария. Первая лига
Все
Текущие
Будущие
Болгария. Первая лига, 10 тур
ЦСКА 1948
- : -
29.09.2024
Ботев
Болгария. Первая лига, 10 тур
Левски
- : -
29.09.2024
Арда
Болгария. Первая лига, 10 тур
Ботев Враца
- : -
29.09.2024
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 10 тур
Септември
- : -
30.09.2024
Спартак Варна
Болгария. Первая лига, 11 тур
Крумовград
- : -
04.10.2024
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 10 тур
ЦСКА 1948
- : -
29.09.2024
Ботев
Болгария. Первая лига, 10 тур
Левски
- : -
29.09.2024
Арда
Болгария. Первая лига, 10 тур
Ботев Враца
- : -
29.09.2024
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 10 тур
Септември
- : -
30.09.2024
Спартак Варна
Болгария. Первая лига, 11 тур
Крумовград
- : -
04.10.2024
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 11 тур
Арда
- : -
04.10.2024
Берое
Болгария. Первая лига, 11 тур
Славия С
- : -
04.10.2024
Черно Море
Болгария. Первая лига, 11 тур
ЦСКА
- : -
05.10.2024
Септември
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+