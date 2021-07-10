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Локомотив Пл
Локомотив
«Нижний Новгород» подписал аргентинского защитника Масоэро
10 июля 2021, 11:44
0
«Локомотив» Пв за матч с «Тоттенхэмом» сделал всего две передачи в чужую штрафную с игры
18 сентября 2020, 07:44
0
Моуринью выиграл 100-й матч в еврокубках
17 сентября 2020, 21:26
0
Лига Европы. «Тоттенхэм» одержал волевую победу над пловдивским «Локомотивом», забив два гола в конце матча
17 сентября 2020, 20:51
1
«Ростов» в Турции встретится с «Аустрией», «Жилиной», пловдивским «Локомотивом» и «Тромсе»
21 января 2017, 15:28
5
«Нижний Новгород» подписал аргентинского защитника Масоэро
10 июля 2021, 11:44
0
«Локомотив» Пв за матч с «Тоттенхэмом» сделал всего две передачи в чужую штрафную с игры
18 сентября 2020, 07:44
0
Моуринью выиграл 100-й матч в еврокубках
17 сентября 2020, 21:26
0
Лига Европы. «Тоттенхэм» одержал волевую победу над пловдивским «Локомотивом», забив два гола в конце матча
17 сентября 2020, 20:51
1
«Ростов» в Турции встретится с «Аустрией», «Жилиной», пловдивским «Локомотивом» и «Тромсе»
21 января 2017, 15:28
5
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Локомотив Пл
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Локомотив Пл
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21.09.2024
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Болгария. Первая лига, 9 тур
Локомотив Пл
0 : 2
19.09.2024
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 12 тур
Локомотив
0 : 3
16.09.2024
ЦСКА
Болгария. Первая лига, 10 тур
Локомотив Пл
0 : 2
28.09.2024
Крумовград
Болгария. Первая лига, 9 тур
Локомотив Пл
0 : 2
19.09.2024
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 12 тур
Локомотив Пл
3 : 3
13.09.2024
Хебар
Болгария. Первая лига, 7 тур
Локомотив Пл
1 : 1
01.09.2024
Локомотив
Болгария. Первая лига, 6 тур
Септември
2 : 3
26.08.2024
Локомотив Пл
Болгария. Первая лига, 10 тур
Локомотив
0 : 0
27.09.2024
Хебар
Болгария. Первая лига, 9 тур
Лудогорец
2 : 0
21.09.2024
Локомотив
Болгария. Первая лига, 12 тур
Локомотив
0 : 3
16.09.2024
ЦСКА
Болгария. Первая лига, 7 тур
Локомотив Пл
1 : 1
01.09.2024
Локомотив
Болгария. Первая лига, 6 тур
Локомотив
0 : 1
23.08.2024
Ботев Враца

Локомотив Пл - Локомотив: обзор матча 01 сентября 2024

Локомотив Пл
01.09.2024, воскресенье, 17:00
Болгария. Первая лига, 7 тур
1 : 1
Матч завершен
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Локомотив
79' G. Karakashev
1' K. Stanoev
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Локомотив Пл - Локомотив
Матч завершен
Желтая карточка
Nicholas Lyuboslav Penev
90' +5
90' +3
Желтая карточка
Miki Orachev
87'
Желтая карточка
Stéphane Lambèse
86'
Замена
Miki Orachev ️️️️➡️️ Simeon Slavchev
86'
Замена
Luka Ivanov ️️️️➡️️ Krasimir Stanoev
82'
Желтая карточка
A. Aralica
ГОЛ! 1:1! Georgi Karakashev
Пас отдал Оливье Камдем
79'
78'
Желтая карточка
Aleksandar Lyubenov
Желтая карточка
Martin Paskalev
75'
Замена
Nicholas Lyuboslav Penev ️️️️➡️️ Martin Haydarov
75'
Замена
Miloš Petrović ️️️️➡️️ Todor Pavlov
75'
72'
Замена
Athanasios Pitsolis ️️️️➡️️ Стив Траоре
Желтая карточка
Todor Pavlov
69'
65'
Замена
A. Aralica ️️️️➡️️ S. Dikov
Замена
Julien Lamy ️️️️➡️️ M. Petkov
63'
39'
Желтая карточка
D. Acka
1'
ГОЛ! 0:1! Krasimir Stanoev
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив Пл
81
Kristian Tomov
ВР
5
Todor Pavlov
ЦЗ
16
Kristiyan Peshov
ЦЗ
71
Оливье Камдем
ПЗ
19
Martin Haydarov
ЦП
75
Johan Nzi
ЦП
22
Ivaylo Ivanov
ЦП
44
A. Lyaskov
ЦФ
4
Martin Paskalev
ЦФ
10
M. Petkov
ЦФ
14
Димитар Илиев
ЦФ
Главный тренер
Александар Томаш
Локомотив
24
Aleksandar Lyubenov
ВР
4
Dime Dimov
ЦЗ
13
Celso Raposo
ЦЗ
47
Stéphane Lambèse
ЦЗ
12
Bruno Franco
ЦЗ
26
Mamadou Diarra
ЦЗ
31
Krasimir Stanoev
ЦП
18
S. Dikov
ЦП
3
D. Acka
ЦП
8
Simeon Slavchev
ЦП
98
Стив Траоре
ПВ
Главный тренер
Стойчо Стоев
Локомотив Пл
1
Daniel Ambartsumyan
ВР
12
Efe Ali
ЦЗ
33
Georgi Karakashev
ЦП
6
Hristo Ivanov
ЦП
17
Nicholas Lyuboslav Penev
ЦП
99
Julien Lamy
ЦФ
20
Miloš Petrović
ЦФ
Локомотив
88
Zharko Istatkov
ВР
5
Athanasios Pitsolis
ЦЗ
55
Angel Todorov
ЦЗ
44
Miki Orachev
ЦП
15
Luka Ivanov
ЦП
94
Julian Nenov
ЦФ
77
Erik Manolkov
ЦФ
29
A. Aralica
ЦФ
21
Kristian Chachev
ЦФ
3-3-4
81
5
16
71
Камдем
19
75
22
44
14
Илиев
10
4
3-2-4-1
24
47
12
26
4
13
18
3
8
31
98
Траоре
19
17
17
19
10
99
99
10
5
20
20
5
98
Траоре
5
5
98
Траоре
8
44
44
8
31
15
15
31
18
29
29
18
Остались в запасе
Локомотив Пл
Локомотив
1
Daniel Ambartsumyan
ВР
12
Efe Ali
ЦЗ
33
Georgi Karakashev
ЦП
6
Hristo Ivanov
ЦП
Главный тренер
Александар Томаш
88
Zharko Istatkov
ВР
55
Angel Todorov
ЦЗ
94
Julian Nenov
ЦФ
77
Erik Manolkov
ЦФ
21
Kristian Chachev
ЦФ
Главный тренер
Стойчо Стоев
Остались в запасе
1
Daniel Ambartsumyan
ВР
12
Efe Ali
ЦЗ
33
Georgi Karakashev
ЦП
6
Hristo Ivanov
ЦП
Остались в запасе
88
Zharko Istatkov
ВР
55
Angel Todorov
ЦЗ
94
Julian Nenov
ЦФ
77
Erik Manolkov
ЦФ
21
Kristian Chachev
ЦФ
Главный тренер
Александар Томаш
Главный тренер
Стойчо Стоев
Статистика матча Локомотив Пл - Локомотив
3
5
Желтые карточки
3
5
Информация о матче
Главный судья:
Georgi Ginchev, Bulgaria
Стадион:
Lokomotiv Stadium, Plovdiv
Болгария. Первая лига
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Септември
- : -
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- : -
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ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 10 тур
ЦСКА 1948
- : -
29.09.2024
Ботев
Болгария. Первая лига, 10 тур
Левски
- : -
29.09.2024
Арда
Болгария. Первая лига, 10 тур
Ботев Враца
- : -
29.09.2024
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 10 тур
Септември
- : -
30.09.2024
Спартак Варна
Болгария. Первая лига, 11 тур
Крумовград
- : -
04.10.2024
ЦСКА 1948
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- : -
04.10.2024
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Болгария. Первая лига, 11 тур
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- : -
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- : -
05.10.2024
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