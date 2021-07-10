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Септември
Локомотив Пл
«Нижний Новгород» подписал аргентинского защитника Масоэро
10 июля 2021, 11:44
0
«Локомотив» Пв за матч с «Тоттенхэмом» сделал всего две передачи в чужую штрафную с игры
18 сентября 2020, 07:44
0
Моуринью выиграл 100-й матч в еврокубках
17 сентября 2020, 21:26
0
Лига Европы. «Тоттенхэм» одержал волевую победу над пловдивским «Локомотивом», забив два гола в конце матча
17 сентября 2020, 20:51
1
«Ростов» в Турции встретится с «Аустрией», «Жилиной», пловдивским «Локомотивом» и «Тромсе»
21 января 2017, 15:28
5
«Нижний Новгород» подписал аргентинского защитника Масоэро
10 июля 2021, 11:44
0
«Локомотив» Пв за матч с «Тоттенхэмом» сделал всего две передачи в чужую штрафную с игры
18 сентября 2020, 07:44
0
Моуринью выиграл 100-й матч в еврокубках
17 сентября 2020, 21:26
0
Лига Европы. «Тоттенхэм» одержал волевую победу над пловдивским «Локомотивом», забив два гола в конце матча
17 сентября 2020, 20:51
1
«Ростов» в Турции встретится с «Аустрией», «Жилиной», пловдивским «Локомотивом» и «Тромсе»
21 января 2017, 15:28
5
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Септември
Локомотив Пл
Болгария. Первая лига, 10 тур
Локомотив Пл
0 : 2
28.09.2024
Крумовград
Болгария. Первая лига, 3 тур
Септември
1 : 1
25.09.2024
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 9 тур
Хебар
1 : 2
20.09.2024
Септември
Болгария. Первая лига, 9 тур
Локомотив Пл
0 : 2
19.09.2024
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 12 тур
Септември
3 : 2
14.09.2024
Славия С
Болгария. Первая лига, 3 тур
Септември
1 : 1
25.09.2024
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 9 тур
Хебар
1 : 2
20.09.2024
Септември
Болгария. Первая лига, 12 тур
Септември
3 : 2
14.09.2024
Славия С
Болгария. Первая лига, 7 тур
Крумовград
2 : 0
31.08.2024
Септември
Болгария. Первая лига, 6 тур
Септември
2 : 3
26.08.2024
Локомотив Пл
Болгария. Первая лига, 10 тур
Локомотив Пл
0 : 2
28.09.2024
Крумовград
Болгария. Первая лига, 9 тур
Локомотив Пл
0 : 2
19.09.2024
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 12 тур
Локомотив Пл
3 : 3
13.09.2024
Хебар
Болгария. Первая лига, 7 тур
Локомотив Пл
1 : 1
01.09.2024
Локомотив
Болгария. Первая лига, 6 тур
Септември
2 : 3
26.08.2024
Локомотив Пл

Септември - Локомотив Пл: обзор матча 26 августа 2024

Септември
26.08.2024, понедельник, 19:00
Болгария. Первая лига, 6 тур
2 : 3
Матч завершен
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Локомотив Пл
39' V. Ochayi
76' K. Onasci
67' M. Haydarov
71' M. Paskalev
82' Д. Илиев
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Септември - Локомотив Пл
Матч завершен
90' +3
Желтая карточка
Kristian Tomov
90' +2
Желтая карточка
Jorge Segura
Замена
Nikola Velichkovski ️️️️➡️️ Victor Ochayi
84'
82'
ГОЛ! 2:3! Димитар Илиев
Пас отдал Martin Paskalev
ГОЛ! 2:2! Kubrat Onasci
Пас отдал Mitko Mitkov
76'
Замена
Aleksandar Dzhamov ️️️️➡️️ Mihail Polendakov
76'
71'
ГОЛ! 1:2! Martin Paskalev
67'
ГОЛ! 1:1! Martin Haydarov
Пас отдал A. Lyaskov
Замена
Franck-Landry Elle Essouma ️️️️➡️️ Martin Moran
61'
46'
Замена
M. Petkov ️️️️➡️️ Nicholas Lyuboslav Penev
46'
Замена
Оливье Камдем ️️️️➡️️ Julien Lamy
Желтая карточка
Victor Ochayi
44'
ГОЛ! 1:0! Victor Ochayi
39'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Септември
4
Martin Hristov
ЦЗ
11
Borislav Rupanov
ЦЗ
5
Mihail Polendakov
ЦЗ
6
Victor Ochayi
ЦЗ
27
Georgi Varbanov
ЦЗ
8
Martin Moran
ЦП
19
Mitko Mitkov
ЦП
18
Kubrat Onasci
ЦП
21
Dimitar Sheytanov
ЦФ
15
B. Fourrier
ЦФ
20
Фаустас Степонавичюс
ЦФ
Главный тренер
Николай Митов
Локомотив Пл
81
Kristian Tomov
ВР
16
Kristiyan Peshov
ЦЗ
12
Efe Ali
ЦЗ
91
Jorge Segura
ЦЗ
33
Georgi Karakashev
ЦП
17
Nicholas Lyuboslav Penev
ЦП
6
Hristo Ivanov
ЦП
14
Димитар Илиев
ЦФ
44
A. Lyaskov
ЦФ
99
Julien Lamy
ЦФ
4
Martin Paskalev
ЦФ
Главный тренер
Александар Томаш
Септември
12
Alexander Radkov
ВР
3
Ilian Dimitrov Tomov
ЦП
28
Franck-Landry Elle Essouma
ЦП
9
Valentin Dotsev
ЦП
10
Manny Achol
ЦП
25
Aleksandar Dzhamov
ЦФ
7
Nikolay Drosev
ЦФ
22
Vitinho Victor Teistet
ЦФ
23
Nikola Velichkovski
ЦФ
Локомотив Пл
1
Daniel Ambartsumyan
ВР
5
Todor Pavlov
ЦЗ
71
Оливье Камдем
ПЗ
75
Johan Nzi
ЦП
22
Ivaylo Ivanov
ЦП
19
Martin Haydarov
ЦП
20
Miloš Petrović
ЦФ
10
M. Petkov
ЦФ
3-2-3-3
5
6
27
11
4
8
19
18
20
Степонавичюс
15
21
3-3-4
81
16
12
91
33
17
6
4
99
44
14
Илиев
8
28
28
8
5
25
25
5
6
23
23
6
99
71
Камдем
71
Камдем
99
17
10
10
17
Остались в запасе
Септември
Локомотив Пл
12
Alexander Radkov
ВР
3
Ilian Dimitrov Tomov
ЦП
9
Valentin Dotsev
ЦП
10
Manny Achol
ЦП
7
Nikolay Drosev
ЦФ
22
Vitinho Victor Teistet
ЦФ
Главный тренер
Николай Митов
1
Daniel Ambartsumyan
ВР
5
Todor Pavlov
ЦЗ
75
Johan Nzi
ЦП
22
Ivaylo Ivanov
ЦП
19
Martin Haydarov
ЦП
20
Miloš Petrović
ЦФ
Главный тренер
Александар Томаш
Остались в запасе
12
Alexander Radkov
ВР
3
Ilian Dimitrov Tomov
ЦП
9
Valentin Dotsev
ЦП
10
Manny Achol
ЦП
7
Nikolay Drosev
ЦФ
22
Vitinho Victor Teistet
ЦФ
Остались в запасе
1
Daniel Ambartsumyan
ВР
5
Todor Pavlov
ЦЗ
75
Johan Nzi
ЦП
22
Ivaylo Ivanov
ЦП
19
Martin Haydarov
ЦП
20
Miloš Petrović
ЦФ
Главный тренер
Николай Митов
Главный тренер
Александар Томаш
Статистика матча Септември - Локомотив Пл
1
2
Желтые карточки
1
2
Информация о матче
Главный судья:
Martin Velikov, Bulgaria
Стадион:
Dragalevtsi Stadium, Sofia
Болгария. Первая лига
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- : -
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Крумовград
- : -
04.10.2024
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 10 тур
ЦСКА 1948
- : -
29.09.2024
Ботев
Болгария. Первая лига, 10 тур
Левски
- : -
29.09.2024
Арда
Болгария. Первая лига, 10 тур
Ботев Враца
- : -
29.09.2024
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 10 тур
Септември
- : -
30.09.2024
Спартак Варна
Болгария. Первая лига, 11 тур
Крумовград
- : -
04.10.2024
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 11 тур
Арда
- : -
04.10.2024
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Болгария. Первая лига, 11 тур
Славия С
- : -
04.10.2024
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- : -
05.10.2024
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