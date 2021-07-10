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Локомотив Пл
Черно Море
«Балтика» завершила зимнюю трансферную кампанию покупкой бразильского вингера
21 февраля, 15:41
0
«Нижний Новгород» подписал аргентинского защитника Масоэро
10 июля 2021, 11:44
0
«Локомотив» Пв за матч с «Тоттенхэмом» сделал всего две передачи в чужую штрафную с игры
18 сентября 2020, 07:44
0
Моуринью выиграл 100-й матч в еврокубках
17 сентября 2020, 21:26
0
Лига Европы. «Тоттенхэм» одержал волевую победу над пловдивским «Локомотивом», забив два гола в конце матча
17 сентября 2020, 20:51
1
«Нижний Новгород» подписал аргентинского защитника Масоэро
10 июля 2021, 11:44
0
«Локомотив» Пв за матч с «Тоттенхэмом» сделал всего две передачи в чужую штрафную с игры
18 сентября 2020, 07:44
0
Моуринью выиграл 100-й матч в еврокубках
17 сентября 2020, 21:26
0
Лига Европы. «Тоттенхэм» одержал волевую победу над пловдивским «Локомотивом», забив два гола в конце матча
17 сентября 2020, 20:51
1
«Ростов» в Турции встретится с «Аустрией», «Жилиной», пловдивским «Локомотивом» и «Тромсе»
21 января 2017, 15:28
5
«Балтика» завершила зимнюю трансферную кампанию покупкой бразильского вингера
21 февраля, 15:41
0
В Болгарии 20 футболистов заразились коронавирусом из-за ошибки в тестах
7 июля 2020, 13:21
0
Товарищеские матчи. «Спартак» не смог забить софийскому ЦСКА и другие результаты
31 января 2018, 21:24
9
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Локомотив Пл
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Черно Море
0 : 0
28.09.2024
ЦСКА
Болгария. Первая лига, 10 тур
Локомотив Пл
0 : 2
28.09.2024
Крумовград
Болгария. Первая лига, 9 тур
Спартак Варна
0 : 2
22.09.2024
Черно Море
Болгария. Первая лига, 9 тур
Локомотив Пл
0 : 2
19.09.2024
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 12 тур
Черно Море
1 : 1
15.09.2024
Арда
Болгария. Первая лига, 10 тур
Локомотив Пл
0 : 2
28.09.2024
Крумовград
Болгария. Первая лига, 9 тур
Локомотив Пл
0 : 2
19.09.2024
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 12 тур
Локомотив Пл
3 : 3
13.09.2024
Хебар
Болгария. Первая лига, 7 тур
Локомотив Пл
1 : 1
01.09.2024
Локомотив
Болгария. Первая лига, 6 тур
Септември
2 : 3
26.08.2024
Локомотив Пл
Болгария. Первая лига, 10 тур
Черно Море
0 : 0
28.09.2024
ЦСКА
Болгария. Первая лига, 9 тур
Спартак Варна
0 : 2
22.09.2024
Черно Море
Болгария. Первая лига, 12 тур
Черно Море
1 : 1
15.09.2024
Арда
Болгария. Первая лига, 7 тур
Лудогорец
0 : 0
01.09.2024
Черно Море
Болгария. Первая лига, 6 тур
Черно Море
3 : 0
26.08.2024
Крумовград

Локомотив Пл - Черно Море: обзор матча 19 августа 2024

Локомотив Пл
19.08.2024, понедельник, 21:15
Болгария. Первая лига, 5 тур
1 : 2
Матч завершен
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Черно Море
62' J. Lamy
75' И. Иса
82' V. Drobarov
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Локомотив Пл - Черно Море
Матч завершен
90' +4
Замена
Berk Beyhan ️️️️➡️️ Mazire Soula
87'
Желтая карточка
N. Pais
Замена
Martin Haydarov ️️️️➡️️ Georgi Karakashev
87'
82'
ГОЛ! 1:2! Vlatko Drobarov
Пас отдал Mazire Soula
Замена
M. Petkov ️️️️➡️️ Julien Lamy
76'
Замена
Владимир Медведь ️️️️➡️️ Nicholas Lyuboslav Penev
76'
75'
ГОЛ! 1:1! Исмаил Иса
Замена
Mitchy Ntelo ️️️️➡️️ Димитар Илиев
72'
63'
Замена
N. Pais ️️️️➡️️ Даниэль Димов
63'
Замена
Édgar Pacheco ️️️️➡️️ Асен Дончев
ГОЛ! 1:0! Julien Lamy
62'
40'
Желтая карточка
Даниэль Димов
Желтая карточка
Jorge Segura
16'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив Пл
81
Kristian Tomov
ВР
16
Kristiyan Peshov
ЦЗ
91
Jorge Segura
ЦЗ
17
Nicholas Lyuboslav Penev
ЦП
22
Ivaylo Ivanov
ЦП
6
Hristo Ivanov
ЦП
33
Georgi Karakashev
ЦП
14
Димитар Илиев
ЦФ
99
Julien Lamy
ЦФ
4
Martin Paskalev
ЦФ
44
A. Lyaskov
ЦФ
Главный тренер
Александар Томаш
Черно Море
33
Пламен Илиев
ВР
28
Vlatko Drobarov
ЦЗ
3
Живко Атанасов
ЦЗ
6
Виктор Попов
ЦЗ
8
Асен Дончев
ПЗ
71
Василь Панайотов
ЦП
27
Даниэль Димов
ЦП
11
Dudu
ЦП
15
Alberto Martín
ЦП
10
Mazire Soula
ЦФ
7
Breno Teixeira
ЦФ
Главный тренер
Илиан Илиев
Локомотив Пл
5
Todor Pavlov
ЦЗ
12
Efe Ali
ЦЗ
75
Johan Nzi
ЦП
21
Владимир Медведь
ЦП
19
Martin Haydarov
ЦП
11
Mitchy Ntelo
ЦФ
10
M. Petkov
ЦФ
20
Miloš Petrović
ЦФ
Черно Море
84
Hristiyan Slavkov
ВР
4
Rosen Stefanov
ЦЗ
17
Martin Milushev
ЦП
29
Berk Beyhan
ЦП
5
N. Pais
ЦП
23
Édgar Pacheco
ЦФ
13
Клаудиу Кешеру
ЦФ
9
Исмаил Иса
ЦФ
39
Nikolay Zlatev
ЦФ
2-4-4
81
16
91
17
6
33
22
14
Илиев
44
4
99
4-4-2
33
Илиев
8
Дончев
3
Атанасов
6
Попов
28
27
Димов
11
15
71
Панайотов
7
10
17
21
Медведь
21
Медведь
17
33
19
19
33
14
Илиев
11
11
14
Илиев
99
10
10
99
10
29
29
10
27
Димов
5
5
27
Димов
8
Дончев
23
23
8
Дончев
Остались в запасе
Локомотив Пл
Черно Море
5
Todor Pavlov
ЦЗ
12
Efe Ali
ЦЗ
75
Johan Nzi
ЦП
20
Miloš Petrović
ЦФ
Главный тренер
Александар Томаш
84
Hristiyan Slavkov
ВР
4
Rosen Stefanov
ЦЗ
17
Martin Milushev
ЦП
13
Клаудиу Кешеру
ЦФ
9
Исмаил Иса
ЦФ
39
Nikolay Zlatev
ЦФ
Главный тренер
Илиан Илиев
Остались в запасе
5
Todor Pavlov
ЦЗ
12
Efe Ali
ЦЗ
75
Johan Nzi
ЦП
20
Miloš Petrović
ЦФ
Остались в запасе
84
Hristiyan Slavkov
ВР
4
Rosen Stefanov
ЦЗ
17
Martin Milushev
ЦП
13
Клаудиу Кешеру
ЦФ
9
Исмаил Иса
ЦФ
39
Nikolay Zlatev
ЦФ
Главный тренер
Александар Томаш
Главный тренер
Илиан Илиев
Статистика матча Локомотив Пл - Черно Море
1
2
Желтые карточки
1
2
Информация о матче
Главный судья:
Vasimir El Hatib, Bulgaria
Стадион:
Lokomotiv Stadium, Plovdiv
Болгария. Первая лига
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- : -
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- : -
04.10.2024
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Болгария. Первая лига, 10 тур
ЦСКА 1948
- : -
29.09.2024
Ботев
Болгария. Первая лига, 10 тур
Левски
- : -
29.09.2024
Арда
Болгария. Первая лига, 10 тур
Ботев Враца
- : -
29.09.2024
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 10 тур
Септември
- : -
30.09.2024
Спартак Варна
Болгария. Первая лига, 11 тур
Крумовград
- : -
04.10.2024
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 11 тур
Арда
- : -
04.10.2024
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Болгария. Первая лига, 11 тур
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- : -
04.10.2024
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Болгария. Первая лига, 11 тур
ЦСКА
- : -
05.10.2024
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