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Ботев
Локомотив Пл
«Ростов» купил вратаря сборной Боснии и Герцеговины
25 июня, 17:44
3
«Ростов» купит вратаря в Болгарии
20 июня, 08:55
1
Рахимов объяснил свое удаление в товарищеском матче
2 февраля, 10:51
2
Аршавин: «У вас там Генич штрафные бьет, что еще можно сказать про вашу Медиалигу?»
8 июня 2023, 23:34
0
Прокоп расторг контракт с «Ботевом». Он перешел из «Амкала» в октябре
6 февраля 2023, 19:44
1
«Ростов» купил вратаря сборной Боснии и Герцеговины
25 июня, 17:44
3
«Ростов» купит вратаря в Болгарии
20 июня, 08:55
1
Рахимов объяснил свое удаление в товарищеском матче
2 февраля, 10:51
2
Аршавин: «У вас там Генич штрафные бьет, что еще можно сказать про вашу Медиалигу?»
8 июня 2023, 23:34
0
Прокоп расторг контракт с «Ботевом». Он перешел из «Амкала» в октябре
6 февраля 2023, 19:44
1
«Нижний Новгород» подписал аргентинского защитника Масоэро
10 июля 2021, 11:44
0
«Локомотив» Пв за матч с «Тоттенхэмом» сделал всего две передачи в чужую штрафную с игры
18 сентября 2020, 07:44
0
Моуринью выиграл 100-й матч в еврокубках
17 сентября 2020, 21:26
0
Лига Европы. «Тоттенхэм» одержал волевую победу над пловдивским «Локомотивом», забив два гола в конце матча
17 сентября 2020, 20:51
1
«Ростов» в Турции встретится с «Аустрией», «Жилиной», пловдивским «Локомотивом» и «Тромсе»
21 января 2017, 15:28
5
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Ботев
Локомотив Пл
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Локомотив Пл
0 : 2
28.09.2024
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Болгария. Первая лига, 9 тур
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1 : 0
23.09.2024
Ботев
Болгария. Первая лига, 9 тур
Локомотив Пл
0 : 2
19.09.2024
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 12 тур
Берое
0 : 1
14.09.2024
Ботев
Болгария. Первая лига, 12 тур
Локомотив Пл
3 : 3
13.09.2024
Хебар
Болгария. Первая лига, 9 тур
Арда
1 : 0
23.09.2024
Ботев
Болгария. Первая лига, 12 тур
Берое
0 : 1
14.09.2024
Ботев
Болгария. Первая лига, 7 тур
ЦСКА
0 : 1
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Ботев
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Ботев
0 : 1
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Хебар
0 : 1
18.08.2024
Ботев
Болгария. Первая лига, 10 тур
Локомотив Пл
0 : 2
28.09.2024
Крумовград
Болгария. Первая лига, 9 тур
Локомотив Пл
0 : 2
19.09.2024
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 12 тур
Локомотив Пл
3 : 3
13.09.2024
Хебар
Болгария. Первая лига, 7 тур
Локомотив Пл
1 : 1
01.09.2024
Локомотив
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Септември
2 : 3
26.08.2024
Локомотив Пл

Ботев - Локомотив Пл: обзор матча 28 июля 2024

Ботев
28.07.2024, воскресенье, 21:15
Болгария. Первая лига, 2 тур
2 : 2
Матч завершен
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Локомотив Пл
17' Н. Илиев
56' M. Ntelo
90+2' J. Lamy
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Ботев - Локомотив Пл
Матч завершен
90' +7
Желтая карточка
Владимир Медведь
90' +2
ГОЛ! 1:2! Julien Lamy
89'
Замена
Danylo Polonskyi ️️️️➡️️ M. Petkov
59'
Замена
Владимир Медведь ️️️️➡️️ Mitchy Ntelo
58'
Замена
Julien Lamy ️️️️➡️️ Nicholas Lyuboslav Penev
56'
ГОЛ! 1:1! Mitchy Ntelo
Пас отдал Димитар Илиев
41'
Желтая карточка
Димитар Илиев
ГОЛ! 1:0! Никола Илиев
Пас отдал Samuel Akere
17'
Желтая карточка
Антуан Конте
14'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ботев
1
Hans Christian Bernat
ВР
38
Константинос Балояннис
ЛЗ
5
Йоонас Тамм
ЦЗ
19
Антуан Конте
ЦЗ
10
Ивелин Попов
ЦП
7
Samuel Akere
ЦП
20
Antonio Perera Calderón
ЦП
17
Nikolay Minkov
ЦП
21
Никола Илиев
АП
99
J. Eto'o
ЦФ
11
Энтони Уджа
ЦФ
Главный тренер
Станислав Генчев
Локомотив Пл
10
M. Petkov
ЦФ
17
Nicholas Lyuboslav Penev
ЦП
91
Jorge Segura
ЦЗ
71
Оливье Камдем
ПЗ
33
Georgi Karakashev
ЦП
6
Hristo Ivanov
ЦП
4
Martin Paskalev
ЦФ
14
Димитар Илиев
ЦФ
44
A. Lyaskov
ЦФ
88
Martin Lukov
ЦФ
11
Mitchy Ntelo
ЦФ
Главный тренер
Александар Томаш
Ботев
32
Матвей Игонен
ВР
16
Матиюс Ремейкис
ЦЗ
4
Ehije Ukaki
ЦЗ
28
Янис Карабелев
ЦП
6
Andrey Yordanov
ЦП
17
Мартин Секулич
ЦФ
Локомотив Пл
81
Kristian Tomov
ВР
16
Kristiyan Peshov
ЦЗ
5
Todor Pavlov
ЦЗ
22
Ivaylo Ivanov
ЦП
21
Владимир Медведь
ЦП
7
Danylo Polonskyi
ЦФ
20
Miloš Petrović
ЦФ
99
Julien Lamy
ЦФ
3-4-1-2
1
38
Балояннис
19
Конте
5
Тамм
10
Попов
20
17
7
21
Илиев
11
Уджа
99
2-3-5
71
Камдем
91
17
33
6
4
11
88
44
14
Илиев
11
21
Медведь
21
Медведь
11
10
7
7
10
17
99
99
17
Остались в запасе
Ботев
Локомотив Пл
32
Матвей Игонен
ВР
16
Матиюс Ремейкис
ЦЗ
4
Ehije Ukaki
ЦЗ
28
Янис Карабелев
ЦП
6
Andrey Yordanov
ЦП
17
Мартин Секулич
ЦФ
Главный тренер
Станислав Генчев
81
Kristian Tomov
ВР
16
Kristiyan Peshov
ЦЗ
5
Todor Pavlov
ЦЗ
22
Ivaylo Ivanov
ЦП
20
Miloš Petrović
ЦФ
Главный тренер
Александар Томаш
Остались в запасе
32
Матвей Игонен
ВР
16
Матиюс Ремейкис
ЦЗ
4
Ehije Ukaki
ЦЗ
28
Янис Карабелев
ЦП
6
Andrey Yordanov
ЦП
17
Мартин Секулич
ЦФ
Остались в запасе
81
Kristian Tomov
ВР
16
Kristiyan Peshov
ЦЗ
5
Todor Pavlov
ЦЗ
22
Ivaylo Ivanov
ЦП
20
Miloš Petrović
ЦФ
Главный тренер
Станислав Генчев
Главный тренер
Александар Томаш
Статистика матча Ботев - Локомотив Пл
1
2
Желтые карточки
1
2
Информация о матче
Главный судья:
Георги Кабаков (Пловдив)
Стадион:
Hristo Botev Stadium, Plovdiv
Болгария. Первая лига
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