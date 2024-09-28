Российский полузащитник сделал голевую передачу в белградском дерби
Фанаты «Партизана» после разгромного поражения в дерби атаковали раздевалку команды – тренера ранили осколками стекла
«Црвена Звезда» унизила «Партизан» в дерби Белграда
Стадион «Партизана» атаковали перед дерби с «Црвеной Звездой»
Лига чемпионов. «Байер» разгромил «Фейеноорд» (4:0), «Бенфика» обыграла «Црвену Звезду» (2:1)
Российский полузащитник сделал голевую передачу в белградском дерби
Фанаты «Партизана» после разгромного поражения в дерби атаковали раздевалку команды – тренера ранили осколками стекла
«Црвена Звезда» унизила «Партизан» в дерби Белграда
Стадион «Партизана» атаковали перед дерби с «Црвеной Звездой»
Лига чемпионов. «Байер» разгромил «Фейеноорд» (4:0), «Бенфика» обыграла «Црвену Звезду» (2:1)
Товарищеский матч. «Динамо» победило дома ОФК (2:0)
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ЦСКА разгромил ОФК (4:0) в Братском кубке, 39-летний Красич сделал ассист