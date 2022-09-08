«Крылья Советов» сделали предложение по Винисиусу Мелло, игрок интересен еще двум клубам РПЛ

Агент Игнатьева отреагировал на информацию, что россиянина выгнали из «Железничара» за нарушение условий контракта

Известна причина разрыва контракта Ивана Игнатьева с «Железничаром»

Иван Игнатьев покинул «Железничар» – он провел в Сербии три месяца