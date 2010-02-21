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ЦСКА разгромил ОФК (4:0) в Братском кубке, 39-летний Красич сделал ассист
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«Акрон» претендует на хавбека «Спартака» из Сербии
В чемпионате Сербии игрок забил два гола за матч прямыми ударами с углового
«Рубин» арендовал вингера сербского «Спартака»
Стало известно, где живет Александр Кержаков
Товарищеский матч. «Динамо» победило дома ОФК (2:0)
Тюкавин забил пяткой в товарищеском матче
Колодин – в основе «Динамо» на матч с ОФК
Николич оценил крупную победу ЦСКА в матче Братского кубка
ЦСКА разгромил ОФК (4:0) в Братском кубке, 39-летний Красич сделал ассист