«Зенит» узнал цену на нападающего «Войводины» Ивановича
Иванович готов перейти в «Зенит» при одном условии
Агент форварда «Войводины»: «Зенит» – это как «Реал», очень большой клуб»
В «Войводине» высказались о переговорах с «Зенитом» по Ивановичу
«Зенит» предложил 4 миллиона евро за форварда «Войводины»
«Зенит» узнал цену на нападающего «Войводины» Ивановича
Иванович готов перейти в «Зенит» при одном условии
Агент форварда «Войводины»: «Зенит» – это как «Реал», очень большой клуб»
В «Войводине» высказались о переговорах с «Зенитом» по Ивановичу
«Зенит» предложил 4 миллиона евро за форварда «Войводины»
Кержаков подпишет в «Кайрат» игрока своего бывшего клуба
«Акрон» претендует на хавбека «Спартака» из Сербии
В чемпионате Сербии игрок забил два гола за матч прямыми ударами с углового
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