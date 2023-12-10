ТСЦ Бачка Топола

«Крылья Советов» сделали предложение по Винисиусу Мелло, игрок интересен еще двум клубам РПЛ

«Црвена Звезда» стала чемпионом Сербии в 7-й раз подряд

В чемпионате Сербии игрок забил два гола за матч прямыми ударами с углового