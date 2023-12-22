ИМТ Белград

Товарищеский матч. «Динамо» победило дома ОФК (2:0)
Тюкавин забил пяткой в товарищеском матче
Колодин – в основе «Динамо» на матч с ОФК
Николич оценил крупную победу ЦСКА в матче Братского кубка
ЦСКА разгромил ОФК (4:0) в Братском кубке, 39-летний Красич сделал ассист
Трансфер Луковича в «Спартак» сорвался
Агент 18-летнего сербского форварда оценил возможность перехода игрока в «Спартак»
Возможный новичок «Спартака» выложил фото Промеса в соцсетях
«Спартак» определился с размером предложения по Луковичу
Агент 18-летнего сербского форварда ответил на вопрос об интересе «Спартака» и «Динамо»
Товарищеский матч. «Динамо» победило дома ОФК (2:0)
Тюкавин забил пяткой в товарищеском матче
Колодин – в основе «Динамо» на матч с ОФК
Николич оценил крупную победу ЦСКА в матче Братского кубка
ЦСКА разгромил ОФК (4:0) в Братском кубке, 39-летний Красич сделал ассист