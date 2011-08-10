«Зенит» узнал цену на нападающего «Войводины» Ивановича
Иванович готов перейти в «Зенит» при одном условии
Агент форварда «Войводины»: «Зенит» – это как «Реал», очень большой клуб»
В «Войводине» высказались о переговорах с «Зенитом» по Ивановичу
«Зенит» предложил 4 миллиона евро за форварда «Войводины»
«Зенит» узнал цену на нападающего «Войводины» Ивановича
Иванович готов перейти в «Зенит» при одном условии
Агент форварда «Войводины»: «Зенит» – это как «Реал», очень большой клуб»
В «Войводине» высказались о переговорах с «Зенитом» по Ивановичу
«Зенит» предложил 4 миллиона евро за форварда «Войводины»
Трансфер Луковича в «Спартак» сорвался
Агент 18-летнего сербского форварда оценил возможность перехода игрока в «Спартак»
Возможный новичок «Спартака» выложил фото Промеса в соцсетях
«Спартак» определился с размером предложения по Луковичу
Агент 18-летнего сербского форварда ответил на вопрос об интересе «Спартака» и «Динамо»