Товарищеский матч. «Динамо» победило дома ОФК (2:0)
Тюкавин забил пяткой в товарищеском матче
Колодин – в основе «Динамо» на матч с ОФК
Николич оценил крупную победу ЦСКА в матче Братского кубка
ЦСКА разгромил ОФК (4:0) в Братском кубке, 39-летний Красич сделал ассист
Товарищеский матч. «Динамо» победило дома ОФК (2:0)
Тюкавин забил пяткой в товарищеском матче
Колодин – в основе «Динамо» на матч с ОФК
Николич оценил крупную победу ЦСКА в матче Братского кубка
ЦСКА разгромил ОФК (4:0) в Братском кубке, 39-летний Красич сделал ассист
Агент Игнатьева отреагировал на информацию, что россиянина выгнали из «Железничара» за нарушение условий контракта
Известна причина разрыва контракта Ивана Игнатьева с «Железничаром»
Иван Игнатьев покинул «Железничар» – он провел в Сербии три месяца
Игнатьев сделал дебютное результативное действие в Сербии
Российский форвард Иван Игнатьев дебютировал в чемпионате Сербии