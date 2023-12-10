Нови Пазар

Состав пар раунда плей-офф квалификации Лиги Европы
«Краснодар» отдал в аренду сербского легионера
«Црвена Звезда» стала чемпионом Сербии в 7-й раз подряд
Российский форвард Иван Игнатьев дебютировал в чемпионате Сербии
Сербский претендент на место главного тренера «Сочи» посетил матч с «Оренбургом»
Российский форвард Иван Игнатьев дебютировал в чемпионате Сербии
Состав пар раунда плей-офф квалификации Лиги Европы
«Краснодар» отдал в аренду сербского легионера
«Црвена Звезда» стала чемпионом Сербии в 7-й раз подряд
Сербский претендент на место главного тренера «Сочи» посетил матч с «Оренбургом»
«Спартак» Кержакова сенсационно победил на выезде участника Лиги Европы