Экс-спартаковец Петкович хочет вернуться в РПЛ
Трансфер Луковича в «Спартак» сорвался
Агент 18-летнего сербского форварда оценил возможность перехода игрока в «Спартак»
Возможный новичок «Спартака» выложил фото Промеса в соцсетях
«Спартак» определился с размером предложения по Луковичу
Экс-спартаковец Петкович хочет вернуться в РПЛ
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Товарищеский матч. «Химки» победили «Раднички» благодаря голу Мирзова
Трансфер Луковича в «Спартак» сорвался
Агент 18-летнего сербского форварда оценил возможность перехода игрока в «Спартак»
Возможный новичок «Спартака» выложил фото Промеса в соцсетях
«Спартак» определился с размером предложения по Луковичу
Агент 18-летнего сербского форварда ответил на вопрос об интересе «Спартака» и «Динамо»