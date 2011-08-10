ТСЦ Бачка Топола

«Зенит» узнал цену на нападающего «Войводины» Ивановича
Состав пар раунда плей-офф квалификации Лиги Европы
Иванович готов перейти в «Зенит» при одном условии
Агент форварда «Войводины»: «Зенит» – это как «Реал», очень большой клуб»
В «Войводине» высказались о переговорах с «Зенитом» по Ивановичу
Состав пар раунда плей-офф квалификации Лиги Европы
«Краснодар» отдал в аренду сербского легионера
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Сербский претендент на место главного тренера «Сочи» посетил матч с «Оренбургом»
«Спартак» Кержакова сенсационно победил на выезде участника Лиги Европы
«Зенит» узнал цену на нападающего «Войводины» Ивановича
Иванович готов перейти в «Зенит» при одном условии
Агент форварда «Войводины»: «Зенит» – это как «Реал», очень большой клуб»
В «Войводине» высказались о переговорах с «Зенитом» по Ивановичу
«Зенит» предложил 4 миллиона евро за форварда «Войводины»