«Крылья Советов» сделали предложение по Винисиусу Мелло, игрок интересен еще двум клубам РПЛ

Кержаков подпишет в «Кайрат» игрока своего бывшего клуба

«Акрон» претендует на хавбека «Спартака» из Сербии

В чемпионате Сербии игрок забил два гола за матч прямыми ударами с углового