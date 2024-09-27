Агент Игнатьева отреагировал на информацию, что россиянина выгнали из «Железничара» за нарушение условий контракта
Известна причина разрыва контракта Ивана Игнатьева с «Железничаром»
Иван Игнатьев покинул «Железничар» – он провел в Сербии три месяца
Игнатьев сделал дебютное результативное действие в Сербии
Российский форвард Иван Игнатьев дебютировал в чемпионате Сербии
Агент Игнатьева отреагировал на информацию, что россиянина выгнали из «Железничара» за нарушение условий контракта
Известна причина разрыва контракта Ивана Игнатьева с «Железничаром»
Иван Игнатьев покинул «Железничар» – он провел в Сербии три месяца
Игнатьев сделал дебютное результативное действие в Сербии
Российский форвард Иван Игнатьев дебютировал в чемпионате Сербии