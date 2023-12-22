ИМТ Белград

Состав пар раунда плей-офф квалификации Лиги Европы
«Краснодар» отдал в аренду сербского легионера
«Црвена Звезда» стала чемпионом Сербии в 7-й раз подряд
Трансфер Луковича в «Спартак» сорвался
Агент 18-летнего сербского форварда оценил возможность перехода игрока в «Спартак»
Трансфер Луковича в «Спартак» сорвался
Агент 18-летнего сербского форварда оценил возможность перехода игрока в «Спартак»
Возможный новичок «Спартака» выложил фото Промеса в соцсетях
«Спартак» определился с размером предложения по Луковичу
Агент 18-летнего сербского форварда ответил на вопрос об интересе «Спартака» и «Динамо»
Состав пар раунда плей-офф квалификации Лиги Европы
«Краснодар» отдал в аренду сербского легионера
«Црвена Звезда» стала чемпионом Сербии в 7-й раз подряд
Сербский претендент на место главного тренера «Сочи» посетил матч с «Оренбургом»
«Спартак» Кержакова сенсационно победил на выезде участника Лиги Европы