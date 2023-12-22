ИМТ Белград

«Крылья Советов» сделали предложение по Винисиусу Мелло, игрок интересен еще двум клубам РПЛ
В чемпионате Сербии игрок забил два гола за матч прямыми ударами с углового
Трансфер Луковича в «Спартак» сорвался
Агент 18-летнего сербского форварда оценил возможность перехода игрока в «Спартак»
Возможный новичок «Спартака» выложил фото Промеса в соцсетях
Трансфер Луковича в «Спартак» сорвался
Агент 18-летнего сербского форварда оценил возможность перехода игрока в «Спартак»
Возможный новичок «Спартака» выложил фото Промеса в соцсетях
«Спартак» определился с размером предложения по Луковичу
Агент 18-летнего сербского форварда ответил на вопрос об интересе «Спартака» и «Динамо»
«Крылья Советов» сделали предложение по Винисиусу Мелло, игрок интересен еще двум клубам РПЛ
В чемпионате Сербии игрок забил два гола за матч прямыми ударами с углового
«Торпедо» подписало 203-сантиметрового защитника «Чукаричек»
«Локомотив» объявил о трансфере черногорского форварда Раконьяца
«Локомотив» купит за 2,5 миллиона черногорского форварда Раконяца