Состав пар раунда плей-офф квалификации Лиги Европы
«Краснодар» отдал в аренду сербского легионера
Агент Игнатьева отреагировал на информацию, что россиянина выгнали из «Железничара» за нарушение условий контракта
«Црвена Звезда» стала чемпионом Сербии в 7-й раз подряд
Известна причина разрыва контракта Ивана Игнатьева с «Железничаром»
Агент Игнатьева отреагировал на информацию, что россиянина выгнали из «Железничара» за нарушение условий контракта
Известна причина разрыва контракта Ивана Игнатьева с «Железничаром»
Иван Игнатьев покинул «Железничар» – он провел в Сербии три месяца
Игнатьев сделал дебютное результативное действие в Сербии
Российский форвард Иван Игнатьев дебютировал в чемпионате Сербии
Состав пар раунда плей-офф квалификации Лиги Европы
«Краснодар» отдал в аренду сербского легионера
«Црвена Звезда» стала чемпионом Сербии в 7-й раз подряд
Сербский претендент на место главного тренера «Сочи» посетил матч с «Оренбургом»
«Спартак» Кержакова сенсационно победил на выезде участника Лиги Европы