«Крылья Советов» сделали предложение по Винисиусу Мелло, игрок интересен еще двум клубам РПЛ
Агент Игнатьева отреагировал на информацию, что россиянина выгнали из «Железничара» за нарушение условий контракта
Известна причина разрыва контракта Ивана Игнатьева с «Железничаром»
Иван Игнатьев покинул «Железничар» – он провел в Сербии три месяца
В чемпионате Сербии игрок забил два гола за матч прямыми ударами с углового
«Крылья Советов» сделали предложение по Винисиусу Мелло, игрок интересен еще двум клубам РПЛ
В чемпионате Сербии игрок забил два гола за матч прямыми ударами с углового
«Торпедо» подписало 203-сантиметрового защитника «Чукаричек»
«Локомотив» объявил о трансфере черногорского форварда Раконьяца
«Локомотив» купит за 2,5 миллиона черногорского форварда Раконяца
Агент Игнатьева отреагировал на информацию, что россиянина выгнали из «Железничара» за нарушение условий контракта
Известна причина разрыва контракта Ивана Игнатьева с «Железничаром»
Иван Игнатьев покинул «Железничар» – он провел в Сербии три месяца
Игнатьев сделал дебютное результативное действие в Сербии
Российский форвард Иван Игнатьев дебютировал в чемпионате Сербии