Товарищеский матч. «Динамо» победило дома ОФК (2:0)
Тюкавин забил пяткой в товарищеском матче
Колодин – в основе «Динамо» на матч с ОФК
Николич оценил крупную победу ЦСКА в матче Братского кубка
ЦСКА разгромил ОФК (4:0) в Братском кубке, 39-летний Красич сделал ассист
Товарищеский матч. «Динамо» победило дома ОФК (2:0)
Тюкавин забил пяткой в товарищеском матче
Колодин – в основе «Динамо» на матч с ОФК
Николич оценил крупную победу ЦСКА в матче Братского кубка
ЦСКА разгромил ОФК (4:0) в Братском кубке, 39-летний Красич сделал ассист