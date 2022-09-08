Российский полузащитник сделал голевую передачу в белградском дерби
Фанаты «Партизана» после разгромного поражения в дерби атаковали раздевалку команды – тренера ранили осколками стекла
«Црвена Звезда» унизила «Партизан» в дерби Белграда
Стадион «Партизана» атаковали перед дерби с «Црвеной Звездой»
Определились первые два участника основного раунда Лиги конференций
Российский полузащитник сделал голевую передачу в белградском дерби
Фанаты «Партизана» после разгромного поражения в дерби атаковали раздевалку команды – тренера ранили осколками стекла
«Црвена Звезда» унизила «Партизан» в дерби Белграда
Стадион «Партизана» атаковали перед дерби с «Црвеной Звездой»
Определились первые два участника основного раунда Лиги конференций
«Крылья Советов» сделали предложение по Винисиусу Мелло, игрок интересен еще двум клубам РПЛ
В чемпионате Сербии игрок забил два гола за матч прямыми ударами с углового
«Торпедо» подписало 203-сантиметрового защитника «Чукаричек»
«Локомотив» объявил о трансфере черногорского форварда Раконьяца
«Локомотив» купит за 2,5 миллиона черногорского форварда Раконяца