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Чукарички
ТСЦ Бачка Топола
Состав пар раунда плей-офф квалификации Лиги Европы
16 августа, 07:45
0
«Крылья Советов» сделали предложение по Винисиусу Мелло, игрок интересен еще двум клубам РПЛ
16 июля, 09:42
4
«Краснодар» отдал в аренду сербского легионера
3 июля, 17:17
0
«Црвена Звезда» стала чемпионом Сербии в 7-й раз подряд
3 мая, 10:03
1
В чемпионате Сербии игрок забил два гола за матч прямыми ударами с углового
13 марта, 08:21
1
«Крылья Советов» сделали предложение по Винисиусу Мелло, игрок интересен еще двум клубам РПЛ
16 июля, 09:42
4
В чемпионате Сербии игрок забил два гола за матч прямыми ударами с углового
13 марта, 08:21
1
«Торпедо» подписало 203-сантиметрового защитника «Чукаричек»
8 сентября 2022, 18:53
0
«Локомотив» объявил о трансфере черногорского форварда Раконьяца
28 апреля 2022, 23:03
4
«Локомотив» купит за 2,5 миллиона черногорского форварда Раконяца
28 апреля 2022, 11:56
2
Состав пар раунда плей-офф квалификации Лиги Европы
16 августа, 07:45
0
«Краснодар» отдал в аренду сербского легионера
3 июля, 17:17
0
«Црвена Звезда» стала чемпионом Сербии в 7-й раз подряд
3 мая, 10:03
1
Сербский претендент на место главного тренера «Сочи» посетил матч с «Оренбургом»
10 декабря 2023, 20:42
0
«Спартак» Кержакова сенсационно победил на выезде участника Лиги Европы
8 октября 2023, 23:12
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Чукарички
1 : 2
28.09.2024
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Чукарички
2 : 1
21.09.2024
Единство
Сербия. Суперлига, 9 тур
ТСЦ Бачка Топола
5 : 2
21.09.2024
Нови Пазар
Сербия. Суперлига, 8 тур
Текстилак
2 : 1
15.09.2024
ТСЦ Бачка Топола
Сербия. Суперлига, 8 тур
Нови Пазар
2 : 2
15.09.2024
Чукарички
Сербия. Суперлига, 10 тур
Чукарички
1 : 2
28.09.2024
ТСЦ Бачка Топола
Сербия. Суперлига, 9 тур
Чукарички
2 : 1
21.09.2024
Единство
Сербия. Суперлига, 8 тур
Нови Пазар
2 : 2
15.09.2024
Чукарички
Сербия. Суперлига, 7 тур
Чукарички
3 : 0
30.08.2024
Текстилак
Сербия. Суперлига, 6 тур
Младост
3 : 1
23.08.2024
Чукарички
Сербия. Суперлига, 10 тур
Чукарички
1 : 2
28.09.2024
ТСЦ Бачка Топола
Сербия. Суперлига, 9 тур
ТСЦ Бачка Топола
5 : 2
21.09.2024
Нови Пазар
Сербия. Суперлига, 8 тур
Текстилак
2 : 1
15.09.2024
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Сербия. Суперлига, 7 тур
ТСЦ Бачка Топола
1 : 2
01.09.2024
Младост
Лига Европы, 4 раунд
ТСЦ Бачка Топола
1 : 5
29.08.2024
Маккаби

Чукарички - ТСЦ Бачка Топола: обзор матча 28 сентября 2024

Чукарички
28.09.2024, суббота, 19:00
Сербия. Суперлига, 10 тур
1 : 2
Матч завершен
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ТСЦ Бачка Топола
5' А. Чиркович
57' И. Дьяковац
Матч
Протокол
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Таблица
Комментарии
Протокол Чукарички - ТСЦ Бачка Топола
Матч завершен
90' +2
Вторая желтая
Матея Джорджевич
90' +1
Желтая карточка
Марко Лазетич
90'
Замена
Франк Баньяк ️️️️➡️️ Михайло Баньяц
Замена
Viktor Rogan ️️️️➡️️ Hamady Diop
84'
81'
Замена
Алекса Пейич ️️️️➡️️ Ифет Дьяковац
80'
Желтая карточка
Матея Джорджевич
73'
Замена
Đorđe Gordić ️️️️➡️️ Петар Станич
69'
Желтая карточка
Неманья Петрович
Желтая карточка
Вукашин Йованович
64'
57'
ГОЛ! 0:2! Ифет Дьяковац
Замена
Маринос Ционис ️️️️➡️️ Godswill Vadze
46'
45'
Желтая карточка
Петар Станич
39'
Желтая карточка
Ифет Дьяковац
Желтая карточка
Godswill Vadze
34'
5'
ГОЛ! 0:1! Александар Чиркович
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чукарички
12
Lazar Kaličanin
ВР
3
Hamady Diop
ЦЗ
18
Вукашин Йованович
ЦЗ
7
Lazar Tufegdžić
ЦП
24
Никола Станкович
ЦП
10
Đorđe Ivanović
ЦП
14
Sambou Sissoko
ЦФ
6
Miladin Stevanović
ЦФ
91
Mihajlo Cvetkovic
ЦФ
11
Godswill Vadze
ЦФ
5
Marko Docić
(К) ЦФ
Главный тренер
Душан Керкез
ТСЦ Бачка Топола
12
Велько Илич
ВР
30
Неманья Петрович
(К) ЛЗ
25
Матея Джорджевич
ЦЗ
22
Stefan Jovanović
ЦЗ
35
Ифет Дьяковац
ЦП
18
Михайло Баньяц
ЦП
7
Милан Радин
ЦП
14
Петар Станич
АП
27
Милош Пантович
ЛВ
10
Александар Чиркович
ЛВ
5
Dušan Stevanović
ЦФ
Главный тренер
Жарко Лазетич
Чукарички
1
Nikola Mirkovic
ВР
30
Vojin Serafimović
ЦЗ
29
Lazar Stojanović
ЦЗ
47
Bojica Nikčević
ЦП
23
Andrej Bacanin
ЦП
8
Nemanja Milojević
ЦП
33
Andrej Subotić
ЦП
9
Slobodan Tedić
ЦФ
90
Uroš Miladinović
ЦФ
2
Viktor Rogan
ЦФ
21
Маринос Ционис
ЦФ
ТСЦ Бачка Топола
1
Никола Шимич
ВР
60
Виктор Радоевич
ЛЗ
4
Вукашин Крстич
ЦЗ
31
Лука Цапан
ЦЗ
3
Франк Баньяк
ЦЗ
6
Алекса Пейич
ОП
29
Vieljeux Prestige Mboungou
ЦП
24
Đorđe Gordić
ЦП
11
Иван Милосавлевич
ЦП
88
Бенче Шош
ЛВ
9
Марко Лазетич
ЦФ
2-3-5
12
3
18
Йованович
7
24
Станкович
10
6
5
11
91
14
3-3-3-1
12
Илич
25
Джорджевич
22
30
Петрович
35
Дьяковац
18
Баньяц
7
Радин
27
Пантович
14
Станич
10
Чиркович
5
3
2
2
3
11
21
Ционис
21
Ционис
11
18
Баньяц
3
Баньяк
3
Баньяк
18
Баньяц
35
Дьяковац
6
Пейич
6
Пейич
35
Дьяковац
14
Станич
24
24
14
Станич
Остались в запасе
Чукарички
ТСЦ Бачка Топола
1
Nikola Mirkovic
ВР
30
Vojin Serafimović
ЦЗ
29
Lazar Stojanović
ЦЗ
47
Bojica Nikčević
ЦП
23
Andrej Bacanin
ЦП
8
Nemanja Milojević
ЦП
33
Andrej Subotić
ЦП
9
Slobodan Tedić
ЦФ
90
Uroš Miladinović
ЦФ
Главный тренер
Душан Керкез
1
Никола Шимич
ВР
60
Виктор Радоевич
ЛЗ
4
Вукашин Крстич
ЦЗ
31
Лука Цапан
ЦЗ
29
Vieljeux Prestige Mboungou
ЦП
11
Иван Милосавлевич
ЦП
88
Бенче Шош
ЛВ
9
Марко Лазетич
ЦФ
Главный тренер
Жарко Лазетич
Остались в запасе
1
Nikola Mirkovic
ВР
30
Vojin Serafimović
ЦЗ
29
Lazar Stojanović
ЦЗ
47
Bojica Nikčević
ЦП
23
Andrej Bacanin
ЦП
8
Nemanja Milojević
ЦП
33
Andrej Subotić
ЦП
9
Slobodan Tedić
ЦФ
90
Uroš Miladinović
ЦФ
Остались в запасе
1
Никола Шимич
ВР
60
Виктор Радоевич
ЛЗ
4
Вукашин Крстич
ЦЗ
31
Лука Цапан
ЦЗ
29
Vieljeux Prestige Mboungou
ЦП
11
Иван Милосавлевич
ЦП
88
Бенче Шош
ЛВ
9
Марко Лазетич
ЦФ
Главный тренер
Душан Керкез
Главный тренер
Жарко Лазетич
Статистика матча Чукарички - ТСЦ Бачка Топола
2
1
5
Всего ударов по воротам
7
13
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
5
Угловые удары
3
4
Нарушения
10
21
Офсайды
6
1
Количество передач
317
393
Сейвы
2
2
Точность передач %
67
72
Удары мимо ворот
2
4
Блокированные удары
2
5
Удары из пределов штрафной
2
6
Удары из-за пределов штрафной
5
7
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- : -
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- : -
02.10.2024
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ТСЦ Бачка Топола
- : -
05.10.2024
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Текстилак
- : -
29.09.2024
Напредак
Сербия. Суперлига, 10 тур
Младост
- : -
29.09.2024
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Сербия. Суперлига, 10 тур
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