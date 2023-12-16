Российский полузащитник сделал голевую передачу в белградском дерби
Фанаты «Партизана» после разгромного поражения в дерби атаковали раздевалку команды – тренера ранили осколками стекла
«Црвена Звезда» унизила «Партизан» в дерби Белграда
Стадион «Партизана» атаковали перед дерби с «Црвеной Звездой»
Определились первые два участника основного раунда Лиги конференций
Еще у двух российских клубов сорвались матчи с сербскими командами
Российский полузащитник сделал голевую передачу в белградском дерби
Фанаты «Партизана» после разгромного поражения в дерби атаковали раздевалку команды – тренера ранили осколками стекла
«Црвена Звезда» унизила «Партизан» в дерби Белграда
Стадион «Партизана» атаковали перед дерби с «Црвеной Звездой»
Определились первые два участника основного раунда Лиги конференций