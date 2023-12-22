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ОФК
ИМТ Белград
Товарищеский матч. «Динамо» победило дома ОФК (2:0)
6 июля, 17:38
0
Тюкавин забил пяткой в товарищеском матче
6 июля, 16:24
5
Колодин – в основе «Динамо» на матч с ОФК
6 июля, 15:04
1
Николич оценил крупную победу ЦСКА в матче Братского кубка
4 июля, 23:11
0
ЦСКА разгромил ОФК (4:0) в Братском кубке, 39-летний Красич сделал ассист
4 июля, 21:32
8
Товарищеский матч. «Динамо» победило дома ОФК (2:0)
6 июля, 17:38
0
Тюкавин забил пяткой в товарищеском матче
6 июля, 16:24
5
Колодин – в основе «Динамо» на матч с ОФК
6 июля, 15:04
1
Николич оценил крупную победу ЦСКА в матче Братского кубка
4 июля, 23:11
0
ЦСКА разгромил ОФК (4:0) в Братском кубке, 39-летний Красич сделал ассист
4 июля, 21:32
8
Трансфер Луковича в «Спартак» сорвался
6 января, 11:25
4
Агент 18-летнего сербского форварда оценил возможность перехода игрока в «Спартак»
22 декабря 2023, 21:52
3
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2
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0 : 1
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0 : 3
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Железничар
0 : 1
22.09.2024
ОФК
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ОФК
3 : 2
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1 : 3
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ОФК
3 : 5
25.08.2024
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ОФК
4 : 3
28.09.2024
ИМТ Белград
Сербия. Суперлига, 9 тур
ИМТ Белград
0 : 3
22.09.2024
Войводина
Сербия. Суперлига, 2 тур
ИМТ Белград
0 : 4
18.09.2024
Раднички 1923
Сербия. Суперлига, 8 тур
Спартак
2 : 0
13.09.2024
ИМТ Белград
Сербия. Суперлига, 7 тур
ИМТ Белград
3 : 1
30.08.2024
Раднички

ОФК - ИМТ Белград: обзор матча 28 сентября 2024

ОФК
28.09.2024, суббота, 18:00
Сербия. Суперлига, 10 тур
4 : 3
Матч завершен
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ИМТ Белград
37' Н. Митуликич
45+3' A. Vukičević
58' G. Vlijter
69' G. Vlijter
16' M. Do Couto
73' N. Krstić
76' Y. Court (П)
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол ОФК - ИМТ Белград
Матч завершен
Желтая карточка
Uroš Lazić
90' +5
90' +2
Замена
Luka Luković ️️️️➡️️ Nikola Glišić
Замена
Stefan Obradović ️️️️➡️️ Aleksej Vukičević
87'
76'
ГОЛ с пенальти! 4:3! Y. Court
73'
ГОЛ! 4:2! Nikola Krstić
Пас отдал Nikola Glišić
Замена
Aleksa Cvetković ️️️️➡️️ N. Knezevic
72'
Замена
S. Markovic ️️️️➡️️ Эдмунд Аддо
72'
70'
Замена
Alen Stevanović ️️️️➡️️ M. Do Couto
ГОЛ! 4:1! Gleofilo Vlijter
69'
63'
Замена
Александар Лутовац ️️️️➡️️ Vladimir Radočaj
ГОЛ! 3:1! Gleofilo Vlijter
Пас отдал Эбенезер Аннан
58'
ГОЛ! 2:1! Aleksej Vukičević
Пас отдал N. Knezevic
45' +3
Замена
Эбенезер Аннан ️️️️➡️️ Самуэль Овусу
44'
ГОЛ! 1:1! Никола Митуликич
Пас отдал Gleofilo Vlijter
37'
25'
Желтая карточка
Veljko Kijevčanin
16'
ГОЛ! 0:1! M. Do Couto
Пас отдал Nikola Glišić
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ОФК
1
Balša Popović
ВР
45
Aleksej Vukičević
ЦЗ
15
Aleksandar Đermanović
(К) ЦЗ
3
Эдмунд Аддо
ОП
21
Uroš Lazić
ЦП
26
Aleksandar Paločević
ЦП
14
Miljan Momcilovic
ЦП
37
Самуэль Овусу
ПВ
11
Никола Митуликич
ПВ
7
N. Knezevic
ЦФ
39
Gleofilo Vlijter
ЦФ
Главный тренер
Шимо Крунич
ИМТ Белград
5
Nikola Glišić
ЦЗ
3
Lazar Konstantinov
ЦЗ
4
Antoine Batisse
ЦЗ
29
Veljko Kijevčanin
ЦП
70
M. Do Couto
ЦП
27
Vladimir Radočaj
ЦП
14
Marko Jevtić
ЦП
25
Nikola Krstić
(К) ЦФ
35
Oriyomi Lebi
ЦФ
33
Nemanja Belić
ЦФ
6
Y. Court
ЦФ
Главный тренер
Небойша Яндрич
ОФК
93
Nikola Simonović
ВР
63
Stefan Obradović
ЦЗ
5
Darko Gojković
ЦЗ
73
Эбенезер Аннан
ЦЗ
6
Даниил Душевский
ОП
27
Prince Benjamin Obasi
ЦП
8
Aleksa Cvetković
ЦП
17
Slobodan Stanojlović
ЦФ
10
S. Markovic
ЦФ
99
Филип Стоилькович
ЦФ
9
Michael Bermúdez
ЦФ
ИМТ Белград
15
Siniša Popović
ЦЗ
23
Benjamin Billups Boston
ЦП
8
Irfan Zulfić
ЦП
16
Stefan Bastaja
ЦП
11
Александар Лутовац
ПВ
10
Alen Stevanović
ЦФ
7
Luka Luković
ЦФ
24
Goran Vukliš
ЦФ
2-1-3-2-2
1
45
15
3
Аддо
21
26
14
37
Овусу
11
Митуликич
39
7
3-4-4
5
3
4
70
27
14
29
6
33
35
25
45
63
63
45
37
Овусу
73
Аннан
73
Аннан
37
Овусу
7
8
8
7
3
Аддо
10
10
3
Аддо
27
11
Лутовац
11
Лутовац
27
70
10
10
70
5
7
7
5
Остались в запасе
ОФК
ИМТ Белград
93
Nikola Simonović
ВР
5
Darko Gojković
ЦЗ
6
Даниил Душевский
ОП
27
Prince Benjamin Obasi
ЦП
17
Slobodan Stanojlović
ЦФ
99
Филип Стоилькович
ЦФ
9
Michael Bermúdez
ЦФ
Главный тренер
Шимо Крунич
15
Siniša Popović
ЦЗ
23
Benjamin Billups Boston
ЦП
8
Irfan Zulfić
ЦП
16
Stefan Bastaja
ЦП
24
Goran Vukliš
ЦФ
Главный тренер
Небойша Яндрич
Остались в запасе
93
Nikola Simonović
ВР
5
Darko Gojković
ЦЗ
6
Даниил Душевский
ОП
27
Prince Benjamin Obasi
ЦП
17
Slobodan Stanojlović
ЦФ
99
Филип Стоилькович
ЦФ
9
Michael Bermúdez
ЦФ
Остались в запасе
15
Siniša Popović
ЦЗ
23
Benjamin Billups Boston
ЦП
8
Irfan Zulfić
ЦП
16
Stefan Bastaja
ЦП
24
Goran Vukliš
ЦФ
Главный тренер
Шимо Крунич
Главный тренер
Небойша Яндрич
Статистика матча ОФК - ИМТ Белград
1
1
Всего ударов по воротам
10
9
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
55
45
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
5
7
Нарушения
13
19
Офсайды
4
2
Количество передач
421
339
Сейвы
1
1
Точность передач %
80
82
Удары мимо ворот
2
3
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
8
7
Удары из-за пределов штрафной
2
2
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- : -
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- : -
05.10.2024
Единство
Сербия. Суперлига, 10 тур
Текстилак
- : -
29.09.2024
Напредак
Сербия. Суперлига, 10 тур
Младост
- : -
29.09.2024
Партизан
Сербия. Суперлига, 10 тур
Единство
- : -
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Спартак
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