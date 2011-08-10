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Раднички
«Зенит» узнал цену на нападающего «Войводины» Ивановича
16 августа, 18:41
2
Иванович готов перейти в «Зенит» при одном условии
10 августа, 16:02
11
Агент форварда «Войводины»: «Зенит» – это как «Реал», очень большой клуб»
31 июля, 19:33
2
В «Войводине» высказались о переговорах с «Зенитом» по Ивановичу
31 июля, 13:46
3
«Зенит» предложил 4 миллиона евро за форварда «Войводины»
31 июля, 12:00
5
«Зенит» узнал цену на нападающего «Войводины» Ивановича
16 августа, 18:41
2
Иванович готов перейти в «Зенит» при одном условии
10 августа, 16:02
11
Агент форварда «Войводины»: «Зенит» – это как «Реал», очень большой клуб»
31 июля, 19:33
2
В «Войводине» высказались о переговорах с «Зенитом» по Ивановичу
31 июля, 13:46
3
«Зенит» предложил 4 миллиона евро за форварда «Войводины»
31 июля, 12:00
5
Экс-спартаковец Петкович хочет вернуться в РПЛ
25 февраля, 13:43
0
«Химки» купили серба Мелентиевича. Это 7-й новичок клуба за 3 дня
11 февраля 2023, 13:56
4
Товарищеский матч. «Химки» победили «Раднички» благодаря голу Мирзова
1 февраля 2022, 18:57
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3 : 3
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ИМТ Белград
0 : 3
22.09.2024
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Сербия. Суперлига, 9 тур
Раднички
3 : 2
22.09.2024
Спартак
Сербия. Суперлига, 8 тур
Единство
0 : 2
16.09.2024
Раднички
Сербия. Суперлига, 8 тур
Войводина
2 : 0
14.09.2024
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Сербия. Суперлига, 10 тур
Войводина
3 : 3
28.09.2024
Раднички
Сербия. Суперлига, 9 тур
ИМТ Белград
0 : 3
22.09.2024
Войводина
Сербия. Суперлига, 8 тур
Войводина
2 : 0
14.09.2024
Железничар
Сербия. Суперлига, 7 тур
Партизан
0 : 0
01.09.2024
Войводина
Сербия. Суперлига, 6 тур
Войводина
1 : 2
25.08.2024
Напредак
Сербия. Суперлига, 10 тур
Войводина
3 : 3
28.09.2024
Раднички
Сербия. Суперлига, 9 тур
Раднички
3 : 2
22.09.2024
Спартак
Сербия. Суперлига, 8 тур
Единство
0 : 2
16.09.2024
Раднички
Сербия. Суперлига, 7 тур
ИМТ Белград
3 : 1
30.08.2024
Раднички
Сербия. Суперлига, 6 тур
Раднички
2 : 1
24.08.2024
Железничар

Войводина - Раднички: обзор матча 28 сентября 2024

Войводина
28.09.2024, суббота, 21:00
Сербия. Суперлига, 10 тур
3 : 3
Матч завершен
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Раднички
52' Ю. Бамиделе
90' Д. Црномаркович
61' V. Ilić (П)
90+5' M. Yamkam
Матч
Протокол
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Комментарии
Протокол Войводина - Раднички
Матч завершен
90' +5
ГОЛ! 2:2! Mbouri Yamkam
Пас отдал R. Bosic
ГОЛ! 2:1! Джордже Црномаркович
Пас отдал Марко Полетанович
90'
84'
Желтая карточка
R. Bosic
Желтая карточка
Lucas Barros
82'
79'
Замена
D. Zec ️️️️➡️️ Vanja Ilić
Пенальти не реализован Caleb Sery
76'
74'
Желтая карточка
Неманья Белакович
Замена
Депу ️️️️➡️️ Негош Петрович
72'
Замена
Miloš Popović ️️️️➡️️ Андрия Радулович
72'
64'
Замена
Неманья Белакович ️️️️➡️️ Iliya Yurukov
61'
ГОЛ с пенальти! 1:1! Vanja Ilić
Замена
Лазар Ранджелович ️️️️➡️️ Юсуф Бамиделе
55'
ГОЛ! 1:0! Юсуф Бамиделе
52'
Желтая карточка
Юсуф Бамиделе
45'
21'
Желтая карточка
Vanja Ilić
16'
Желтая карточка
Iliya Yurukov
14'
Желтая карточка
J. Nisic
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Войводина
12
Драган Росич
ВР
5
Джордже Црномаркович
ЦЗ
6
Сеид Корац
ЦЗ
16
Mihai Butean
ЦЗ
18
Негош Петрович
(К) ЦП
4
Марко Полетанович
ЦП
20
Dragan Kokanović
ЦП
7
Юсуф Бамиделе
ЛВ
49
Андрия Радулович
ЦФ
14
Caleb Sery
ЦФ
23
Lucas Barros
ЦФ
Главный тренер
Радослав Батак
Раднички
1
Dimitrije Stevanović
ВР
3
Mbouri Yamkam
(К) ЦЗ
45
J. Nisic
ЦП
6
Jin-ho Jo
ЦП
24
Andreja Stojanović
ЦП
21
Vanja Ilić
ЦП
77
Milorad Stajić
ЦП
7
R. Bosic
ЦФ
12
Iliya Yurukov
ЦФ
23
Aleksandar Vojnović
ЦФ
9
Триванте Стюарт
ЦФ
Главный тренер
Томислав Сивич
Войводина
1
Matija Gočmanac
ВР
29
Sichenje Collins
ЦЗ
22
Лазар Николич
ПЗ
35
Miloš Popović
ЦП
3
Sinisa Tanjga
ЦП
39
Marko Veličković
ЦП
26
Вукан Савичевич
ЦП
11
Marko Mladenovic
ЦП
77
Лазар Ранджелович
ПВ
8
Stefan Djordjevic
ЦФ
99
Депу
ЦФ
Раднички
94
Dejan Stanivuković
ВР
5
Thierry Etongou
ЦЗ
33
Марко Петкович
ПЗ
36
Mihajlo Terzic
ЦП
11
Ibrahim Tanko
ЦП
70
Stefan Nikolić
ЦП
8
Неманья Белакович
ЛВ
18
Pavle Ivelja
ЦФ
20
Filip Frei
ЦФ
30
D. Zec
ЦФ
3-3-1-3
12
Росич
5
Црномаркович
6
Корац
16
18
Петрович
4
Полетанович
20
7
Бамиделе
23
14
49
Радулович
1-5-4
1
3
45
24
21
77
6
9
Стюарт
23
12
7
49
Радулович
35
35
49
Радулович
7
Бамиделе
77
Ранджелович
77
Ранджелович
7
Бамиделе
18
Петрович
99
Депу
99
Депу
18
Петрович
12
8
Белакович
8
Белакович
12
21
30
30
21
Остались в запасе
Войводина
Раднички
1
Matija Gočmanac
ВР
29
Sichenje Collins
ЦЗ
22
Лазар Николич
ПЗ
3
Sinisa Tanjga
ЦП
39
Marko Veličković
ЦП
26
Вукан Савичевич
ЦП
11
Marko Mladenovic
ЦП
8
Stefan Djordjevic
ЦФ
Главный тренер
Радослав Батак
94
Dejan Stanivuković
ВР
5
Thierry Etongou
ЦЗ
33
Марко Петкович
ПЗ
36
Mihajlo Terzic
ЦП
11
Ibrahim Tanko
ЦП
70
Stefan Nikolić
ЦП
18
Pavle Ivelja
ЦФ
20
Filip Frei
ЦФ
Главный тренер
Томислав Сивич
Остались в запасе
1
Matija Gočmanac
ВР
29
Sichenje Collins
ЦЗ
22
Лазар Николич
ПЗ
3
Sinisa Tanjga
ЦП
39
Marko Veličković
ЦП
26
Вукан Савичевич
ЦП
11
Marko Mladenovic
ЦП
8
Stefan Djordjevic
ЦФ
Остались в запасе
94
Dejan Stanivuković
ВР
5
Thierry Etongou
ЦЗ
33
Марко Петкович
ПЗ
36
Mihajlo Terzic
ЦП
11
Ibrahim Tanko
ЦП
70
Stefan Nikolić
ЦП
18
Pavle Ivelja
ЦФ
20
Filip Frei
ЦФ
Главный тренер
Радослав Батак
Главный тренер
Томислав Сивич
Статистика матча Войводина - Раднички
2
5
Всего ударов по воротам
21
10
Удары в створ
7
3
Владение мячом %
53
47
Желтые карточки
2
5
Угловые удары
9
4
Нарушения
17
18
Количество передач
382
354
Сейвы
0
3
Точность передач %
80
80
Удары мимо ворот
10
5
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
15
6
Удары из-за пределов штрафной
6
4
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- : -
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